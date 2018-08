Bremser für die Autolobby

Es ist ein Sieg für jene Allianz, die schon bei der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 erfolgreich zusammengespannt hat: Die Vertreter von BDP, CVP, GLP, Grünen und SP haben heute in der nationalrätlichen Umweltkommission das CO 2 -Ziel bei den Neuwagen verschärft. Genauer: Sie drücken bei der Umsetzung aufs Tempo.

In der Schweiz dürfen Neuwagen derzeit im Schnitt 130 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen. Ab 2020 dürfen es, wie dannzumal in der EU, nur noch 95 sein. So hat es das Stimmvolk letztes Jahr mit seinem Ja zur Energiestrategie 2050 beschlossen. Abgesegnet hat es aber auch, dass der Bundesrat den Importeuren Erleichterungen gewähren darf – eine Kompetenz, die der Bundesrat letzten Herbst dazu genutzt hat, eine Übergangsregelung auf Verordnungsstufe einzuführen, in Eigenregie also.

Dazu gehört, dass erst ab 2023 alle Wagen in die Berechnung des Flottendurchschnitts eines Importeurs fliessen und zuvor die verbrauchsstärksten 5 bis 15 Prozent ausgeklammert bleiben. Das erleichtert es den Importeuren, das 95-Gramm-Ziel zu erreichen. Auto-Schweiz, die Vereinigung der Autoimporteure, wollte diesen Termin gar auf 2025 hinausschieben. In der EU dagegen ist geplant, bereits ab 2021 die ganze Flotte in die CO 2 -Buchhaltung zu integrieren.

Mindestens so schnell wie EU

Die Umweltkommission hat nun beschlossen, dass die Schweiz mit solchen Erleichterungen nicht hinter die EU zurückfallen darf. Sie muss also mindestens dasselbe Tempo wie die EU anschlagen. Das soll so im neuen CO 2 -Gesetz für die Periode 2020 bis 2030 stehen, das die Umweltkommission derzeit berät. Das Stimmvolk habe letztes Jahr das verschärfte CO 2 -Neuwagenziel abgesegnet – und nicht eine massive Abschwächung, wie sie der Bundesrat wolle, sagt CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt, der den Antrag eingereicht hat. «Wir handeln also im Sinn und Geist der Energiestrategie 2050.»

Der Entscheid erfolgte auf dem Hintergrund zweier klimapolitisch pikanter Tatsachen. Erstens müssen die Autoimporteure massiv weniger CO 2 -Sanktionen zahlen, als sie es vorausgesagt haben, wie diese Zeitung letzte Woche berichtet hat – für Klimaschützer der Beleg, dass die Verschärfungen sehr wohl tragbar sein werden. Zweitens haben die Neuwagen letztes Jahr erstmals seit 1996, dem Start der offiziellen Statistik, mit 134,1 Gramm pro Kilometer wieder mehr CO 2 ausgestossen als im Vorjahr (133,6).

Ob die Verschärfung den parlamentarischen Prozess überleben wird, ist freilich noch unsicher. Der Entscheid fiel mit 13 zu 12 Stimmen äusserst knapp. Die FDP- und SVP-Vertreter stimmten offensichtlich geschlossen dagegen. Ihre Fraktionen verfügen aber zumindest im Nationalrat über eine Mehrheit der Sitze (101 von 200).

Auto-Schweiz-Direktor Andreas Burgener sagt denn auch: «Der Kommissionsentscheid heute ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.» In der EU würden sich CO2-intensive und -ärmere Märkte ausgleichen. Die Schweiz aber sei allein und habe sowohl eine völlig andere Topographie als etwa Holland als auch eine durchschnittlich höhere Kaufkraft als die allermeisten Länder in der EU. Gleichzeitig würden alternative Antriebe in vielen EU-Ländern deutlich stärker gefördert als in der Schweiz. Diese Unterschiede rechtfertigen nach Ansicht von Auto-Schweiz eine langsamere Umsetzung hierzulande. «Wir werden unsere Argumente für eine Beibehaltung der bundesrätlichen Regelung für die Debatte im Nationalrat erneut vorbringen», sagt Burgener.

Verkauf von E-Autos ankurbeln

Keine Änderung fordert die Kommission bei der zweiten Erleichterung für die Importeure, den sogenannten Supercredits. Demnach dürfen sich Fahrzeuge, die höchstens 50 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen, wie in der EU bis Ende 2022 mehrfach anrechnen lassen. Allerdings will die Kommission den Verkauf von E-Fahrzeugen ankurbeln.

Neu sollen die Autoimporteure die Möglichkeit erhalten, E-Autos separat einzuführen. Damit können sie diese Wagen zwar nicht mehr dazu nutzen, ihren CO 2 -Flottendurchschnitt zu verbessern. Sie können aber gleichwohl profitieren: Es winken neue Absatzmöglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen von Projekten zur Emissionsreduktion im Inland. Solche Projekte ergeben sich aus der Pflicht der Treibstoffimporteure, 10 Prozent ihrer Emission im Inland zu kompensieren.

Bisher waren solche Projekte mit E-Fahrzeugen im Inland nicht zulässig, weil ihr Import wegen der skizzierten Berechnung des Flottendurchschnitts faktisch dazu geführt hat, dass die Importeure umso mehr SUV einführen konnten. Urek-Präsident Roger Nordmann (SP) hofft in diesem Zusammenhang denn auch auf einen positiven Effekt: «Käufer solcher E-Fahrzeuge werden neu die Gewissheit haben, dass ihr Kauf im Gegenzug nicht den Import von Geländewagen fördert.» (baz.ch/Newsnet)