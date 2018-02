Bis zu gefühlten -20 Grad im Flachland

«Die Russenpeitsche schlägt zu», schreibt MeteoNews in seiner neusten Mitteilung. Ab Sonntag bringt eine Nordostströmung eiskalte Luft aus Sibirien und Russland nach Europa.

«Es empfiehlt sich, wenn möglich drinnen zu bleiben», sagt Cédric Sütterlin von MeteoNews. «Wenn man sich länger im Freien aufhält und sich nicht ausreichend vor der Kälte schützt, besteht die Gefahr von Erfrierungen». Man solle gesunden Menschenverstand walten lassen und sich angemessen kleiden.

Bise macht kalt noch kälter

Von den knapp positiven Werten am Samstagnachmittag sinken die Temperaturen auf 2000 Meter bis Montagmorgen auf unter -20 Grad. Aber auch im Flachland wird geschlottert: Im ganzen Mittelland von Boden- bis Genfersee sinken die Temperaturen bis weit unter Minus 10 Grad. Mit einer mässigen bis starken Bise fühlen sich die Temperaturen zusätzlich massiv kälter an.

Die tiefsten Werte dürfte es am kommenden Mittwochmorgen geben. In den typischen Kälteregionen wie etwa dem Oberengadin gibt es laut Meteonews bis zu minus 28 Grad. Doch auch im Mittelland liegt die gefühlte Temperatur laut MetoNews bei bis zu -20 Grad. Starker Wind bläst dazu vor allem in der Ostschweiz und in der Westschweiz vom Genfersee bis zum Neuenburger Jura.

Schnee am Strand von Jesolo

In Österreich zittert man bereits vor den angekündigten Tiefsttemperaturen. Bis zu minus 50 Grad könnte es sich dort wegen des starken Nordost-Windes anfühlen. Und in Italien verwandelte sich der Sommerferienort Jesolo in ein Winterparadies. Bilder vom verschneiten Strand gingen am Samstag viral.

In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen zuerst in der Höhe rasch und deutlich an, später setzt sich die Milderung auch im Flachland durch. Zuvor besteht aber das Potential für Schneefälle bis in tiefe Lagen oder Eisregen.

Phänomen in der Stratosphäre über Nordpol

Auch die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) schreibt von «aussergewöhnlichen Wetterbedingungen», die derzeit herrschen: Grosse Teile Europas würden demnach sehr kalte Temperaturen erleben, während es in der Arktis wärmer sei als gewöhnlich.

Thanks the breakdown in polar vortex, it's as if someone let all the cold drain out of the Northern Hemisphere's freezer. Heat wave across the Arctic right now as Western U.S. and Eurasia freeze. https://t.co/o7ml54MrUk pic.twitter.com/03gGkCBGSb — Andrew Freedman (@afreedma) February 23, 2018

Erklären lasse sich das Phänomen mit einem plötzlich auftretenden Wärme-Ereignis in der Stratosphäre oberhalb des Nordpols. Dadurch würden die kalten Luftmassen nicht mehr in der Arktis durch Höhenwinde zurückgehalten.

Die WMO geht davon aus, dass die Temperaturen in ganz Europa in den kommenden zwei bis drei Wochen unterhalb der Normalwerte liegen werden. In Nord-Grönland seien dagegen seit Mitte Februar mehrmals positive Temperaturen verzeichnet worden. (kaf/oli)