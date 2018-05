«Commander Walter Schlegel» – Trump dankt Bündner Polizeichef

Einen Brief vom US-Präsidenten bekommt man nicht alle Tage. Donald Trump hat sich bei der Kapo Graubünden höchstpersönlich für den Polizeieinsatz während seines WEF-Besuchs bedankt. Der Brief an «Commander Walter Schlegel» stammt vom 1. Februar. Erst heute hat ihn die Kantonspolizei Graubünden auf Facebook veröffentlicht.

In dem Brief spricht der US-Präsident «Commander Schlegel» seinen Dank für die «harte Arbeit und Unterstützung bei meinem Besuch in Davos aus». Die Bemühungen des Bündner Polizeichefs hätten entscheidend dazu beigetragen, «dass die Reise ein grosser Erfolg wurde». Und weiter: «Ich sende meine aufrichtige Dankbarkeit und meine besten Wünsche. Mit freundlichen Grüssen, Donald Trump.»

Die Bündner Polizei freut sich über die hohe Post, stellt aber gleich klar: «Egal ob US-Präsident oder nicht. Wir stehen gerne für die Sicherheit aller in Graubünden ein und sagen deshalb: Bitte, gern geschehen!»

Trump besuchte Davos Ende Januar anlässlich des World Economic Forums mit einem riesigen Sicherheitsaufgebot. (jdr)