Das Zürcher Unternehmen Domo darf in der Schweiz drei nationale Fernbus-Linien betreiben. Das Bundesamt für Verkehr hat Domo eine Konzession erteilt. Geplant sind Linien quer durch die Schweiz, etwa zwischen St. Gallen und Genf, Basel und Lugano sowie Chur und Sitten, wobei darin auch die Verbindung von Zürich nach Bern enthalten ist.

Domo Swiss Express AG habe alle notwendigen Bestätigungen und Nachweise zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erbracht, teilte das Bundesamt für Verkehr am Montag mit. Domo musste etwa nachweisen, dass branchenübliche Löhne und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Die Konzession sei bis Ende 2020 gültig.

Halteorte festgelegt

Da das Fernbus-Angebot ins bestehende Verkehrs- und Tarifsystem eingebunden wird, werden Halbtax- und Generalabonnements anerkannt. Für die Busse wird eine Reservationspflicht bestehen, da Stehplätze nicht zugelassen sind.

In der Konzession werden auch die Halteorte festgelegt. Die Linien fahren konkret auf folgenden Strecken: St. Gallen - Zürich - Biel - Genf Flughafen; Zürich Flughafen - Basel - Luzern - Lugano und Chur - Zürich - Bern - Sitten.

Karte: Domo Reisen

Auf der Streckenkarte wird die Route von Zürich via Basel nach Lugano unterteilt dargestellt, gelb und blau.

Fahrt dauert länger als mit der SBB

Vorerst gibt es Verbindungen am Morgen und Abend, z.B. morgens von Zürich nach Basel und spätabends zurück, der Bus fährt dabei von Flughafen zu Flughafen:

Mit Domo Reisen kostet die Fahrt von Zürich nach Basel mit Halbtax 8.80 Franken und dauert 75 Minuten. Die SBB braucht für die Strecke 53 Minuten und verlangt 17 Franken mit Halbtax, morgens sind teilweise auch Sparbillete für 8.60 Franken erhältlich.

Die grüne Linie verbindet Graubünden mit dem Wallis – und Zürich mit Bern. Die Fahrt von Chur bis Sion dauert knapp 6 Stunden.

Von Zürich nach Bern sind es gemäss Domo zwei Stunden, was mit Halbtax 11.50 Franken kosten soll. Der Vergleich mit der SBB: Dort dauert die Fahrt mit 56 Minuten nicht mal halb so lang und kostet mit Halbtax dafür etwas mehr als doppelt so viel: 25.20 Franken. Ein Sparbillet ist beispielsweise für 23 Franken erhältlich.

Von St. Gallen nach Zürich kostet die Fahrt mit Halbtax 9.80 und dauert genau zwei Stunden.

Mit der SBB dauert die Fahrt 1 Stunde und 11 Minuten und kostet mit Halbtax 15.50 Franken. Ein Sparbillet zur Abfahrtszeit des Fernbusses kostet 14 Franken.

Die Preise für andere Verbindungen hat Domo Reisen noch nicht ausgewiesen.

Reservationsgebühr verteuert die Fahrt

Wer im Bus vorne sitzen will, muss dafür zahlen. Für die erste Reihe sind 40 Franken fällig, danach jeweils noch 10 Franken weniger, für die vierte Reihe also noch 10. Wie die hinteren Sitzreihen gebucht werden können, ist noch nicht klar, Domo will um 16 Uhr an einer Pressekonferenz genauer informieren.

Pro Bus gibt es gemäss dem Unternehmen 10 Sitze in der 1. Klasse und 59 Sitze in der 2. Klasse. In letzterer gibt es 85,5 Zentimeter Sitzabstand, kostenloses Wlan und Inbus-Entertainment sowie einen Stromanschluss. Ein Reisegepäck, ein Handgepäck und ein paar Skis oder ein Snowboard dürfen gratis mitgenommen werden. (chi/sda)