Das Referendum ist so gut wie sicher

Nach einer teilweise emotional geführten Debatte hat der Nationalrat gestern in der Differenzbereinigung bei der Änderung des Waffenrechts dem Vorschlag des Ständerates zugestimmt. Im Detail beantwortet sind damit die letzten Fragen um Erwerb und Besitz von grossen Magazinen und die Markierung von Waffen. Der Nationalrat war zuvor als Erstrat von der Bundesratsvorlage abgewichen, die ihrerseits in diesen Punkten auf die Vorgaben der EU ausgerichtet war. Der Ständerat folgte als Zweitrat dann aber den Vorschlägen seiner vorberatenden Kommission und den Wünschen von Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP). Gestern nun ist der Nationalrat auf diese Ständeratslösung eingeschwenkt. So soll für grosse Magazine (24 Patronen) dieselbe Regelung gelten, wie sie für Munition vorgesehen ist: Nur wer rechtmässig eine entsprechende Waffe besitzt, darf auch ein zugehöriges grosses Magazin kaufen. Wie indessen diese Regelung im Alltag umgesetzt würde, ist deshalb unklar, weil Magazine nicht gekennzeichnet sein müssen.

Übrig bleiben nun noch zwei formale Differenzen, die bereits morgen vom Ständerat beseitigt werden sollen. Danach ist die Vorlage bereit für die Schlussabstimmung am Ende der laufenden Session. Das Parlament paukt das strengere Waffenrecht und damit die Überführung der EU-Feuerwaffenrichtlinie deshalb im Eiltempo durch, weil die EU verlangt, ihre Feuerwaffenrichtlinie müsse bis Ende Mai 2019 umgesetzt sein. Dies im Rahmen von Schengen-Dublin.

Schärfer, als die EU verlangt

Weiter hat der Nationalrat beschlossen, alle wesentlichen Waffenbestandteile seien künftig mit einer Markierungsnummer zu versehen. Bei Pistolen handelt es sich dabei ums Griffstück, den Verschluss und den Lauf; bei Gewehren sind Verschlussgehäuse, Verschluss und Lauf betroffen. Interessant erscheint gerade dieses Detail, weil hier Parlamentsmehrheit und Bundesrat sogar über die Regelungen hinausgehen, die in der EU-Feuerwaffenrichtlinie vorgegeben werden. Denn in Artikel vier der Richtlinien heisst es, es seien «wesentliche Bestandteile» zu markieren, «die in Verkehr gebracht» werden, also einzeln in den Verkaufgelangen. Ansonsten genügt es gemäss EU-Vorgabe, die Waffe einmal zu markieren. Die Schweiz soll nun also auch zusammengesetzte Waffen allesamt dreifach markieren.

Obwohl es in Differenzbereinigungsverfahren in der Regel um das Ausräumen verschieden beurteilter Sachverhalte in einzelnen Gesetzesartikeln geht, liessen es sich die Nationalräte gestern nicht nehmen, nochmals grundsätzlich für oder wider das gesamte Gesetz zu argumentieren. Der neue St. Galler-Nationalrat Nicolo Paganini meinte etwa namens seiner CVP-Fraktion, die Übernahme der neuen EU-Waffenrichtlinie erfolge «gerade noch auf eine Weise, die man guten Gewissens als Schengen-kompatibel bezeichnen kann». Niemand, dem die Sicherheit in diesem Land wichtig sei, könne allen Ernstes die Mitgliedschaft der Schweiz beim Schengen-Abkommen riskieren wollen. Gleichzeitig könne man den Sportschützen ruhigen Gewissens in die Augen schauen und diesen sagen, dass sie den Schiesssport wie bis anhin ausüben könnten.

«Wir müssen uns anschliessen»

Und der Aargauer Nationalrat Beat Flach sagte, für die Grünliberalen sei bei der Beratung dieses Geschäfts von vornherein im Zentrum gestanden, dass die Assoziation an Schengen-Dublin behalten werden könne. Schengen-Dublin sei ein weitmaschiges Vertragswerk, das für Freiheit im Personenverkehr, aber auch für Sicherheit in Europa sorgen solle. «Als zentrales Land in Europa ist es für uns wichtig, dass wir nicht zur Drehscheibe für illegale Machenschaften werden und dass wir uns den Bestrebungen für mehr Sicherheit im europäischen Raum mitanschliessen.» Die Debatte brachte den Berner SVP-Nationalrat und Präsidenten der Berner Schützen, Werner Salzmann, in Wallung.

«Ich kann über den hier verbreiteten Opportunismus nur den Kopf schütteln», sagte er. Er zählte die Mängel des Gesetzes auf, etwa, dass jeder Schütze, der künftig eine Ordonnanzwaffe ersetzen müsse, dazu eine Ausnahmebewilligung benötige, weil er sich «eine verbotene Waffe» erstehe. Zudem sei jeder Schütze, der eine solche Ausnahmebewilligung nicht erhalte, im Schengen-Informationssystem registriert und so im gesamten Schengenraum der Polizei ausgeliefert.

Salzmann kündigte seitens der SVP das Referendum an und betonte, unabhängig von seiner Partei würden auch die Schützen das Referendum ergreifen. «Was hier geschieht, ist eine Salamitaktik, um das Schiesswesen in der Schweiz abzuschaffen. Sie werden mit diesem Gesetz auch alle Gelegenheitsschützen entwaffnen.» (Basler Zeitung)