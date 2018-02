«Arena» auf SP-Kurs

Seit letztem Herbst wissen wir, dass sich mindestens sieben von zehn SRG-Mitarbeitern als links der Mitte verorten. Die SRG-Spitze behauptete nach Bekanntwerden des Linksdralls auf den Redaktionen trotzig, das ändere nichts daran, dass ihre Sender «ausgewogen» berichten würden.

Wie unausgewogen die angebliche «Ausgewogenheit» daherkommt, konnte am vergangenen Freitag in der «Arena» des Schweizer Fernsehens live betrachtet werden.

Thema war die angebliche Diskriminierung der Frauen bei den Löhnen. Ein Vorschlag für obligatorische Lohnkontrollen kommt bald ins Parlament. Die Macher der «Arena» stellten die Behauptung von SP und Gewerkschaften, dass Frauen wegen ihres Geschlechtes weniger verdienen würden, weder in der Ankündigung der Sendung noch in der Diskussion infrage. In einem Film, der als sachliche Erläuterung der Fakten daherkam, erzählten sie unkritisch weiter, was von links behauptet wird: 7,4 Prozent Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen seien nicht auf objektive Kriterien zurückzuführen – und deshalb Diskriminierung.

Die Geschichte ist schön. Nur leider ist sie falsch. Die Messung des Lohnunterschieds beruht auf der Lohnstruktur-Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BfS). Diese erhebt allerdings nur «Alter, Geschlecht, Aufenthaltskategorie, Zivilstand, Ausbildung, Hochschultitel (sofern vorhanden) und Eintritt in das Unternehmen». Das BfS selber spricht deshalb auch nie von Lohndiskriminierung, höchstens von «potenzieller Lohndiskriminierung».

Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser fragte vor vier Jahren den Bundesrat, ob es denkbar wäre, dass Eigenschaften wie Berufs- und Führungserfahrung oder Weiterbildungen den verbleibenden Lohnunterschied erklären könnten. Der Bundesrat, genauer: SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, liess das untersuchen und kam 2015 – nicht überraschend – zum Schluss, dass es mindestens vier zurzeit nicht erfasste Kriterien gibt, die den heute nicht begründbaren Lohnunterschied erklären könnten. Die Studie hält folgerichtig fest: «Den unerklärten Anteil der Lohndifferenzen rein als Lohndiskriminierung zu interpretieren, ist auf Basis einer statistischen Analyse nicht möglich.»

Doch wissenschaftliche Fakten haben politische Ideologen noch nie gestört. Bundesrätin Sommaruga, ihre Partei und die Gewerkschaften behaupten weiterhin, die Schweiz habe ein Problem mit Lohnungleichheit. So auch die Aargauer Nationalrätin Yvonne Feri letzten Freitag in der «Arena». Das ist ihr gutes Recht. Aber warum übernimmt die SRG das ideologische Märchen der Linken?

Widerlegtes Märchen

Auf Anfrage verteidigen sich die «Arena»-Macher damit, dass mit den Nationalräten Sylvia Flückiger-Bäni (SVP, AG) und Christian Wasserfallen (FDP, BE) der andere Standpunkt «kraftvoll» vertreten gewesen sei. Die Studie könne auch anders gelesen werden. Auf den einseitigen Trailer geht die Redaktion – natürlich – nicht ein.

Ebenfalls in der «Arena» vertreten war die CVP mit dem Solothurner Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Auch er erzählte das vor bald drei Jahren widerlegte Märchen der SP, wonach 7,4 Prozent Lohnunterschied «nicht erklärbar» und folglich diskriminierend seien. Besonders interessant ist sein Auftritt an der Seite der SP, weil die CVP die Vorschläge für Lohnkontrollen in den Firmen in der Vernehmlassung eigentlich vehement abgelehnt hat. Er verteidigte sich auf Anfrage damit, dass die CVP die Vorlage im Ständerat abgeschwächt habe. So sei das Gesetz auf zwölf Jahre befristet und betreffe weniger als ein Prozent der Unternehmen. Wann und wie die Partei ihre ursprüngliche Position verändert hat, liess er offen. (Basler Zeitung)