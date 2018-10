Bigler sagt Verwaltung den Kampf an

Die Bundesverwaltung stellt im austarierten, politischen Entscheidfindungsprozess der Schweiz einen bedeutenden Valeur dar, der in der öffentlichen Wahrnehmung eher unter- als überschätzt werden dürfte. FDP-Nationalrat und Gewerbeverbands-Direktor Hans-Ulrich Bigler ist der Überzeugung, die Einflussnahme der Verwaltung im Vorfeld politischer Entscheide sei zu gross.

Er sagt: «Die politische Macht verschiebt sich zunehmend von Bundesrat und Parlament Richtung Verwaltung.» Die Stellenetats in der Bundesverwaltung würden laufend aufgestockt, die Produktivität werde dem Zufall überlassen und – aus Sicht Biglers besonders störend – «die Verwaltung mischt sich immer stärker in den politischen Meinungsbildungsprozess ein, was diesen erschwert».

Mit einer Motion will Bigler den Bundesrat beauftragen, ein System zum Management der Produktivität des Bundespersonals einzuführen. Dieses Kontroll- und Managementsystem soll nach Absicht des Motionärs dazu führen, Personalaufstockungen zu stoppen und mittelfristig einen Spareffekt zu erzielen – Bigler geht bei entsprechender Führung durch den Bundesrat von einer höheren Produktivität in der Bundesverwaltung aus.

Wegen seiner Interpellation muss der Bundesrat nun bis zur nächsten Session erläutern, was er von erfolgten Einflussnahmen der Verwaltung auf die öffentliche Meinungsbildung hält und wie er diese künftig unterbinden will.

«Verwaltungs-Propaganda»

Der kämpferische Titel von Biglers Interpellation heisst «Polit-Propaganda aus der Bundesverwaltung». Doch hat er dafür Belege? Bigler zählt Beispiele auf. So sei kurz vor der Beratung der Volksinitiative für einen Vaterschaftsurlaub in der zuständigen Parlamentskommission eine Studie veröffentlicht worden, in der ein Familienurlaub von 38 Wochen verlangt wurde.

Urheber: die vom Bundesrat eingesetzte Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen. Ähnliches hat sich gemäss Bigler kurz vor der Beratung des Gleichstellungsgesetzes im Nationalrat abgespielt. Wenige Tage vor der Debatte habe das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau über diverse Medien neue Auswertungen über angebliche Lohndiskriminierung zwischen Mann und Frau veröffentlicht, deren statistische Basis nicht repräsentativ sei.

Einfluss genommen via Öffentlichkeit hat die Bundesverwaltung nach Beobachtung des Gewerbeverbands-Direktors auch bei den Waffenexporten. Mitten in der Debatte über ein brisantes Geschäft habe die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) «zum wiederholten Mal» einen Bericht publiziert.

In diesem Fall ging es um die Handhabung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) bei Waffenexporten. Trotz der korrekten Ausübung der Ausfuhrkontrollen durch das Seco enthalte der EFK-Bericht mehrere politische, kritische Einschätzungen – «ohne empirische Evidenz», so Bigler. «Empirische Evidenz» liegt dann vor, wenn getroffene Aussagen durch gesammelte Daten und Erfahrungen belegt sind.

Als aktuellstes Beispiel führt Bigler sodann eine neue «Bodenstrategie» des Bundesamts für Umwelt (Bafu) an, das soeben in der Konsultation war und für die gemäss Gewerbeverband keinerlei gesetzliche Grundlage besteht. «Der Boden gehört zum Gegenstandsbereich des Bundesamtes für Raumentwicklung und das Bafu hat keinen gesetzlichen Auftrag, eine solche Strategie zu entwickeln.» Als Grundlage für seine Arbeiten nenne das Bafu die «Strategie nachhaltige Entwicklung», die aber nie im Parlament diskutiert wurde, sowie die Rechtslage in Deutschland und Österreich. Als übergeordnetes Ziel gibt die Strategie vor, den Bodenverbrauch im Land bis 2030 zu halbieren und ab 2050 netto auf null zu senken.

Der Schweizerische Gewerbeverband lehnt diese «Vision» ab. Hans-Ulrich Bigler: «Sie hat materiellen Verfassungscharakter und darf nicht einfach so in einer Strategie eines Bundesamtes erlassen werden. Zudem ist diese Strategie inhaltlich falsch, weil sie die Nutzfunktion des Bodens nicht berücksichtigt.»

Zur Objektivität verpflichtet

Der Bundesrat muss nun sagen, wie er den Propaganda-Einfluss der Verwaltung einschätzt. Darüber hinaus muss er auch erklären, wie er in Zukunft verhindern will, dass die Bundesverwaltung die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit einseitig beeinflusst und so die politische Entscheidfindung erschwert.

Die Bundesverwaltung habe dem Bundesrat und Parlament bei der Vorbereitung, der Anwendung und beim Vollzug erlassener Gesetze zu dienen, erinnert Bigler. Sie sei zu einer objektiven Information der Öffentlichkeit verpflichtet. Doch immer weniger Bundesämter hielten sich an diese Rolle. (Basler Zeitung)