Auch Schneider-Ammann und Cassis treffen Trump

Nicht viel mehr als einen Tag verbringt US-Präsident Donald Trump in der Schweiz. Heute Abend fliegt er in Washington D.C. ab, morgen Vormittag trifft er in Zürich-Kloten ein. Auf seinem Programm steht aber ein Treffen mit dem Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset. Wie die Bundeskanzlei nun mitgeteilt hat, nehmen neben Berset auch Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann und Aussenminister Ignazio Cassis daran teil. Das für Freitagmorgen geplante Treffen steht allerdings unter Vorbehalt. Wie die Bundeskanzlei schreibt, seien Programmänderungen «auch in letzter Minute noch möglich».

Trumps wichtigste politische Gesprächspartner in Davos sind die britische Premierministerin Theresa May und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. Mit beiden will der US-Präsident über den Iran sprechen, mit May zudem über Nordkorea. Ausserdem will Trump laut dem Weissen Haus auch Ruandas Präsident Paul Kagame treffen, um mit ihm Handelsfragen zu besprechen.

Trump sieht sich als Verkäufer

Die Wirtschaft ist für den US-Präsidenten offensichtlich mindestens so wichtig wie die Weltpolitik. Trump gehe nach Davos, um der Welt zu sagen, dass die USA bereit für Geschäfte seien, sagte sein Wirtschaftsberater Gary Cohn am Dienstag. Trump will demnach Investoren anlocken – und spricht dazu am Donnerstagabend bei einem Essen mit den Chefs einer Handvoll europäischer Unternehmen. Trump wolle der «beste Verkäufer der USA» sein, so Cohn. Am Freitag wird Trump schliesslich die Schlussrede am WEF halten.

Berset wird seinerseits ebenfalls die britische Premierministerin Theresa May treffen, und zudem auch den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Bereits stattgefunden hat ein – nicht angekündigtes – Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. (mw)