Der Coup der Jungsozialisten

Der Stammtisch im Post-Bistro in Schübelbach im Kanton Schwyz ist bis auf zwei Plätze besetzt. Es ist Freitag, kurz vor Mittag. Auf dem Tisch stehen leere Kaffeetassen, eine Bierflasche, der Blick, die Obersee Nachrichten, eine Dose Schnupftabak, Rubbellose. Die Bistro-Betreiberin Hedi bringt einen Tee Schnaps an den Tisch – und noch ein Rubellos für die Frau, die schweigsam ihr Bier trinkt. Sie rubbelt ein Kreuzwortlos auf und lacht. Neben ihr Sitz ein pensionierter Mann mit Hut, an den er eine Blume gesteckt hat. Er fragt leise, ob sie schon was gewonnen habe. Kratziges Lachen.

Schübelbach liegt im Ring der Ausserschwyzer Steuerparadiese: Wollerau, Feusisberg, Schindellegi, Freienbach. Zwischen dem Zürichsee und den Gemeinden liegt die Autobahn, die Zürich mit dem Kanton Graubünden verbindet. Ein Gebiet, das etwas verloren wirkt, gerade an grauen Tagen wie diesen.

Premiere in der Deutschschweiz

Am 4. März hat der Kanton Schwyz die Transparenz-Initiative der Juso überraschend mit 50,28 Prozent Stimmenanteil angenommen, in der Gemeinde Schübelbach war die Zustimmung so hoch wie nirgends im Kanton. Die Initiative verlangt, dass Verbände und Parteien die Finanzierung von Kampagnen und Wahlkämpfe offenlegen müssen: private Spenden ab einem Beitrag von mehr als 5000 Franken, für Firmen bereits ab 1000 Franken.

Der Kanton Schwyz wird der erste deutschsprachige Kanton sein, der eine solche gesetzliche Regelung einführt. Die Kantone Tessin, Neuenburg und Genf haben die Offenlegung der Parteifinanzierung bereits umgesetzt. In den Kantonen Baselland (2013) und Aargau (2014) sind ähnliche Vorhaben allerdings gescheitert.

Bei den letzten kantonalen Wahlen 2016 erreichte die SVP im Kanton Schwyz einen Wähleranteil von 33,1 Prozent, die Regierung besteht ausschliesslich aus bürgerlichen Politikern. Die SVP stellt überdies beide Ständeratsvertreter des Kantons. Schwyz, das ist ein Versuchslabor für die SVP Schweiz, heisst es.

1992 stimmte der Kanton Schwyz mit 73,3 Prozent Stimmenanteil gegen den Beitritt in den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im Jahr 2002 waren 61,1 Prozent gegen den Beitritt zur UNO. Die Masseneinwanderungs-Initiative der SVP nahm der Kanton Schwyz 2014 mit 63,1 Prozent an. Wie kommt es, dass ein solch konservativer Kanton einer Juso-Initiative zustimmt?

«Ich habe gegen die Transparenz-Initiative gestimmt», sagt ein Pensionierter am Stammtisch in Schübelbach. Er faltet den Blick zusammen. «Mehr will ich nicht sagen.» Er zahlt seinen Cafe Latte, steht auf und geht. «Ich finde Transparenz etwas Gutes», sagt der Mann mit Hut. Seine Brusthaare treten unter seinem Unterhemd hervor. «Die sollen nur offenlegen, woher der Stutz kommt. Die Linken kriegen ja sowieso weniger Geld als die Rechten.» Dass es ein Juso-Anliegen war, spielt für ihn keine Rolle. «Die machen schon auch gutes Zeug, die Ernährungssouveränität zum Beispiel.» Es sei ja immer dasselbe, fährt der Mann mit Hut fort: Oben werde abgesahnt und «die Büezer ausgenommen». Wenn «die dann noch die Grenzen öffnen, sind wir verloren», sagt er. Da sei eine autarke Ernährungsversorgung doch wichtig und richtig. Der Monolog bewegt sich in hohem Tempo zwischen kleinen und ganz grossen Zusammenhängen.

Die Frau, die ihm gegenübersitzt, weiss nicht mehr, wie sie abgestimmt hat. «Bei der Billag-Initiative habe ich auf jeden Fall Ja gesagt. Denen muss man mal ans Bein pinkeln», sagt sie. Auch sie schweift ab. Sie erzählt von ihrem Grossvater, der für die Deutschen im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Sie gleitet uneinholbar durch die Weltgeschichte. Der Hutträger nickt immer wieder und nippt an seinem Kaffee. Ab und an schiebt er einen derben Witz dazwischen. «Wir sind hier in der March, da geht es ab und zu ungehobelt zu und her», sagt die Frau – und kommt unvermittelt wieder auf den Kanton Schwyz zu sprechen. Sie finde Transparenz auch gut, sagt sie plötzlich. Sie habe, so glaubt sie sich zu erinnern, Ja gestimmt. «Das ist schon gut so.»

Eine Erklärung für den Coup der Juso hat an diesem Tisch niemand, das scheint hier auch keine Rolle zu spielen.

Hedi bringt wieder Lose an den Tisch und serviert Kaffee.

«Bürgerliche haben geschlafen»

Die Verkäuferin in der Bäckerei in Schübelbach hätte gerne abgestimmt. «Aber die haben mir den Schweizerpass noch nicht gegeben», sagt sie. Sie steht an der Kasse und spricht mit einer Freundin. Sie habe nur gegen die No-Billag-Initiative gestimmt, sagt die Freundin. Alles andere hätte sie nicht interessiert.

«Ich kann es nicht erklären», sagt Stefan Abt (FDP), der Gemeindepräsident von Schübelbach, Er ist erstaunt, dass der konservative Kanton Schwyz das Juso-Ansinnen angenommen hat. «Im Kanton Schwyz wird sehr auf die Ausgaben geschaut. Jetzt soll ein Bürokratiemonster nach linkem Gusto geschaffen werden, wo sinnlos Steuergelder verbraucht werden. Da haben die Bürgerlichen wohl geschlafen», sagt Abt. Das Abstimmungsresultat sei wohl auch ein Zeichen von Unzufriedenheit. «Offenbar glaubt man mehrheitlich, dass Politiker von der Wirtschaft und von Verbänden zu sehr beeinflusst werden.»

Noah Beeler, Präsident der Juso im Kanton Schwyz, freut sich über den Coup seiner Partei. «Es ist sehr schön, nach jahrelangem Engagement die Früchte ernten zu können – es gibt ein Gefühl der Bestätigung. Es zeigt, dass die Juso kantonal sowie national vieles richtig macht», sagt der 20-Jährige.

Die WOZ schrieb nach dem Wahl- und Abstimmungssonntag von «linken Jubeltagen»: Die Wahlen in Zürich, die Transparenzvorlagen in Freiburg und in Schwyz: Es waren erwartete und unerwartete Siege. Beeler sagt: «Einerseits konnte die Linke im Kanton Schwyz in den letzten Jahren kontinuierlich zulegen, andererseits fand das Anliegen sicherlich auch über die politischen Lager hinweg Zustimmung. Zudem konnten wir eine sehr intensive und engagierte Abstimmungskampagne führen. Letztendlich haben jedoch die Argumente entschieden. Unsere Gegnerinnen und Gegner konnten keine bedeutende Vorteile des Status Quo gegenüber unserer Initiative aufzeigen.»

«Das ist eine Zeiterscheinung»

Der Schwyzer SVP-Regierungsrat André Rüegsegger sprach im Blick von einem sachlichen und fairen Abstimmungskampf. Beeler fasst das als Lob auf: «Wir machen unsere Arbeit gut, sind politisch klar und sachlich. Das hören wir von vielen Seiten. Dennoch sind unsere Positionen konsequent links.» Mit einem Juso-Sieg im Kanton Schwyz hat niemand gerechnet. Es ist ein Sieg, der eine Signalwirkung für die nationale Transparenz-Initiative haben könnte.

Peter Föhn, SVP-Ständerat des Kantons Schwyz, hat die Annahme der Juso-Initiative nicht erwartet – es sei aber erklärbar, sagt er: «Einerseits hat sich auch im Kanton Schwyz alles auf die No-Billag-Initiative eingeschossen, aber auch die kantonale Abstimmung zur Prämienverbilligung hat viel Aufsehen erregt. Das hat man auch an den Leserbriefen festgestellt.» Die Transparenz-Initiative sei vor allem von der Juso und der SP bearbeitet worden, die ihre Argumente gut vermittelt haben. «Die bürgerlichen Parteien haben sich nicht sonderlich gewehrt.

Andererseits haben mit Sicherheit auch die Ereignisse um Pierin Vincenz und die Postauto-Affäre mitgespielt. Das Volk fordert heute vermehrt Klarheit und Transparenz. Ich bin überzeugt, dass ohne diese beiden Ereignisse das Resultat anders ausgefallen wäre.» Er glaubt, dass auch viele bürgerliche Politiker der Initiative zugestimmt haben. «Das Volk will Transparenz, das ist eine Zeiterscheinung. Es scheint wichtig, dass man heute alles offenlegt, gerade weil man in letzter Zeit übertrieben hat und die Grenzen nicht gespürt hat», sagt der 65-Jährige.

«SP hat einen schweren Stand»

Föhn ist gespannt, wie der Regierungsrat die Initiative umsetzt. «Die Vorgaben kann man leicht umgehen, beispielsweise in dem man regelmässig kleinere Beiträge spendet. Es wird einzig ein grosser administrativer Aufwand, der sich mit dem Ertrag niemals decken wird. Letzten Endes wird es dazu führen, dass man sich in der Politik gegenseitig vermehrt beobachtet», sagt Föhn. Für den Schwyzer Ständerat ist das Resultat letztlich ein Lehrstück. Es sei ein Fingerzeig, dass man in der Politik jede Abstimmung ernst nehmen müsse. «Es ist immer wieder vorgekommen, dass Initiativen durchgerutscht sind – die negativen Auswirkungen spürt man dann allerdings erst später, dafür jahrzehntelang.»

Es scheint, dass man im konservativen Kanton Schwyz die Jungsozialisten unterschätzt hat, hier, wo das Stimmvolk so oft und so regelmässig im Sinne der bürgerlichen Parteien abgestimmt hat. Wohl auch daher leisteten die Bürgerlichen nicht viel Widerstand. Es hat der Juso zum Coup verholfen.

Reto Bommer freut sich über das Resultat. Er betreibt mit seiner Frau Isabel Schwartau in Schwyz den «CaféLaden», eine Mischung aus Second-Hand-Laden und gemütlichem Café. Auch er ist überrascht, dass der Kanton Schwyz die Juso-Initiative angenommen hat. «Die SP hat hier seit Jahren einen schweren Stand», sagt er. Er sitzt vor seinem Laden, trinkt genüsslich einen Kaffee, blättert im Boten der Urschweiz und grüsst immer wieder Passanten. Dass die Initiative der Jungsozialisten angenommen wurde, sei doch letztlich ein Zeichen für eigenständiges Denken, denn die Regierung und das Parlament hätten sich gegen die Initiative gewehrt, sagt Bommer. (Basler Zeitung)