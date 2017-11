Anti-Terror-Aktion in Frankreich und der Schweiz

Anti-Terror-Einsätze in der Schweiz und in Frankreich: Die Bundesanwaltschaft hat heute Hausdurchsuchungen in den Kantonen Waadt und Neuenburg durchgeführt und eine 23-jährige Kolumbianerin verhaftet, wie die Bundesanwaltschaft mitteilt.

Die Untersuchungen laufen seit Juni 2016. Im Visier war neben der Kolumbianerin ein 27-jähriger Schweizer. Dieser wurde in Frankreich verhaftet, zusammen mit acht weiteren Personen.

Da die beiden Personen in Kontakt miteinander standen, wurden die Operationen in den beiden Ländern in enger Zusammenarbeit durchgeführt, wie die Bundesanwaltschaft schreibt. Dafür wurde eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gegründet.

«Beunruhigende Nachrichten»

Gemäss der französischen Agentur afp nahm die Polizei insgesamt zehn Terrorverdächtige fest. Die Verdächtigen in Frankreich wurden in der Region Paris und im Südosten Frankreichs verhaftet. Gemäss Ermittlern sollen sie über ihre Handys «beunruhigende Nachrichten» ausgetauscht haben. Über die Verschlüsselungs-App Telegram sollen sie Gewalttaten geplant haben. Diese sind laut Justizkreisen aber noch wenig konkret gewesen.

Gemäss «Le Parisien» sollen die Personen einen Anschlag in Nizza geplant haben. Mehrere der Verhafteten sollen zum Islam konvertiert und den Nachrichtendiensten wegen ihrer Radikalisierung bekannt gewesen sein.

Absichten der Beschuldigten klären

Eröffnet wurde das Strafverfahren der Bundesanwaltschaft aufgrund einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt. Es geht um mögliche Verstösse gegen das Gesetz über ein Verbot der Gruppierungen «Al-Qaida» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen. Zudem besteht der Verdacht der Unterstützung und Beteiligung an einer kriminellen Organisation.

Die laufenden Ermittlungen hätten zum Ziel, die Rolle und die Absichten der Beschuldigten zu klären, schreibt die Bundesanwaltschaft. Sie konzentriert sich dabei auf die in der Schweiz verhaftete Frau und den in Frankreich festgenommenen Schweizer. Weitere Angaben will sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

