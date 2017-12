Bundesrat legt Asylstandorte fest

Ab 2019 will Justizministerin Simonetta Sommaruga die Asylverfahren markant beschleunigen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass bis dahin alle 18 dafür nötigen Bundesasylzentren eröffnet werden können. Gestern hat der Bundesrat den entsprechenden Sachplan Asyl verabschiedet. Dieser legt die Standorte der Zentren fest und dient als Grundlage für die Bewilligungsverfahren. In den Bundeszentren sollen künftig alle am Asylverfahren beteiligten Personen und Organisationen unter einem Dach arbeiten.

Wie die Auswertung des seit 2014 laufenden Testbetriebs in der Stadt Zürich zeigte, konnte die Verfahrensdauer so um mehr als einen Drittel gesenkt werden. Auch habe es gegenüber dem Normalbetrieb einen Drittel weniger Rekurse und einen Drittel mehr freiwillige Ausreisen von abgelehnten Asylbewerbern gegeben, sagte Sommaruga gestern vor den Medien. Was die Justizministerin nicht erwähnte: Im Testbetrieb tauchten auch doppelt so viele Asylbewerber unter, als dies im Normalbetrieb üblich ist.

13 von 18 Standorten bestimmt

Wie Sommaruga ausführte, wurde der Sachplan in den letzten zwei Jahren unter der Federführung vom Staatssekretariat für Migration (Sem) und dem Bundesamt für Raumentwicklung (Are) ausgearbeitet. Die Kantone und Gemeinden konnten im Frühling zum Entwurf Stellung nehmen, wobei es zum Teil heftige Gegenwehr gab. So bekämpft etwa der Kanton Schwyz den vom Bund favorisierten Standort auf dem Militärareal Wintersried im Talkessel von Schwyz bei Seewen. Auch die Berner Gemeinde Lyss ging gegen den Plan, ein zweites Bundeszentrum beherbergen zu müssen, auf die Barrikaden. Kürzlich bot die Stadt Bern Hand. Inzwischen hätten aber 13 der benötigten 18 Standorte einvernehmlich bestimmt werden können, sagte Sommaruga. Bei den umstrittenen Standorten laufen die Verhandlungen weiter. Falls nötig, würden sie in einem separaten Sachplan behandelt.

Definitiv beschlossen sind folgende Standorte: Grand-Saconnex (GE), Giffers (FR), Boudry (NE), Kappelen (BE), Flumenthal (SO), Basel, Pasture (TI), Zürich, Embrach (ZH), Rümlang (ZH), Kreuzlingen (TG) und Altstätten (SG).Ein Zentrum für renitente Asylbewerber soll in Les Verrières (NE) entstehen. Noch unklar ist der Standort für ein zweites solches Zentrum in der Deutschschweiz.

Änderung in Allschwil

Nicht mehr im Sachplan enthalten sind die Standorte Glaubenberg (OW) und Dailly (Gemeinde Lavey-Morcles, VD) – obwohl beide Kantone Hand dazu geboten hätten. Sommaruga begründete die Streichung damit, dass Dailly nicht den nötigen Kriterien entspreche, etwa weil der Ort zu abgelegen sei. Glaubenberg eigne sich nicht, weil er mitten in einem Moorschutzgebiet liege. Man prüfe derzeit Alternativen.

Obwohl sich die Justizministerin gestern zuversichtlich gab, dass bis 2019 die nötigen Asylzentren zur Verfügung stehen, sind Zweifel angebracht. Dies, zumal es in verschiedenen Regionen nur Übergangslösungen geben wird, wie Sommaruga gestern einräumte. So etwa in Allschwil, wo es vorerst nur ein Zentrum mit 120 statt mit den geforderten 250 Plätzen geben soll, wie die Basellandschaftliche Zeitung im November berichtete. (Basler Zeitung)