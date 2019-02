Arbeiten unter Verdacht

Damiano Nuzzo (43), Leiter einer Kinderkrippe in Volketswil

«Früher war ich Schmied. Doch nach einem Autounfall wollte ich mich neu orientieren. Viele Freunde hatten damals kleine Kinder. Ständig wollten die Kleinen mit mir spielen. Ich habe gemerkt, dass ich einen guten Draht zu ihnen hatte. Also machte ich ein Praktikum. Nun arbeite ich seit 18 Jahren als Kinderbetreuer.

Mit Vorurteilen bin ich immer wieder konfrontiert. In der ersten Kita, in der ich gearbeitet habe, hat eine Mutter ihr Kind rausgenommen – weil ich ein Mann bin. Eine andere Mutter hat sich regelmässig in die Kita geschlichen, um mich zu kontrollieren. Eine weitere wollte zu Beginn nicht, dass ich ihr Kind wickle. Die meisten Vorbehalte kommen aber von Männern. Sie finden: Männer gehören nicht in die Krippe, sondern auf den Bau. Aber von dort komme ich ja.

Nach dem letzten Missbrauchsfall in Volketswil, das war vor ein paar Jahren, haben wir eine Weiterbildung absolviert. Jetzt überlege ich, ob wir das erneut machen sollen. Im Team sprechen wir viel über die aktuellen Fälle. Auf die Eltern gehe ich aktiv zu und suche das Gespräch, ermutige sie, auch von sich aus auf mich zuzukommen.

Der Vorteil bei uns ist, dass die Krippe klein ist. Man merkt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Die Räume sind schnell und gut überschaubar. Legt sich jemand mit den Kindern hin zum Schlafen, ist die Tür zu diesem Zimmer immer einen Spalt offen. Der Wickeltisch steht nicht in einem separaten Raum, sondern im Spielzimmer. Und wir kontrollieren uns gegenseitig, ich den Lernenden, er aber auch mich.

Nach dem letzten Missbrauchsfall hier in der Gegend habe ich die Blicke der Leute auf der Strasse gespürt, wenn ich mit den Kindern unterwegs war. Das ist auch jetzt wieder der Fall. Natürlich akzeptiere ich die Vorbehalte und Besorgnis. Manchmal treffen einen die ­Blicke aber schon. Denn wir geben viel. Es ist keine Arbeit, bei der man abends die Tür zumacht und alles vergisst.»

Florin Weber (35),

Kindergärtner in Basel

«Ich bin erst auf zweitem Bildungsweg zu diesem Beruf gekommen. Zunächst habe ich Banker gelernt, doch nach der Finanzkrise 2008 wollte ich mich neu orientieren und noch einmal etwas ganz anderes machen. Ein guter Kollege war bereits Kindergärtner, und seine Begeisterung motivierte mich. Also hängte ich noch drei Jahre Vollzeitstudium an und bin heute sehr, sehr zufrieden damit.

Als Mann ist man natürlich ein bisschen ausgestellt, aber im positiven Sinn. Bei der Bewerbung achten Schulleiter auch darauf, nicht nur Frauen im Kollegium zu haben. In meinem Quartier haben wir neun Kindergärten, und auf dieser Stufe bin ich der einzige Mann. Ich fühle mich wohl in dieser Rolle, ich wurde gut aufgenommen, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.

Ich bekomme sehr viele Rückmeldungen von Eltern, die es ausdrücklich gut finden, dass Männer in diesem Beruf sind. Mütter schätzen es zum ­Beispiel, dass ich als Mann mit ihren Kindern auch mal Fussball spiele – das freut übrigens auch die anderen Kindergärtnerinnen, weil sie dann nicht müssen.

Wir haben alle einen etwas unterschiedlichen Stil, aber das ist genauso sehr durch die Persönlichkeit bedingt wie durch das Geschlecht. Wenn wir in den Wald gehen, bin ich zum Beispiel derjenige, der dann auch ein Feuer macht – und gerade für Buben ist das super, und das wissen auch die ­Eltern.

Im Tagesablauf aber spielt mein Geschlecht sonst kaum eine Rolle, die Kinder sind in einem Alter, in dem die Rollen-Identifikation noch nicht so wichtig ist. Natürlich tendieren die Mädchen eher zur Puppenecke und die Buben bauen vielleicht lieber, aber beide Angebote sind natürlich für beide Geschlechter gedacht.»

Julian Glaus, Lehrling Fachbetreuung Kinder in Zürich

«Nachdem ich das Gymnasium abgebrochen hatte, wusste ich nicht genau, was ich machen wollte. Was ich wusste: kein Bürojob. Ohne grosse Erwartungen auf einen Traumjob habe ich mich so bei der Krippe beworben. Mit Kleinkindern hatte ich zuvor kaum Kontakt. Je länger ich nun in der Krippe arbeite, desto mehr Spass macht mir die Arbeit. Die Erfahrung hilft im Umgang mit den Kindern, man lernt sie besser kennen, ist weniger unsicher.

Ich finde es gut, wenn Frauen und Männer im Team sind. Jede Person bringt eine andere Herangehensweise mit. Das hilft, etwa bei der Konfliktlösung. Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich anders arbeite als Frauen.

Zu Beginn war ich noch der einzige Betreuer in der Krippe. Einige Kinder hatten speziell grosse Freude an mir. Andere waren eher skeptisch. Mittlerweile hat sich das alles ausgeglichen. Wir sind jetzt mehr Männer.

Über die jüngsten Missbrauchsfälle haben wir in der Krippe in den Pausen gesprochen. Ich habe auch darüber gelesen. Meine Arbeit hat sich dadurch nicht geändert. Sexuelle Gewalt an Kindern ist als Thema omnipräsent. Auch in unserer Ausbildung. Im Unterricht werden Themen wie Machtmissbrauch oder die Integrität von Kindern intensiv angeschaut und darüber reflektiert. Mir hilft das. Es macht einem vieles bewusst im Umgang mit den Kindern.»

Dario Abt (34),

Kindergärtner in Basel

«Dass man als Kindergärtner eine Sonderposition hat, wird einem bewusst, wenn von hundert Studenten drei Männer sind und zwei davon eher Richtung Primarschule gehen. Für mich war es trotzdem nicht so wahnsinnig besonders. Meine Eltern hatten sich die Kinderbetreuung 50/50 aufgeteilt, für mich ist es normal, dass auch Männer Kinder betreuen und erziehen.

Mein Geschlecht war eigentlich nur am Anfang ein Thema. Bei meinem ersten Job gab es eine Mutter, die Mühe mit mir hatte, weil ich ein Mann bin. Immer wieder wollte sie sich davon überzeugen, dass ich alles richtig mache. Ich habe mich dem gestellt, und durch die Auseinandersetzung merkte sie, dass der Sohn auch von mir profitiert. Als ich dann eine andere Stelle antrat, trauerte diese Mutter mir am meisten nach. Sonst mache ich aber eher positive Erfahrungen. Viele Eltern, gerade aus bildungsnahen Schichten, begrüssen Männer in diesem Beruf ausdrücklich.

Fragen von Gender werden kaum je angesprochen. Manchmal hat man in der Ausbildung die leicht anderen Verhaltensweisen von Männern im Umgang mit Kindern thematisiert. Zum Beispiel gab es mal eine Situation, als ein Kind weinte und die Seminarleiterin mich danach fragte, warum ich es nicht umarmt hätte, um es zu trösten. Aber das ist einfach nicht die Art, wie ich persönlich auf so etwas reagiere. Man kann Wärme und Nähe auch anders geben, ich tippe da eher an die Schulter, als zu umarmen.

Die Vorfälle in St. Gallen haben sich nicht auf meinen Berufsalltag ausgewirkt. Wenn man so etwas liest, ist es wie bei anderen solchen Meldungen, man denkt: Ist doch nicht möglich!»

