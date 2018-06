Bundesrat droht der EU

Als «Plan B» kündigte Finanzminister Ueli Maurer gestern die «Eventualmassnahme zum Schutz der Schweizer Börseninfrastruktur» an, die der Bundesrat zuvor beschlossen hatte. Die Massnahme besteht darin, dass den Börsenplätzen in der EU die Erlaubnis zum Handel mit Schweizer Aktien entzogen wird, falls die EU ihrerseits nicht bis am 1. Dezember die Äquivalenz der Schweizer Börse über Ende Jahr hinaus garantiert. Zwar wollte die Regierung nicht von einer Gegenmassnahme an die Adresse Brüssels sprechen. Dennoch ist klar, dass die Ankündigung als Retourkutsche verstanden werden muss.

Es war kurz vor Weihnachten letztes Jahr, als die EU-Kommission bekannt gab, die Schweizer Börse SIX nur befristet bis Ende 2018 anzuerkennen. Ohne diese Anerkennung könnten Investoren aus der Union ihre Wertpapiere nicht mehr in Zürich zum Handel anbieten. Die sogenannte Börsenäquivalenz werde nur verlängert, falls es bis im Sommer substanzielle Fortschritte bei den Verhandlungen mit der Schweiz über ein institutionelles Rahmenabkommen gebe, war aus Brüssel zu vernehmen. Offensichtlich handelte es sich bei der Verknüpfung um einen politischen Druckversuch – denn die Schweizer Börse hätte alle technischen Voraussetzungen für eine unbefristete Anerkennung erfüllt.

Ärger über Befristung

Der Bundesrat zeigte sich anfänglich verärgert über die Befristung. Die damalige Bundespräsidentin Doris Leuthard sprach von einer «klaren Diskriminierung der Schweiz». Später gab sich die Regierung zurückhaltender – was ihr den Vorwurf eintrug, sich duckmäuserisch zu verhalten.

Nun will der Bundesrat per Verordnung eine neue Anerkennungspflicht für ausländische Handelsplätze einführen, die den europäischen Standorten verwehrt wird, wenn die EU nicht ihrerseits die Schweizer Börse anerkennt. Plätze wie Frankfurt oder Paris könnten nur noch unter Missachtung von Schweizer Recht mit Aktien von Unternehmen wie Novartis, Roche und Nestlé handeln. Gemäss Jürg Gasser, Staatssekretär für internationale Finanzfragen, ist zu erwarten, dass die europäischen Plätze sich an die Vorgabe aus Bern halten würden.

Die börsenkotierten Schweizer Firmen ihrerseits könnten ihre Wertpapiere somit nur noch in der Schweiz oder an aussereuropäischen Handelsplätzen wie Singapur oder Hongkong anbieten. Der Bund rechnet in diesem Fall damit, dass sich gerade die grossen Schweizer «Blue Chips» vor allem auf den Handel im Inland zurückziehen würden, weil die Listung im Swiss Market Index SMI für sie bedeutend ist.

Bundesrat Maurer wollte die Eventualmassnahme ausdrücklich «nicht als aggressiven Akt» verstanden wissen, sondern rein zum Schutz der Schweizer Börse. Denn diese sei ohne Anerkennung der EU in ihrer Existenz bedroht, zumindest in puncto Aktienhandel. 70 bis 80 Prozent des Handelsvolumens in Zürich bestünden aus europäischen Wertpapieren.

Der Bundesrat erwartet gemäss Maurer aber, dass die EU die Anerkennung der Schweizer Börse rechtzeitig verlängert und die Gegenmassnahme somit hinfällig wird. Damit man sich in Zürich aber auf den schlechteren Fall einstellen könne, sei die Ankündigung der Massnahme jetzt, noch vor Mitte Jahr, zwingend. «Die SIX braucht einige Monate Zeit», so der Finanzminister. Maurer machte allerdings keinen Hehl daraus, dass die Ankündigung in Brüssel als politisches Signal verstanden werden wird. Das könne durchaus «zu einer gewissen Entkrampfung führen», meinte er selbstbewusst.

Wink mit dem Zaunpfahl

Die Ankündigung der Massnahme lässt vermuten, dass die Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz ins Stocken geraten sind. Denn wäre der Abschluss eines Rahmenabkommens auf der Zielgeraden, würde es der Bundesrat wohl unterlassen, jetzt Öl ins Feuer zu giessen. Auf den Stand der Verhandlungen angesprochen, gab sich Maurer gestern allerdings ahnungslos. Er verfüge über «keine direkten Kontakte» zur Verhandlungsdelegation, die Massnahme sei unabhängig vom Verlauf der Gespräche beschlossen worden.

Die Ankündigung des Bundesrats muss dennoch als Wink mit dem Zaunpfahl verstanden werden: Brüssel wird angedroht, den Druckversuch mit der Börsenäquivalenz mit gleicher Münze heimzuzahlen. «Was ihr könnt, können wir auch», lautet die Botschaft. Die Angst davor, dass vor allem der eigene Handelsplatz unter der Massnahme leiden könnte, scheint nicht allzu gross zu sein. Es ist eine bemerkenswerte Wende der Regierung hin zu einer selbstbewussteren Haltung. (Basler Zeitung)