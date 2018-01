Demokratie à la carte

Das Parteiprogramm der SVP muss jeden Hermeneutiker zur Verzweiflung bringen. Es gibt daran nichts auszulegen und nicht zu interpretieren. Sätze ohne Zwischentöne fügen sich zu Aussagen ohne Interpretationsspielraum. Da heisst es: «Dank der direkten Demokratie stehen bei uns die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Sie können nicht nur ihre Behörden wählen, sondern auch in Sachfragen bestimmen. Dies verhindert, dass die Politiker über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden. Die SVP ist die einzige Partei, die sich vorbehaltlos hinter die direkte Demokratie stellt.»

Was die SVP darunter versteht, demonstrierte sie am 16. Dezember 2016. Damals missbilligten ihre Nationalräte die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative, indem sie im Ratssaal schwarze und weisse Schilder hochhielten. «Verfassungsbruch!» und «Massenzuwanderung geht weiter!», war darauf zu lesen. Es war für schweizerische Verhältnisse ein Tabubruch: der Nationalratssaal als Theaterbühne. Die SVP, so die Botschaft des Stücks, verteidigt die direkte Demokratie. Vorbehaltlos.

Protest war gestern

In der hintersten Reihe, wo die Parteigranden sitzen, protestierte auch Jean-François Rime, zweimaliger Bundesratskandidat der SVP. Was er und seine Kollegen den anderen Parteien damals vorwarfen, ist so auch im Programm der SVP festgehalten: «Sie schaffen zunehmend die direkte Demokratie ab, indem sie Volksentscheide nicht durchsetzen.» Zwischentöne klingen anders.

Vergangene Woche gab Rime der Basler Zeitung ein Interview über die No-Billag-Initiative. Der Gewerbeverband, den Rime präsidiert, befürwortet «No Billag» entschieden und hat einen Plan B präsentiert, wonach der Bund gewisse Sendungen subventionieren könnte, sollte die Initiative angenommen werden. Dass deren Text eine solche Subvention gar nicht zulässt, bekümmerte Rime nicht: «Die Politik findet immer Umwege», sagte er. «Denken Sie daran, was (...) mit der Masseneinwanderungs-Initiative geschehen ist. Der Bund hat diese Initiative nicht einmal zu zehn Prozent umgesetzt. Es ist immer das Parlament, das für die Umsetzung zuständig ist.» Kurz: Rime propagierte, wogegen er vor einem Jahr noch protestiert hatte – und ist mit diesem Widerspruch nicht allein.

Am Sonntag äusserte sich Guy Parmelin, der anstelle von Rime erster SVP-Bundesrat aus der Romandie wurde, in der SonntagsZeitung über die Beschaffung neuer Kampfjets. Das ist traditionell ein schwieriges Geschäft, das einst sogar einen Bundesrat zum Rücktritt zwang (Paul Chaudet in den Sechzigerjahren). Erst 2014 verwarf das Volk den Kauf neuer Jets in einer Volksabstimmung und verhagelte damit Ueli Maurer die Bilanz als Verteidigungsminister.

Gefragt, ob er das Geschäft dem Volk vorlegen will, sagte Parmelin: «Wir fürchten uns nicht vor einer Abstimmung. Und wenn der Bundesrat das beschliesst, werden wir das machen. Es gibt aber eine gewisse Skepsis gegenüber der Idee, ein Rüstungsgeschäft dem Referendum zu unterstellen.» Im SVP-Programm steht: «Die Armee sichert den Bürgerinnen und Bürgern Leib und Leben, das Eigentum, den Lebensraum, aber auch die direktdemokratischen Rechte als oberste souveräne Instanz.» Die Frage, die Parmelin als SVP-Politiker beantworten muss: Soll der Souverän also ausgerechnet über jene Institution nicht direktdemokratisch befinden, die ihm dieses Privileg überhaupt erst ermöglicht?

Rücksicht auf die EU

Ueli Maurer ist inzwischen Finanzminister und hat im Frühling eine empfindliche Niederlage erlitten, als das Volk die Unternehmenssteuerreform III ablehnte. Die EU hat die Schweiz deshalb auf eine graue Liste gesetzt, wo sie jene Staaten verzeichnet, die Unternehmen gewisse Steuerprivilegien anbieten. Maurer will nun bis Herbst eine neue Reform durch das Parlament bringen. Der NZZ am Sonntag sagte er: «Mit einem Referendum sendet man das Signal aus, man sei nicht zuverlässig und biete kein gutes Umfeld. Das wäre fatal. Der Druck, rasch zu handeln, ist sehr gross.»

Im Programm der SVP, die er jahrelang präsidierte, heisst es: «Die andern Parteien achten fremde Gesetze mehr als Schweizer Gesetze, sie wollen Volksinitiativen und Referenden erschweren.» Sofern Maurer immer noch das SVP-Gedankengut vertritt (was anzunehmen ist), verstrickt er sich mit seiner Aussage in ähnliche Widersprüche wie Rime und Parmelin. Man preist die direkte Demokratie und beruft sich bei Bedarf auf die indirekte.

Es gibt ein Wort, das solches Verhalten präzis beschreibt, ohne Zwischentöne und Interpretationsspielraum. Das Wort ist: scheinheilig. (Basler Zeitung)