Calmy-Rey erklärt ihr Kosovo-Engagement

Rückkehrhilfe

Die Schweiz unterstützt seit Jahren den Reformprozess im Kosovo, der zu einer stärkeren regionalen und europäischen Integration des Landes beitragen soll. Zu den Kernbereichen der Zusammenarbeit gehören die Stärkung der Demokratie und der Wirtschaft sowie die Verbesserung der Infrastruktur.



Die neueste Kooperationsstrategie 2017-2020 wird von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza), dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und der Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) des Aussendepartements (EDA) gemeinsam umgesetzt. Auch finanziell leistet die Schweiz dem jungen Balkan-Staat Hilfe – laut EDA in den Jahren 2015 und 2016 beispielsweise je rund 70 Millionen Franken.



In den vergangenen zwanzig Jahren sind nach Angaben des Staatssekretariats für Migration (SEM) rund 40'000 Menschen mit einer Rückkehrhilfe ins Kosovo zurückgekehrt. Das ist unter den insgesamt über 90'000 in ihre Heimat Zurückgekehrten die grösste Gruppe.