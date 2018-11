«Das Weihnachtsessen ist ein Belohnungsritual»

Der Management-Psychologe Gerhard Fatzer leitet Trias, ein Institut für Organisationsentwicklung und Coaching. Er bildet weltweit Führungskräfte aus. Seit den 80er-Jahren war er regelmässig als Gastdozent am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und -professor an der Universität Innsbruck tätig. Fatzer ist Herausgeber diverser Bücher und Zeitschriften und gilt im deutschsprachigen Raum als einer der Pioniere in Organisationsentwicklung. Konferenz mit M.I.T. zum Thema (www.trias.ch). (Bild: ZVG)