Aarburg scheitert an internationalen Verträgen

Die Aargauer Gemeinde Aarburg lässt nichts unversucht, um die steigenden Sozialhilfeausgaben zu senken. Die Behörden prüften sogar die Möglichkeit, langjährigen ausländischen Fürsorgebezügern die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen. Ein Vorgehen, das zwar nach Ausländergesetz möglich ist, das jedoch oft an internationalen Abkommen scheitert. Ein Thema, das heute mit der Selbstbestimmungsinitiative der SVP im Nationalrat debattiert wird.

Was der Vorrang internationaler Abkommen in der Praxis bedeutet, hat Aarburg kürzlich erfahren. Das 8000-Seelen-Städtchen hat eine der höchsten Sozialhilfequoten im Kanton Aaargau und versucht seit geraumer Zeit, Kosten zu sparen. Anfang Jahr reichte die SVP-Sozialvorsteherin Martina Bircher im Kantonsparlament einen Vorstoss ein mit der Forderung, anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen die freie Wohnsitzwahl zu verbieten, solange sie sich finanziell nicht selber über Wasser halten können.

Inzwischen macht die Sozialhilfe ein Drittel des Budgets aus, 80 Prozent der Fürsorgeempfänger sind Ausländer. Deshalb hat die Gemeinde, wie die Behörden kürzlich mitteilten, gestützt auf das Ausländergesetz die kantonale Migrationsbehörde, darum ersucht, den Entzug der Aufenthalts- oder der Niederlassungsbewiligung zu prüfen.

Konkret geht es um 38 Sozialhilfedossiers, die insgesamt 75 Personen umfassen, wie Sozialvorsteherin Martina Bircher auf Nachfrage erklärt. Es handle sich um Ausländer, die einst als Asylbewerber, via Personenfreizügigkeitsabkommen oder durch den Familiennachzug in die Schweiz gekommen waren. Ihre Herkunftsländer sind Eritrea, Irak, Kosovo, Serbien oder Deutschland und Portugal. Alle von ihnen leben vom Staat – einige bereits seit 14 Jahren. «Für diese 38 Dossiers hat die Gemeinde bis heute insgesamt acht Millionen Franken aufgewendet», erklärt Bircher.

Der Bescheid des Kantons war ernüchternd: «Der Entzug der Aufenthaltsbewilligung ist lediglich in einem Fall möglich – und dieser ist derzeit juristisch hängig», sagt Bircher. Die Hürden für die Aberkennung einer Aufenthaltsbewilligung seien enorm hoch. «In der Regel sind die Leute durch die Flüchtlingskonvention oder das Personenfreizügigkeitsabkommen vor der Abschiebung geschützt – auch dann, wenn jemand nicht kooperiert.»

Ausweisung faktisch unmöglich

Tatsächlich schreibt die Kantonsregierung in der Antwort auf eine entsprechende Interpellation Birchers, dass es sich in einem Fall um eine «freizügigkeitsberechtigte» Frau mit vier Kindern handle und in einem anderen Fall um eine Frau mit fünf Kindern, die zwar nur vorläufig aufgenommen worden war, die jedoch aufgrund des Flüchtlingsstatus nicht ausgewiesen werden könne. Bei 17 Fällen handle es sich um anerkannte Flüchtlinge mit Asylstatus. Die Niederlassungsbewilligung erhielten Flüchtlinge bis 2014 nach fünf Jahren in der Schweiz automatisch – selbst wenn sie von der Fürsorge leben.

Zusätzlich zu den internationalen Abkommen erschwert laut Bircher auch die Justiz die Abschiebung von ausländischen Sozialhilfebezügern. Zwar ist nach Bundesgerichtspraxis bei Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung ab einem Bezug von 50'000 Franken und bei Personen mit Niederlassungsbewilligung ab einem Bezug von 80'000 Franken eine Ausweisung zu prüfen. Damit diese dann auch tatsächlich ausgesprochen werden kann, sind jedoch in der Einzelfallprüfung noch eine Reihe weiterer Kriterien zu erfüllen wie ein eigenes Verschulden oder eine schlechte Zukunftsprognose. Zudem ist die Verhältnismässigkeit eines Bewilligungsentzugs zu prüfen.

Wenig Chancen auf Arbeitsmarkt

Kriterien also, die viel Interpretationsspielraum lassen, den die Gerichte oft zugunsten der ausländischen Fürsorgeempfänger nutzten, sagt Bircher. «Laut den kantonalen Behörden kassiert die Justiz Ausweisungsentscheide, wenn jemand erst seit wenigen Jahren von der Fürsorge lebt, mit der Begründung, dass man dieser Person eine Chance auf Integration geben müsse.» Und bei Langzeitbezügern werde eine Ausweisung als unverhältnismässig betrachtet, weil die Person schon zu lange in der Schweiz lebe.

Birchers Fazit nach der intensiven Prüfung der 38 Dossiers: Je nachdem wie die Richter entscheiden, könne das Amt für Migration in einem Fall die Bewilligung entziehen. Die 37 restlichen Fälle bleiben der Gemeinde erhalten und generieren weiter jedes Jahr Kosten. «Wir bekommen diese Langzeit-Fürsorgebezüger nur dann aus der Sozialhilfe, wenn sie entweder den Wohnort wechseln, eine Invalidenrente erhalten oder eine ausreichend bezahlte Arbeit finden», sagt die SVP-Sozialvorsteherin. Dass Letzteres gelingt, bezweifelt Bircher allerdings. «Nur zehn Prozent der bei uns gemeldeten Fürsorgeempfänger sind wirklich arbeitsmarktfähig und haben eine reelle Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt.» (Basler Zeitung)