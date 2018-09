Arglos gegenüber den Agenten

In einem bemerkenswert guten Artikel hat die Sonntags-Zeitung zuletzt über Aktivitäten russischer Nachrichtendienst-Mitarbeiter in der Schweiz berichtet. Die russische Spionage sei hierzulande sehr penetrant geworden, schrieben die beiden Autoren. So vortrefflich diese journalistische Leistung ist, so fragwürdig ist demgegenüber die Reaktion der offiziellen Schweiz dazu.

Für jeden Geheimdienst ist Öffentlichkeit mitten in einer Operation ein Fehlschlag, ein Debakel. Unerkannt aufklären, verborgen Information gewinnen, verdeckt vorgehen – dies sind die Tummelfelder von Agenten – sie tun dies im Sicherheitsinteresse ihres Landes. Zunehmend leider auch im Wirtschaftsbereich, um so illegale Wettbewerbsvorteile zu erlangen.

Angesichts der verschlechterten Sicherheitslage und einer angeheizten politischen Auseinandersetzung unter Gross- und Regionalmächten kann eine verstärkte Auslandaufklärung kaum verwundern. Was bei der gut gemeinten Stellungnahme von Bundesrat Cassis stört, ist, dass er zum Ausruck brachte, wie wenig Ahnung man in diesem Bereich in der Schweiz hat.

Den ausländischen Agenten begegnet man nicht mit der Aufforderung an einen Amtskollegen, er wolle doch bitte dafür sorgen, dass die «Spionagetätigkeit» eingestellt werde. Vielmehr ist dafür zu sorgen, dass die attackierende Gegenseite enttarnt wird, ohne Öffentlichkeit. Als zweite Abwehrmassnahme sorgt man im Abwehrdienst dafür, dass die ausländischen Agenten mit Fehlinformationen gefüttert werden, die dem eigenen Land nicht schaden.

Die Erleichterung im vorliegenden Fall war beachtlich, als der russische Botschafter in Bern am Mittwoch versöhnlich Stellung nahm. Und wer die Formulierung an den Schweizer Botschafter in Moskau genau liest, stellt fest, dass auch dort die Wortwahl nicht auf Eskalation ausgerichtet war. Yves Rossier wurde zu verstehen gegeben, dass derart «feindlich formulierte Äusserungen» den Beziehungen zwischen Bern und Moskau erheblich schaden könnten. Eine Warnung im Konditional.

Spionagetätigkeit auf ausländischem Boden ist verboten

Doch damit ist hierzulande bei Weitem noch nicht alles gut gestellt. Die Affäre sollte für die etwas arglos agierende Politik in Bern als starkes Indiz dafür genommen werden, was um die Schweiz herum und im erweiterten Interessensgebiet abläuft. Es wird auf allen Ebenen mit allen Mitteln gekämpft, nicht nur auf der politischen und wirtschaftlichen, auch auf der nachrichtendienstlichen, militärischen. Wenn man aber ausländischen Spionen vorwirft, dass sie spionieren, dann läuft man Gefahr, sich der Lächerlichkeit auszusetzen.

Mit Augenmass reagierte demgegenüber der Baselbieter Ständerat Claude Janiak (SP), der als Mitglied der Geschäftsprüfungsdelegation sagte, ihn erstaune nicht, dass sich unter den russischen Diplomaten offenbar viele Spione tummelten. «Das ist eine unerfreuliche Realität, aber nichts Neues und auch kein spezifisch schweizerisches Problem.»

Für ausländische Agenten in der Schweiz gilt dasselbe wie für Schweizer Nachrichtendienstmitarbeiter im Ausland: Spionagetätigkeit auf ausländischem Boden ist immer verboten. Wäre Informationsbeschaffung mit nachrichtendienstlichen Mitteln darüber hinaus auch noch verwerflich, schändlich und böse, müsste die Schweiz sofort alle Militärattachés sowie den einen oder anderen Kulturattaché von den Schweizer Botschaften im Ausland nach Hause beordern.

Besser wäre demgegenüber, wenn die Politik die Informationen der eigenen Nachrichtendienste ernster nähme als bisher. Diese Informationen gilt es vor wichtigen Entscheiden zu berücksichtigen. Und besser wäre es, wenn auch Agenten anderer Länder hierzulande enttarnt und nach Hause geschickt würden. Zu lange, sagen Insider, war die Schweiz ein Pflaster, wo kein Spion, egal woher, Gefahr lief, dass ihm die Schweizer auf die Schliche kamen. Erst dieses Eldorado für Agenten machte möglich, was Cassis den Russen vorwarf. (Basler Zeitung)