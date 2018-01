Bis zum Äussersten

Die SVP hat gestern zusammen mit der Aktion für eine unabhängige Schweiz (Auns) ihre sogenannte Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungs-Initiative)» lanciert. Zum Start der Unterschriftensammlung haben SVP-Präsident Albert Rösti sowie weitere Vertreter der SVP und der Auns gestern an einer Medienkonferenz in Bern über die Volksinitiative informiert. Die BaZ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Weshalb lancieren SVP und Auns die Initiative?

Die Initianten begründen ihre Initiative mit der latent hohen Einwanderung aus dem EU-Raum seit der Einführung der Personenfreizügigkeit 2007 sowie der «Weigerung» des Parlaments, die 2014 an der Urne erfolgreiche Masseneinwanderungs-Initiative der SVP konsequent umzusetzen.

Seit dem Jahr 2007 sind rund eine Million Menschen in die Schweiz eingewandert – «so wird die 10-Millionen-Schweiz bald Realität», mit «dramatischen Folgen für unsere Gesellschaft», wie es in der Medienmitteilung von SVP und Auns heisst.

Die Konkurrenz um die hiesigen Arbeitsplätze und Wohnungen nehme stetig zu, und auch die staatliche Infrastruktur sei immer mehr überlastet. Das Ausmass der Zuwanderung ist aus Sicht der Initianten vielerorts kaum mehr zu bewältigen. Es sei nun höchste Zeit, dieser ungebremsten Entwicklung Einhalt zu gebieten.

Was will die Initiative im Einzelnen?

Wie der Name schon sagt, geht es darum, die Zuwanderung in die Schweiz zu begrenzen. Ein vertraglicher Rechtsanspruch auf Personenfreizügigkeit für Ausländer soll daher in Zukunft ausgeschlossen werden: Die Schweiz «regelt die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig», heisst es im Verfassungstext der Initiative. Bei einem Erfolg an der Urne würde der Bundesrat beauftragt, das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union spätestens zwölf Monate nach Annahme der Initiative «auf dem Verhandlungsweg mit der EU» ausser Kraft zu setzen. Sollte dies nicht ohne Zustimmung der EU möglich sein, so muss die Regierung das Abkommen innerhalb von drei Monaten aufkündigen.

Mit anderen Worten wird dem Bundesrat also ein Jahr eingeräumt, um mit der EU einen Weg zu finden, das Personenfreizügigkeitsabkommen auszusetzen, ohne die Bilateralen I zu gefährden. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine einseitige Kündigung des Abkommens fällig. Die Initianten anerkennen zwar, dass aufgrund der Guillotinen-Klausel dann gleich auch die übrigen sechs Verträge der Bilateralen I aufgelöst würden, betonen jedoch, dass auch die EU «grosses Interesse am Erhalt der anderen Verträge» habe. Eine Einigung im beiderseitigen Interesse sollte sich daher finden lassen, sind sie überzeugt. Wird dies die ganz grosse EU-Abstimmung?

Es gibt Stimmen im Land, die eine Annahme der Initiative mit dem Brexit Grossbritanniens vergleichen. Auch wenn solch ein Vergleich wohl etwas weit hergeholt ist, wäre eine Annahme der Initiative tatsächlich eine Zäsur in der EU-Politik der Schweiz. Eine Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens wäre ein radikaler Bruch mit der bisherigen Politik. Indirekt kann die Begrenzungs-Initiative also durchaus als eine Abstimmung über den bilateralen Weg als solchen gesehen werden und in diesem Sinne als EU-politische Weichenstellung. Ein Scheitern der Initiative dürfte von den Gegnern der Initiative hingegen als Votum für den bilateralen Weg gedeutet werden.

Bis Juli 2019 müssen 100 000 Unterschriften zusammenkommen. Nur drei Monate später, im Oktober 2019 wird dann eine neues Parlament in Bern bestellt. Noch vor diesem Wahltermin dürfte zusätzlich über die zurzeit im Parlament verhandelte SVP-Initiative «Landesrecht vor Völkerrecht» abgestimmt werden. Im SVP-Fahrplan spitzt sich ganz offensichtlich alles in Richtung Wahljahr 2019 zu. (Basler Zeitung)