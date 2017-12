Das Ende des Märchens vom «Tauwetter»

Von «Erpressung» und «Geiselnahme» durch die EU war gestern die Rede. Was war los? Radio SRF wurde ein Papier der EU-Kommission zugespielt. Darin steht, dass die EU die Schweizer Börsengesetze nur für ein Jahr als gleichwertig anerkennen will. Noch vor drei Wochen hatte es ganz anders getönt: Sowohl der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als auch Bundespräsidentin Doris Leuthard sprachen von «Tauwetter» und davon, dass die Anerkennung der hiesigen Börsengesetze als Gegenleistung zur Zahlung eines Kohäsionsbeitrags von 1,3 Milliarden Franken an EU-Mitglieder fast schon beschlossen sei. Unglaublich stolz war die Bundespräsidentin über das Mini-Zugeständnis.

Die Empörung auf Schweizer Seite ist deshalb verständlich, aber sie ist falsch. Die EU macht nur das, was die Schweiz seit Jahren nicht mehr tut, nämlich knallharte Interessenpolitik. Das Entsetzen über die EU offenbart das in Medien, Parlament und Bundesverwaltung weitverbreitete Missverständnis, in der Aussenpolitik gehe es darum, dem Gegenüber zu gefallen, dann werde er einem schon entgegenkommen. In diesem Geist hatte die Schweiz vor vier Jahren unter Bundesrat Burkhalter und Staatssekretär Rossier der EU ihren eigenen Gerichtshof als Schiedsgericht vorgeschlagen und gleichzeitig behauptet, dessen Schiedssprüche seien verhandelbar.

Die aktuelle Episode ist nur der Schlusspunkt eines europapolitischen Chaosjahres. Bis im Juni erzählte der damalige Aussenminister Didier Burkhalter unentwegt, es werde schon alles gut werden mit der EU und speziell mit dem Rahmenabkommen. Danach übernahm Doris Leuthard die Führung und tat weiterhin so, als sei alles in bester Ordnung. Als Höhepunkt wurde der Besuch Junckers in Bern von Ende November inszeniert und so getan, als gebe es nicht die geringsten Probleme zwischen der EU und der Schweiz. Das war damals schon falsch, aber ausgerechnet diejenigen, die jetzt von Erpressung und Geiselnahme reden, fielen darauf herein. Fakt ist: Das Power-Play der EU ist nicht neu und nicht überraschend gekommen.

Vor gut einem Jahr hatte die EU direkt Einfluss auf die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative genommen und erlebt, wie das schweizerische Parlament nicht einmal die Möglichkeit von Schutzmassnahmen gegen übermässige Zuwanderung ins Gesetz zu schreiben wagte. Gleichzeitig hatte die EU die Aktualisierung des Vertrags über technische Handelsabkommen blockiert und auch nach der Nicht-Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative keine Anstalten gemacht, dies zu ändern. Und weder Burkhalter noch Leuthard brachten es über sich, öffentlich zu sagen, dass dies einen Verstoss gegen das Abkommen sowie gegen Treu und Glauben zwischen befreundeten Staaten darstellt.

Zuwanderung statt Marktzugang

Jetzt hat sich auch noch die beim Juncker-Besuch im November zur Schau gestellte gute Laune als Trugschluss herausgestellt. Nicht einmal minimale Zugeständnisse gibt es aus Brüssel, trotz Milliarden-Geschenk. Die Äquivalenz von Börsengesetzen ist nämlich nur eines von sechzehn Dossiers der gegenseitigen Anerkennung des Finanzmarktrechts. Eigentlich sollte es sowieso unter die Grundprinzipien des freien Kapital- und Dienstleistungsverkehrs fallen, die man bei den Bilateralen als grossen Vorteil für den Marktzugang der Schweiz versprochen hat. Die harte Realität ist aber, dass wir die Personenfreizügigkeit uneingeschränkt akzeptieren müssen, während die EU bei allen anderen Freiheiten einseitig Beschränkungen beschliessen kann. Es wird immer klarer: Brüssel hat uns den Marktzugang versprochen, aber bloss die Personenfreizügigkeit aufs Auge gedrückt. Wir übernehmen im «autonomen Nachvollzug» längst jede EU-Regulierung –inklusive der Kollateralschaden für die globale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Die Schweiz ist mit den Bilateralen und ihrer Guillotine-Klausel zum Satellitenstaat der EU geworden und wird dementsprechend behandelt – schlechter als Drittstaaten wie die USA, China oder Kanada –, und das trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung.

Das hätte man in einer schonungslosen Analyse voraussehen können. Die EU war nie eine Freihandelszone, sondern ein politisches Projekt. Weitsichtige Diplomaten warnten den Bundesrat bereits vor fünfzig Jahren vor der «Satellisierung» der Schweiz und vor einer politischen EU, in der wenige Grosse den Ton angeben würden und die Kleinen das zu akzeptieren hätten. Der EU-Euphorie und der Bereitschaft zu Zugeständnissen tat dies allerdings keinen Abbruch. Bis heute.

Burkhalter ist weg. Leuthard bald nicht mehr Bundespräsidentin. Das ist die Chance für Bundesrat Cassis, die Aussenpolitik einer schonungslosen Analyse zu unterziehen. Es gibt kein «Tauwetter», sondern nur Interessen. Wenn er dabei den berühmten «Reset-Knopf» findet, könnte das Power-Play der EU eine heilsame Wirkung entfalten (Basler Zeitung)