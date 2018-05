Chaotische Zustände in Baden nach heftigem Hagelschauer

Ein intensives Gewitterband ist am Mittwochabend über Teile der Deutschschweiz gezogen. Wie Meteorologe Reto Vögeli von Meteonews auf Anfrage erklärt, hat sich um etwa 18 Uhr im Raum Lenzburg, Baden, Brugg eine speziell intensive Gewitterzelle entwickelt. Diese hat sich Richtung Zürich ausgedehnt.

Besonders betroffen war Baden AG: Ein Hagelzug hat die Umgebung der Stadt vorübergehend winterlich aussehen lassen. Leserbilder von Online-Medien zeigten mit Hagelkörnern bedeckte Strassen. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Auch über Rapperswil ist eine besonders aktive Gewitterzelle entstanden. Diese hat sich zunächst in Richtung Zürcher Oberland ausgedehnt und dann ein Gewitterband entlang dem Zürichsee gebildet. Die zwei Zellen haben sich im Anschluss verbunden und sind in Richtung Norden über das Zürcher Unterland gezogen. Um 20.45 Uhr waren die Unwetter gemäss Vögeli noch in Schaffhausen und in Thurgau entlang dem Bodensee aktiv. In rund 30 Minuten werden die Gewitter voraussichtlich ins angrenzende Ausland weitergezogen sein, so Vögeli.

Überschwemmungen in Zürich und Baden

Besonders stark hat das Unwetter in Baden AG gewütet. Bilder zeigen, dass der Coop im Bahnhof teils unter Wasser stand. Auch auf dem Vorplatz staute sich das Wasser.

Zürcher S-Bahn-Strecke unterbrochen

Das Unwetter hat im Kanton Zürich eine S-Bahn-Strecke lahmgelegt: Weil in Steinmaur und Dielsdorf im Nordwesten des Kantons Weichen unter Wasser standen, konnten die Züge der S-Bahn-Linie 15 zwischen Dielsdorf und Niederweningen nicht mehr verkehren. Ersatzbusse seien aufgeboten worden, sagte ein Sprecher der SBB zu einer Meldung der Bahnverkehrsinformation.

Auch der Flughafen Zürich war vom Unwetter betroffen. Zwischenzeitlich lag ein Handlings- und Betankungsstopp vor, wie es auf Anfrage hiess. Flugpassagiere konnten weder ein- oder aussteigen, und auch das Gepäck konnte während der Gewitter nicht verladen werden.

Am Bahnhof Zürich sorgt das Gewitter zwischenzeitlich für Überschwemmungen. Ein Video zeigt, wie die Bahnhofsunterführung bei der Sihlpost des Zürcher Hauptbahnhofs überschwemmt war. Insgesamt sei die Stadt Zürich aber «mit einem blauen Auge» davongekommen, so Vögeli.

Wasser in der Bahnhofsunterführung bei der Sihlpost. (30. Mai 2018) Video: Tamedia

Schweiz erlebt viertwärmsten Frühling seit Messbeginn

Diametral zur aktuellen Wetterlage: Die Schweiz erlebt derzeit den viertwärmsten Frühling seit Messbeginn im Jahr 1864. Allein der Monat Mai war im landesweiten Mittel der fünftmildeste, lokal sogar der zweitmildeste Wonnemonat, wie MeteoSchweiz am Mittwoch bilanzierte.

Das landesweite Mittel des Frühlings erreichte 6,0 Grad. Ähnlich mild war der letztjährige Frühling 2017 mit 6,1 Grad. Deutlich mehr Wärme brachten nur der Frühling 2011 mit 6,8 Grad und der Frühling 2007 mit 6,7 Grad.

Ungebrochene Frühlingserwärmung

Mit dem Frühling 2018 als viertwärmster seit Messbeginn hält laut MeteoSchweiz die markante Frühlingserwärmung seit fast zwei Jahrzehnten ungebrochen an, wie es weiter heisst.

Die sechs wärmsten Frühlinge wurden nach dem Jahr 2000 registriert. Seit dem Jahr 2000 lag der Frühling zehn Mal mehr als ein Grad über der Norm von 1981 bis 2010. Vor dem Jahr 2000 gab es dies nur zwei Mal.

Im landesweiten Mittel ist laut MeteoSchweiz eine Maitemperatur um 10,5 Grad zu erwarten. Ähnlich mild oder leicht milder waren die Maimonate 2011, 2009 und 2001. Sie lagen zwischen 10,5 und 11,0 Grad. Deutlich milder war der Rekordmai 1868 mit schweizweit 12,1 Grad. Die landesweite Mainorm der Zeitperiode 1981 bis 2010 liegt bei 8,5 Grad.

Restaurantbesucher geniessen das sonnig warme Frühlingswetter an der Limmat. (Bild: Keystone/Melanie Duchene)

An den Messstandorten Zürich, Säntis und Samedan GR ist gemäss MeteoSchweiz sogar der zweitwärmste Mai nach 1868 zu erwarten. In den Tieflagen der Alpensüdseite stieg die Maitemperatur auf rund 17 Grad. Der Mairekord liegt dort bei 18,7 Grad.

Mit der Wärme kam laut den Meteorologen auch eine ausgeprägte Gewittertätigkeit. Trotzdem blieben die Regenmengen in den meisten Gebieten der Schweiz unter der langjährigen Norm. Die Sonnenscheindauer bewegte sich in vielen Gebieten im Bereich der Norm oder leicht darunter.