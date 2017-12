CVP-Präsident Gerhard Pfister: «Heisse Luft und Stimmungsmache»

Der Bundesrat wirft der EU vor, sie wolle den Finanzplatz Schweiz schwächen. Die Verknüpfung zwischen Börsenanerkennung und Rahmenabkommen sei unzulässig. Teilen Sie diese Auffassung?

Ja. Das eine hat mit dem andern nichts zu tun. Es ist richtig, dass der Bundesrat das nicht akzeptiert.

Der Bundesrat will als Reaktion auf die befristete Börsenanerkennung die Stempelsteuer im Inland abschaffen. Ist das die logische Reaktion?

Es ist eine Massnahme, um die Schwächung des Finanzplatzes Schweiz durch die EU zu verhindern. Insofern ist das eine adäquate Reaktion.

Die Abschaffung ist innenpolitisch umstritten, weil sie zu Steuerausfällen in Milliardenhöhe führt. Der EU mit verstärkter Konkurrenz auf dem Börsen- und Finanzplatz zu drohen, ist deshalb eine leere Drohung.

Ich sehe das innenpolitisch nicht so dramatisch und aussenpolitisch durchaus als ein starkes Signal an.



Was die Kohäsionsmilliarde anbelangt, so reagiert der Bundesrat zögerlich. Müsste er die Zusage nicht zurücknehmen?

Er hat die Zusage ja gar nie gemacht. Auch nicht machen können. Denn der letzte Entscheid liegt nicht beim Bundesrat, sondern beim Parlament. Deshalb waren die Schlagzeilen, der Bundesrat «verschenke» die Kohäsionsmilliarde, auch völlig falsch. Der Bundesrat hat nur der EU in Aussicht gestellt, dass er dazu nächstes Jahr die Botschaft ans Parlament bringe. Nicht mehr und nicht weniger. Das kann er auch weiterhin so planen. Nur sind die Chancen, dass das Parlament zustimmt, durch den Entscheid der EU nicht gerade grösser geworden.



Den USA, Hongkong und Australien gibt die EU die unbefristete Börsenanerkennung. Der Schweiz, die engere Beziehungen zur EU hat, gibt sie die Befristung. Das ist doch ein Affront.

Das ist knallharte Interessenpolitik der EU. Dort wo sie etwas von einem anderen Staat will, wirft sie das in die Waagschale, was ihr zur Verfügung steht. Aber es ist der EU auch bewusst, dass die Schweiz Trümpfe in der Hand hat.



Welche Trümpfe hat denn die Schweiz?

Die Kohäsionsmilliarde ist natürlich ein Trumpf. Zudem kann die Schweiz das Transitabkommen mit der EU geltend machen. Die Schweiz hat eine gute Ausgangslage, aber die Schweiz und die EU sollten den Konflikt nicht über die Medien hochschaukeln.



Die EU macht Druck, weil sie mit der Schweiz im nächsten Jahr das institutionelle Rahmenabkommen zum Abschluss bringen will. Ist das realistisch?

Das halte ich aus Schweizer Sicht für illusorisch und das weiss die EU auch. Aber die EU agiert durchaus kohärent. Sie hat zurzeit eine offene Flanke mit Grossbritannien. Fragen wie die Börsenäquivalenz spielen im künftigen Verhältnis mit Grossbritannien eine Rolle. Die EU will der Schweiz nicht schneller Konzessionen machen als Grossbritannien. Gegenüber den USA oder Australien spielen solche Überlegungen keine Rolle.



Wird die Schweiz nicht dauernd neue solche Konflikte mit der EU haben, weil das letztlich der Preis ist für den bilateralen Weg?

Ja, aber dieser Weg ist wesentlich besser als eine EU-Mitgliedschaft. Dieser Weg erfordert eine führungs- und nervenstarke Schweizer Regierung, die die Landesinteressen klug verteidigt.



Tut der Bundesrat das?

Aussenpolitik ist auch Innenpolitik. Man darf den Pulverdampf nicht verwechseln mit den Vorgängen hinter den Kulissen. Anfang 2017 war es überhaupt nicht klar, ob die Schweiz die Börsenäquivalenz 2018 bekommt. Nun bekommt sie sie, aber nicht so wie sich die Schweiz das wünscht.



Beim Treffen mit Juncker erweckte Bundespräsidentin Leuthard den Eindruck, als als hätte die Schweiz Forschritte in den Beziehungen zur EU erzielt. Sehen Sie solche Fortschritte tatsächlich?

Anfang 2017 hatten wir mit Didier Burkhalter noch einen Aussenminister, der sagte, das Rahmenabkommen stehe kurz vor dem Abschluss. Die Schweiz hätte dafür einen Preis zahlen müssen, den sie niemals hätte zahlen können. Das Rahmenabkommen zu den Bedingungen der EU wurde verhindert. Ende 2017 hat die Schweizer Regierung aussenpolitisch wieder Tritt gefasst. Sie konzentriert sich auf das, was für die Schweiz wichtig ist. Sie tritt gegenüber der EU wieder selbstbewusster auf. Das ist das wesentliche Verdienst der Bundespräsidentin.

Aus den Reihen von FDP und SVP kommt der Vorwurf, Doris Leuthard sei mit Jean-Claude Juncker einen Schmusekurs gefahren, der sich nun nicht auszahle.

Nein, sie betrieb eine kluge Interessenpolitik auf dem bilateralen Weg. Für die FDP war ihr ehemaliger Aussenminister, dessen Europapolitik in einer Sackgasse landete, eine Hypothek. Davon lenkt sie jetzt ab. Für die SVP ist jeder pragmatische Schritt schon Anbiederung. Das alles ist heisse Luft und Stimmungsmache. Wichtig ist, dass der Finanzplatz Schweiz auch 2018 konkurrenzfähig bleibt. Und ich gehe davon aus, dass er das auch 2019 sein wird. (baz.ch/Newsnet)