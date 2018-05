Cassis belebt Schweizer Nahostpolitik

Aussenminister Ignazio Cassis leitet einen Paradigmenwechsel in der Schweizerischen Nahostpolitik ein. Er stellt das Kernprojekt der internationalen Palästinenserhilfe, das auch von der Schweiz seit Jahrzehnten unterstützt wird, in Frage. Cassis bezeichnet die UNRWA, das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, als Friedenshindernis. Anlässlich eines Besuchs in Jordanien stellte er in einem Interview mit der Journalistin Anna Wanner die rhetorische Frage, ob «die UNRWA Teil der Lösung oder Teil des Problems ist?» Das Interview wurde in mehreren Zeitungen publiziert, darunter auch in der Aargauer Zeitung.

Cassis geht mit der UNRWA hart und undiplomatisch ins Gericht. Sie liefere «die Munition, den Konflikt weiterzuführen». Denn solange Palästinenser in Flüchtlingslagern leben, «wollen sie in ihre Heimat zurück. Indem wir die UNRWA unterstützen, halten wir den Konflikt am Leben.»

Kritik aus der SP

Nach der unmissverständlichen Kritik des Aussenministers will nun die APK das Thema UNRWA an der nächsten Sitzung mit Cassis besprechen. Kritik kommt vor allem aus den Reihen der SP. Cassis «täte besser daran, die Schweizer Friedensbemühungen im Nahen Osten zu stützen statt das UNO-Hilfswerk UNRWA als Teil des Problems zu bezeichnen», twittert die SP. Genossin Barbara Gysi findet die Kritik von Cassis «skandalös», weil er die «wertvolle Arbeit» des Flüchtlingshilfswerks diskreditiere. Der Genfer SP-Parlamentarier Carlo Sommaruga stösst sich vor allem daran, dass Cassis das Rückkehrrecht der Palästinenser ins heutige Israel anzweifle. Die Frage der Rückkehr sei zwar «schwierig», räumt Sommaruga ein. Doch die Vertreibung sei Tatsache und es gehe nicht, dass ein Bundesrat ein UNO-Hilfswerk derartig kritisiert.

Anders sehen es Parlamentarier, die Israel freundlich gesinnt sind. Die Parlamentarische Gruppe Schweiz-Israel begrüsse den Vorstoss des Aussenministers, der «einen politischen Prozess im Parlament und im Bundesrat in Gang setzt», heisst es in einer Mitteilung, die von den Parlamentariern Erich von Siebenthal (SVP, BE), Hans-Ulrich Bigler (FDP, ZH) und Daniel Jositsch (SP, ZH) unterzeichnet ist und gestern verbreitet wurde.

Pikanterweise richtet sich die Kritik von Cassis indirekt auch gegen den Schweizer Diplomaten Pierre Krähenbühl, der das Hilfswerk seit vier Jahren leitet. Cassis und Krähenbühl trafen sich am 14. Mai in Jordanien. Die Gespräche seien «offen und konstruktiv», spielt das EDA in einer Antwort auf eine Frage der Basler Zeitung das Konfliktpotenzial zwischen den beiden Schweizern herunter. Das offene Gesprächsklima erlaube es, «Themen von gemeinsamem Interesse zu erörtern». Wobei sich die Vermutung aufdrängt, dass sich Cassis und Krähenbühl bei der Beurteilung von Sinn und Zweck der UNRWA nicht alles andere als einig sind.

Cassis’ Bemerkung führt zudem zu einer aussergewöhnlichen Intervention des Bundespräsidenten Alain Berset bei seinem Amtskollegen. Gemäss Bundesratssprecher André Simonazzi betonte Berset, dass es keine Änderung der Politik des Bundesrates im Nahen Osten und gegenüber der UNRWA gebe. Gleichzeitig betonte Berset, es sei legitim, dass sich die Schweiz zur Zukunft der UNRWA äussere.

Finanzierung bis sicher 2020

Die ungewöhnlich klaren Äusserungen des EDA-Chefs, die mit dem EDA offenbar nicht abgesprochen wurden, stünden im Widerspruch zur traditionellen schweizerischen Nahostpolitik, heisst es in Bern. Die Beamten im Aussendepartement betonen inzwischen, dass sich an der Nahostpolitik nichts ändern wird. Die Finanzierung, die Ende 2016 für die Jahre 2017 bis 2020 dem Flüchtlingshilfswerk versprochen wurde, werde weitergeführt, schreibt das EDA.

In der Tat: Trotz seiner Vorbehalte will Cassis der UNRWA kurzfristig weiterhin Mittel überweisen, um einen Kollaps der «Maschinerie (UNRWA, Red.) zu verhindern, welche für eine gewisse Stabilität sorgt». Doch mittelfristig fordert der Tessiner ein Umdenken. Er hält es für «unrealistisch», dass die fünf Millionen palästinensischen Flüchtlinge nach Palästina (also ins heutige Israel) zurückkehren und kritisiert, dass die UNRWA diese Hoffnung aufrecht halte.

Stattdessen fordert er eine Integration der palästinensischen Flüchtlinge, zum Beispiel in Jordanien. «Anstatt UNRWA-Schulen und -Spitäler können wir jordanische Einrichtungen unterstützen», schlägt Cassis vor. Damit würde die Eingliederung gefördert. Der heutige Ansatz sei falsch: «Das Interesse, den Konflikt zu lösen, ist gering», sagt Cassis, «weil die Palästinenser (nach der Lösung des Konflikts, Red.) kein Anrecht mehr auf Gelder haben.»

Ob Didier Burkhalter, Micheline Calmy-Rey oder Joseph Deiss: Bisherige EDA-Vorsteher hatten die UNRWA stets gegen jede Kritik verteidigt. Dabei nahmen sie in Kauf, dass bei Palästinensern der Flüchtlingsstatus von Generation zu Generation vererbt wird. Das führt dazu, dass die Zahl der Flüchtlinge Jahr für Jahr steigt. Weil sie Anrecht auf Unterstützung durch die UNRWA haben, fehlt ihnen der Anreiz, aus eigenem Antrieb für ein besseres Leben zu sorgen. Mit seinen Ideen hat Cassis eine längst fällige Diskussion angestossen. (Basler Zeitung)