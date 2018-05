Bern nimmt Abschied von Alexander Tschäppät

Im Berner Münster hat die Trauerfeier für den langjährigen Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät begonnen. Rund 1500 Menschen haben Einlass in die Kirche gefunden.

Durch die Trauerfeier führt Münsterpfarrer Beat Allemand. Auch wird sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga an die Trauergemeinde wenden. Unter den Trauergästen befinden sich viele eidgenössische, kantonale und städtische Politiker, Weggefährten und Widersacher.

Ein Abschiedsbrief

Der ehemalige Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät hat sich ein letztes Mal an alle Menschen gewandt, die ihn gekannt haben - mit einem kurzen Brief, den seine Lebenspartnerin Christine Szakacs am Donnerstag an der Trauerfeier im Münster verlas.

In bewegenden Worten schildert Tschäppät darin, wie er Anfang dieses Jahres über den eigenen Gedenkgottesdienst im Münster nachzudenken begann. «Als einer, der viel und oft redete, wurde mir klar, dass dies ein Anlass sein würde, an dem ich nichts mehr zu sagen habe.»

Gleichzeitig habe er gemerkt, dass es ihm wichtig sei, sich persönlich zu verabschieden. «Ich bitte euch, die Hand, die ich Euch nicht mehr geben kann, anzunehmen, um ein letztes Mal Adieu zu sagen. Oder um Frieden zu schliessen.»

Vor dem Tod habe er nie wirklich Angst gehabt, schrieb Tschäppät weiter. «Angst hatte ich vielmehr vor dem Sterben.» Er habe Angst gehabt, Unerledigtes zurückzulassen. Nun sei das Sterben vorbei. «Ich habe fertig. Diesmal für immer.»

Zahlreiche Prominente anwesend

Auch zahlreiche Prominente aus Wirtschaft und Kultur erweisen Alexander Tschäppät die letzte Ehre – unter ihnen der Velo-Unternehmer Thomas Binggeli, Globetrotter-CEO André Lüthi, Gurtenfestival-Veranstalter Carlo Bommes sowie die Musiker Kuno Lauener und Endo Anaconda.

Unter den Trauergästen sitzt auch YB-Besitzer Hansueli Rihs. Der Fussballklub und die Fans hatten den Verstorbenen letzten Sonntag mit einer Schweigeminute im Stade de Suisse gewürdigt.

Die Stadt Bern stellte Lautsprecher auf dem Münsterplatz auf. Trauergäste, die keinen Platz im Münster fanden, können die Feier so wenigstens akustisch verfolgen. Alexander Tschäppät erlag am 4. Mai einem Krebsleiden. Er wurde 66 Jahre alt. Der Sozialdemokrat war von 2005 bis 2016 Stadtpräsident von Bern. Als populärer Stadtvater und langjähriger Nationalrat war er landesweit bekannt. (oli/sda)