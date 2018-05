Bauarbeiter müssen um Frühpension ab 60 bangen

Seit 2003 ermöglicht eine brancheneigene Regelung, dass sich Bauarbeiter ab dem 60. Altersjahr frühzeitig pensionieren lassen können.Die sogenannte paritätische Auffangeinrichtung BVG (FAR) kam dabei für die Übergangsrenten bis 65 auf. Gleichzeitig wurden 18% des koordinierten Lohnes zusätzlich als Beiträge an die berufliche Vorsorge überwiesen.

Wer heute 59 Jahre alt ist und auf dem Bau arbeitet, der könnte im nächsten Jahr nun das Nachsehen haben. Die Auffangeinrichtung BVG hat den Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV) informiert, dass sie den Anschlussvertrag des FAR an die berufliche Vorsorge per Ende 2018 künden wird. Grund: Das System weise gravierende Mängel auf, «die sich für die Bauarbeiter direkt negativ auswirken», wie der SBV heute in einer Mitteilung schreibt.

Der Grund für die Misere ist, dass sich immer mehr Bauarbeiter frühpensionieren lassen. Bei der Stiftung FAR fliesst mehr Geld ab, als neue finanzielle Mittel hereinkommen. Um das System für die Zukunft zu sichern, müssen die Beiträge und Bezugsregelungen neu festgelegt werden. Der Baumeisterverband fordert die Gewerkschaften auf, «die dringend nötige Sanierung des Systems gemeinsam in Angriff zu nehmen». (eme)