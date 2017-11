19-Jähriger innerorts mit 111 km/h geblitzt

Die Kantonspolizei Aargau hat am Freitagabend bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Oftringen AG einen 19-jährigen Neulenker erwischt, der innerorts auf der Zofingerstrasse mit 111 km/h unterwegs war. Der Polizei gelang es, den Lenker in Zofingen anzuhalten. Sie beschlagnahmte auf der Stelle den BMW des jungen Mannes und konfiszierte den Führerausweis, den er erst seit Ende 2016 besass.

Angesichts der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung von netto 55 km/h sei die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Diese habe eine Strafuntersuchung eröffnet. Wegen des Raserdelikts droht dem in der Region wohnhaften Kosovaren eine Freiheitsstrafe.

(mch/sda)