Boote weggefegt – so heftig wütete der Sturm

Die Schweiz blickt auf ein stürmisches und kaltes Wochenende zurück. Die Schneefallgrenze variiert zwischen 400 und 700 Metern, wie der Wetterdienst Meteonews heute mitteilt. In höheren Lagen fielen in den vergangen Stunden zwischen 30 und 50 Zentimeter Neuschnee.

#Neuschnee:

St. Gallen 2 cm

Scuol GR 4 cm

Langnau i. E. 6 cm

Elm GL 15 cm

Samedan GR 16 cm

Ulrichen VS 20 cm

Davos GR 20 cm pic.twitter.com/dJjCDBDPrg — SRF Meteo (@srfmeteo) 13. November 2017

Der stürmische Wind verursachte vielerorts Schäden. So etwa im Hafen von Cheyres am Neuenburgersee. Ein Leser-Reporter machte gestern um 23.00 Uhr ein Bild von acht Booten, die von ihren Anhängern gekippt waren. Zum Schaden könne er keine Angaben, so der Leser-Reporter. Die vier mittleren und vier grossen Boote waren am Ufer auf Anhänger geladen, der gestrige Sturm habe sie weggefegt, so der Leser-Reporter.

Viele Meldungen wegen umgestürzten Bäumen

Bei der Kantonspolizei Solothurn gingen 65 Meldungen ein. Viele davon wegen umgestürzten Bäumen oder losen Dachziegeln. Verletzt wurde niemand, wie es in einer Mitteilung von heute heisst.

Die Thurgauer Einsatzkräfte mussten 30-mal ausrücken. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern musste wegen des Sturms ebenfalls ausrücken. Im Engeried stürzte ein Baum auf das Dach eines Bürogebäudes, wie die Feuerwehr auf Twitter meldete. Die Baselbieter Polizei zählte 40 bis 50 Schadenmeldungen, darunter ein beschädigtes Dach in Ettingen und einen Blitzeinschlag in Sissach.

Ein Video vom Flughafen Zürich zeigt eindrücklich, wie stark die Windböen waren. Zahlreiche Flugzeuge gerieten bei der Landung oder beim Abflug ins Schlingern.

