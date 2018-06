Chaos bei der Härtefall-Statistik

Wie viele Härtefälle es bei der Umsetzung der neuen Ausschaffungsgesetzgebung gibt, ist politisch brisant. Umso unverständlicher ist es, dass sich dazu keine klare Aussage machen lässt. Und dies, obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga wiederholt für diesen Juni Zahlen in Aussicht gestellt hatte.

Die Härtefallklausel ist heftig umstritten, seit sie der Ständerat in der Umsetzungsdebatte zur 2010 angenommenen Ausschaffungs-Initiative der SVP eingebracht hatte. Dies, damit ein Gericht im Einzelfall auf eine Ausschaffung eines straffälligen Ausländers verzichten kann, falls ein Landesverweis eine unverhältnismässige Härte darstellen würde. Die SVP bekämpfte den Passus mit der Durchsetzungs-Initiative (DSI), verlor jedoch die Abstimmung im Februar 2016. Die Härtefallklausel, so versicherten damals deren Befürworter, komme nur im Ausnahmefall zur Anwendung. Ansonsten werde die Ausschaffungs-Initiative «pfefferscharf» umgesetzt.

Die am Montag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Zahlen schienen allerdings die schlimmsten Befürchtungen der SVP zu bestätigen: Nur in 54 Prozent der Fälle, die laut Gesetz zwingend zu einer Ausschaffung führen müssten, sprachen die Richter tatsächlich einen Landesverweis aus. Dies sei skandalös, das Volk sei «brandschwarz» angelogen worden, kritisierte die Partei denn auch postwendend. Nationalrat Gregor Rutz (ZH) kündigte an, einen Vorstoss einzureichen, der die Streichung der Härtefallklausel zum Ziel hat.

15 Prozent mehr Landesverweise

In den Kantonen rieb man sich hingegen verwundert die Augen. Er könne sich die Zahlen nicht erklären, sagte Fabien Gasser, Präsident der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz (SSK), auf Anfrage. Laut dem Tages-Anzeiger intervenierten kantonale Justizbehörden beim BFS, weil sie dessen Zahlen nicht nachvollziehen konnten. Im Kanton Basel-Stadt etwa weist das BFS 14 Härtefälle aus. Laut der Statistik der Basler Justizbehörde waren es jedoch gerade einmal drei.

Noch grösser ist die Differenz im Kanton Aargau, wo das BFS 26 Fälle ausmacht, in denen die Härtefallklausel angewandt und kein Landesverweis ausgesprochen worden war. Laut der Solothurner Zeitung machen die Aargauer Gerichte jedoch andere Angaben: Zwischen dem 1. Oktober 2016, als das neue Gesetz zur Landesverweisung in Kraft trat, und Mitte Dezember 2017 sei die Härtefallklausel kein einziges Mal angewendet worden. Fälle, die sich vor dem 1. Oktober ereignet haben, müssen noch nach dem alten Recht beurteilt werden.

In der Folge ging man beim Bund nochmals über die Bücher und reichte gestern eine neue Tabelle mit neuen Resultaten nach: Danach kam es letztes Jahr bei 69 und nicht nur bei 54 Prozent der Fälle zu einem Landesverweis. Der Grund für die Differenz ist laut BFS, dass in der ersten Statistik sämtliche Betrugsfälle gezählt wurden. Diese machen zwar über einen Fünftel der vom BFS ausgewerteten Fälle aus. Allerdings führen längst nicht alle zu Landesverweisungen. Orientiere man sich bei der Interpretation an der Botschaft des Bundesrates, so beschränke sich die Katalogstraftat des einfachen Betrugstatbestands, die zu einer obligatorischen Landesverweisung führt, auf Taten im Bereich der Sozialhilfe, der Sozialversicherungen und der öffentlich-rechtlichen Abgaben. Kurz: Nur wer wegen Sozialversicherungs-, Sozialhilfe- oder Steuerbetrug verurteilt wird, muss mit einem Landesverweis rechnen.

Doch auch eine Quote von fast 70 Prozent ist der SVP zu tief. Rutz bleibt dabei, dass die Härtefallklausel gestrichen werden muss. Fakt sei, dass gemäss Strafgesetzbuch ein Obligatorium bestehe, bei der Verurteilung aufgrund bestimmter Delikte eine Landesverweisung anzuordnen. «Die Härtefallklausel ist eine Bestimmung, die für Ausnahmen – also Einzelfälle – gedacht ist, in denen eine Landesverweisung nicht zumutbar ist.» Wenn man das Gesetz respektieren würde, dann läge die Quote der ausgesprochenen Landesverweise bei 95 Prozent.

Noch Hunderte Fälle hängig

Allerdings ist die Situation auch mit der gestern nachgereichten BFS-Tabelle nicht geklärt. Denn dort taucht der Aargau nicht mit null, sondern mit acht Härtefallregelungen auf. Und Basel-Stadt mit fünf statt mit deren drei. Auch die Staatsanwälte sind mit den neuen Zahlen nicht einverstanden. Wie die SSK mitteilt, widerspiegelten diese die tatsächliche Situation nicht. So könne den Zahlen nicht entnommen werden, ob die Entscheide, bei denen auf eine Ausschaffung verzichtet wurde, nur Fälle betreffen, die sich nach dem 1. Oktober 2016 zugetragen hätten. Zudem sind laut SSK derzeit noch Hunderte von Fällen vor kantonalen Gerichten oder vor Bundesgericht hängig. Dies, weil Urteile, die einen Landesverweis fordern, häufiger weitergezogen würden.

«Wie falsch und wo genau diese Zahlen falsch sind, weiss niemand richtig», so SVP-Nationalrat Rutz. Er verlangt deshalb zuverlässige und verständliche Zahlen – wie er dies in einer Ende 2016 eingereichten Motion bereits getan hat. Darin fordert Rutz vom Bundesrat, die Vollzugsstatistik über die Ausschaffung von kriminellen Ausländern sei transparent und vollständig zu führen. Dabei seien auch Härtefälle sowie deren Begründung aufzuführen.

In seiner Antwort lehnt der Bundesrat die Motion ab. Insbesondere die statistische Auswertung der Gründe für eine Härtefallregelung würde seiner Ansicht nach den Rahmen einer standardisierten statistischen Auswertung sprengen. Ob es dieser Argumentation folgt, muss das Bundesparlament noch entscheiden.

Das BFS wiederum gab gestern Abend bekannt, gemeinsam mit dem Bundesamt für Justiz eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um «den Rahmen der genannten Statistik genau zu definieren, damit die Praxis der Richterinnen und Richter konsolidiert abgebildet wird». Die publizierten Zahlen seien zwar korrekt, dennoch ziehe man die Medienmitteilung von Montag zurück. (Basler Zeitung)