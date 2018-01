Bundesratsfoto: mission impossible!

Es gehört zu den Aufgaben und den wenigen Privilegien der neu gewählten Bundespräsidentin oder des neu gewählten Bundespräsidenten, festzulegen, wo und wie die Mitglieder der Landesregierung auf der offiziellen Fotografie zu posieren haben. Ob diese Befugnis wirklich ein Privileg darstellt, muss bezweifelt werden. Kaum ist das Bild zum Jahresbeginn veröffentlicht, hagelt es Kritik. Interessant dabei: Es gab in den letzten Jahren kein Foto, das nicht überwiegend negativ oder zynisch kommentiert worden wäre; Motto: the same procedure as last year! Es scheint, als hätten wir in diesem Land keine grösseren Probleme. Zeitungen verpflichten Fachleute für Körpersprache zur Bild-Begutachtung. Elektronische Medien mit und ohne Bild berichten darüber. Da werden Erkenntnisse über die Dynamik in der Gruppe zum Besten geben. Da wird über verschränkte Arme und ihre Bedeutung ebenso leidenschaftlich geschrieben wie über die Hand in der Hosentasche oder in der Diplomatenhaltung. Da wird beurteilt, ob das Lächeln natürlich, süffisant, überheblich, aufgesetzt oder spitzbübisch ist. Strahlen unsere Mitglieder der Landesregierung Sicherheit aus? Sind sie gelassen?

Entscheidet sich die Präsidentin für ein Gruppenbild mit still stehenden Magistratspersonen, wird bemängelt, das Bild strahle in einer sehr dynamischen Zeit Statik pur aus und sei deshalb schlecht. Entscheidet sich der Präsident für ein Gruppenbild mit nach vorne schreitenden Magistratspersonen, wird kritisiert, man wolle krampfhaft und gekünstelt Dynamik ausstrahlen. Werden nur die Köpfe gezeigt, erinnert sich ein Kritiker an die Schallplatten-Hülle einer Pop-Gruppe, die Ähnlichkeiten aufweist. Hat sich ein Bundesrat für einen hellen Anzug entschieden, wird über seine Teamfähigkeit innerhalb des vorwiegend schwarz gekleideten Kollegiums gerätselt. Beim aktuellen Bild gibt der Hintergrund mehr zu reden als das Kollegium.

Die Nachfrage ist bescheiden

Diese Erkenntnis der letzten Jahre wirft Fragen auf. Ist es angezeigt, dass die Präsidentin oder der Präsident zusätzlich zur reinen Abbildung der Personen noch weitere, besondere Akzente setzen will? Wem würde ein solches Bild fehlen, gäbe es dies nicht? Ist es sinnvoll, in jedem Jahr an einem anderen Ort und mit anderem Hintergrund zu fotografieren? Könnten unnötige Diskussionen über die Aussage einer Bundesratsfotografie nicht vermieden werden, wenn statt eines Gruppenbilds Einzelporträts angefertigt würden? Interessant ist, dass die Karten mit der offiziellen Fotografie des Bundesrats auf starkes Interesse der Bundeshausbesucher stossen, die Nachfrage ist offenbar gross – Kritik hin oder her.

Auch im Kanton kennt man die offizielle Fotografie des Regierungsrats. Auch hier gibt es dieselben Diskussionen über die Aussage des Bildes. Auch hier ist es unmöglich, eine Fotografie herzustellen, die nicht Kritik auslöst. Anders ist nur die Nachfrage – in 16 Jahren bin ich von vier (!) Personen gebeten worden, ein Regierungsratsfoto zu schicken. Auch gut so! (Basler Zeitung)