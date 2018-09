Abonnement für das Jahr danach

Staatsschutzdelikte strafrechtlich verfolgen, also Straftaten, die sich gegen den Bund richten, komplexe internationale und interkantonale Fälle von organisierter Kriminalität vor Gericht bringen, Terroristen strafrechtlich verfolgen, Terrorfinanzierung, Geldwäscherei. Der Auftragskatalog der Bundesanwaltschaft (BA) ist breit.

Der Baselbieter Ex-Nationalrat Christian Miesch (SVP) sieht seine Person neuerdings mit einer Untersuchung genau dieser Bundesanwaltschaft konfrontiert. Sie wirft Miesch vor, dem Berater Thomas Borer im Jahr 2015 ein Senioren-Generalabonnement 1. Klasse zum Preis von 4635 Franken in Rechnung gestellt zu haben, und hat gegen beide eine Untersuchung eröffnet. Überall war dazu weiter zu lesen oder zu hören – «obwohl Miesch damals aber bereits im Besitz eines GA war». Man denkt sich also, da hat ein Nationalrat eine fingierte Rechnung gestellt für etwas, was er bereits besass. Ein Gespräch mit den Direktbeteiligten ergibt aber ein anderes Bild

Kasachischer Clanstreit

Demnach beabsichtigte Miesch, sich das GA für das Jahr nach dessen Rücktritt aus dem Nationalrat bezahlen zu lassen, weil er über seine Amtszeit in Bern hinaus noch Sekretär der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Kasachstan bleiben sollte. Miesch hatte diese Gruppe 2008, zusammen mit anderen Ratsmitgliedern, ins Leben gerufen. Tatsächlich blieb er dann – nach dem Rücktritt – bis Ende 2017 deren Sekretär, ohne Anrecht auf ein GA des Bundes.

Eine etwas genauere Betrachtung zeigt sodann, dass sich aufgrund der zeitlichen Verhältnisse der Vorwurf der Bestechung, respektive der Vorteilsnahme juristisch wohl nicht so leicht untermauern lassen dürfte. Ex-Botschafter und Berater Thomas Borer hatte von 2014 bis 2016 ein Mandat des Justizministeriums von Kasachstan. Er sollte die vom Ministerium an die Schweiz gestellten Auslieferungs- und Rechtshilfebegehren im Falle der Familie Chrapunov begleiten. Die kasachische Justiz wirft Chrapunov vor, in vier Jahren Amtszeit als Bürgermeister der Metropole Almaty in Kasachstan ein Vermögen von Hunderten Millionen Dollar erwirtschaftet und via Schweiz investiert zu haben.

«Keinerlei Leistungen»

Man hat es hier offensichtlich mit einem Clanstreit zwischen der regierenden Familie Nasarbajew und den Chrapunovs zu tun. Fakt ist – ungeachtet davon, auf welcher Seite nun eher das Recht steht – , dass die Schweizer Justiz seit 2012 sowohl in Genf als auch in Bern Hilfegesuche der Kasachen auf die lange Bank schiebt. Und Fakt ist auch, dass sich Berater Borer und Nationalrat Miesch um 2015 über die Sache unterhielten. Miesch, der etwa 14-mal in Kasachstan war, unter anderem als Wahlbeobachter, störte sich stets daran, «dass dieser Chrapunov mit Hunderten Millionen aus Kasachstan abgehauen ist und die Schweiz nichts dagegen unternimmt», wie er in seiner Berner Zeit verschiedentlich kundtat.

Vor diesem Hintergrund reichte Miesch 2014 die Interpellation 14.3957 ein mit dem Titel «Mutmassliche Veruntreuung von Staatsgeldern der Repubik Kasachstan: Was tut die Schweiz?». Die BA wirft Miesch nun vor, sich diesen Vorstoss von Berater Thomas Borer bezahlt haben zu lassen, via fingierte Rechnung für ein Senioren-GA.

Geld zurückbezahlt

Miesch stellte die Rechnung, nachdem er im März 2015 seinen Rücktritt als Nationalrat bekannt gegeben hatte.

Thomas Borer sagt dazu: «Weder für diesen noch für einen anderen Vorstoss habe ich Nationalrat Miesch oder einem anderen Mitglied der Bundesversammlung irgendeine Leistung zukommen lassen oder Vorteile gewährt. Ich habe nicht einmal zu einem Mittag- oder Abendessen eingeladen. Unsere Aufgabe bestand darin, das rechtliche Verfahren zu begleiten und nicht Public Relations zu machen.»

Borer sagt weiter, er habe die Rechnung Mieschs vor der Auszahlung durch sein Beratungsunternehmen gar nicht gesehen. Bei einer späteren internen Revision habe man festgestellt, dass keine vertragliche Grundlage für die Auszahlung bestehe. Nachdem man Miesch deshalb gebeten habe, die Rechnung zurückzuzahlen, habe Miesch dies umgehend getan. Das sei 2017 gewesen, also vor dem Zeitpunkt, als 2018 die GA-Rechnung Mieschs in den Medien zum Thema wurde.

Für Borer ist klar, dass die Familie Chrapunov «unter erheblichem PR-Geld-Aufwand gehackte Mails gezielt einsetzt, um vom eigentlichen Straftatbestand der Geldwäscherei abzulenken». Aus Sicht Borers haben sich gewisse Medien dabei instrumentalisieren lassen. Sie nähmen einseitig für die Anliegen Chrapunovs Stellung. Aus journalistischer Sicht stellt sich die Frage des «Instrumentalisiert-Werdens» indessen immer wieder, denn alle Informanten, namentlich auch solche, die Brisantes vermitteln, verfügen über eine Agenda.

Wenn, dann sicher nicht so

Im Fall der GA-Rechnung hätten NZZ und Tages-Anzeiger zu Unrecht insinuiert, so Borer, er habe Miesch bestochen. Dies wäre der Fall gewesen, wenn er dem Baselbieter vorgeschlagen hätte: «Reichen Sie eine Interpellation ein, und wir zahlen ein GA.» Dies sei aber in keiner Weise so geschehen. Nationalrat Miesch, der sich seit Jahren mit dem Fall Chrapunov befasst hatte, habe seine Interpellation aus eigener Motivation eingereicht, um «unhaltbare Zustände der Rechtsverzögerung» anzuprangern. «Man musste ihn dazu weder vorher noch nachher durch eine Zahlung motivieren.» Miesch selbst bestätigt dies auf Anfrage.

Borer sagt zu den «unhaltbaren Vorwürfen» auch, er fühle sich «in seiner Intelligenz beleidigt». Wollte er einem Rat Vorteile verschaffen oder diesen bestechen, was für ihn nicht infrage komme, so täte er dies sicher nicht über eine Rechnung und eine Auszahlung, beides jahrelang nachvollziehbar, von der zudem mindestens zehn Personen im Zahlungsvollzug Kenntnis bekämen.

Keinen Sinn würde ein solches Vorgehen zudem bei einem Parlamentarier machen, der bald zurücktrete. Für Thomas Borer ist klar: Ein Straftatbestand wurde nicht erfüllt. Die Bundesanwaltschaft solle ihre Kräfte besser konzentrieren, statt Steuergelder für die Belästigung unbescholtener Bürger zu verschwenden. (Basler Zeitung)