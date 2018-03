Der Selbstrückbau der SVP

Nach Jahren des Erfolgs verliert die SVP in der Innerschweiz, in Zürich und Winterthur und jetzt auch im Kanton Bern Wähleranteile von örtlich gegen zehn Prozent. Ein komplett inhaltsfreier Berner Wahlkampf der vergangenen Tage und Wochen mag sinnbildlich sein für eine fette Behäbigkeit, in der sich die Partei neuerdings suhlt.

Der Präsident der Berner SVP, Nationalrat Werner Salzmann, gab sich am Tag seiner Wahlniederlage damit zufrieden, die nach wie vor stärkste Fraktion im Kantonsparlament zu stellen. Gleichzeitig hielt er nach dem Komplettversagen seiner Organisation fest, es sei nicht gelungen, genügend zu mobilisieren. Mehr interessieren würde anstelle solcher Unbemitteltheit die Antwort auf die Frage, woran genau diese Mobilisierung denn gescheitert ist. Von aussen betrachtet liegt jedenfalls die Vermutung nahe, dass ein inhaltlich verbindlicher Wahlkampf die erforderliche Mobilisierung Bürgerlicher ausgelöst hätte, mit dem sich eigene politischen Ziele durchsetzen lassen.

Ermüdet, selbstzufrieden

Der Chefredaktor der Berner Zeitung verzeichnete gestern in seinem Wahlkommentar den «ruhigsten Berner Wahlkampf seit Jahrzehnten», der mit dem absehbaren Ergebnis geendet habe. Bemerkenswert dabei ist, dass über 70 Prozent der Wahlberechtigten im Kanton Bern ihre Wahlzettel in den Papierkorb geworfen haben – ein Desaster für jeden freiheitlich denkenden Demokraten. Objektiv lässt sich zwar nicht belegen, ob man es hier mit den Folgen fortschreitender Dekadenz zu tun hat oder mit Frust oder mit unfähigem Politpersonal.

Demgegenüber ist aber zweifelsfrei festzuhalten, dass es der Berner SVP zu keinem Zeitpunkt gelungen ist, wahrnehmbar darzulegen, wofür sie die nächsten vier Jahre überhaupt steht. «Bärn stark» lautete der kantonsweit ausgehängte, ebenso belanglose wie unverbindliche Wahlslogan. Wer unter den Bernern will denn so was nicht?

Macht «Bärn stark» die Einzigartigkeit einer SVP aus, die in einem Kanton politisiert, in dem die direkten Auswirkung einer zügellosen Asylpolitik auf Bundesebene an bald jeder zweiten Strassenecke sichtbar ist – um nur ein Beispiel möglicher Politbetätigung zu benennen? Wäre es nicht machbar gewesen, «im ruhigsten Wahlkampf seit Jahrzehnten» aufgeweckt aufzufallen? Wieso hat man es verpasst, die auch geografisch naheliegenden, direkten Auswirkungen von auf Bundesebene geschaffenen Problemen auf die Kantonsebene herunterzubrechen?

Die Berner SVP, sie wirkt ermüdet, sie gibt sich selbstzufrieden, sie richtet sich irgendwie halt ein. Man scheint sich in Bern und darüber hinaus der Verantwortung zu wenig bewusst, wenn Kampfbereitschaft und Engagement für die eigenen Ziele fehlen. Die Folgen solcher Unzulänglichkeit reichen über reine Parteipolitik hinaus. Immer ungehinderter umsetzen lassen sich nämlich Anliegen, deren Urheber jene sind, die derzeit auf Kosten der Demokratie Machtpolitik betreiben. Sie sind auf bestem Wege, ihre Ziele für mehr Staat zu erreichen, für unbegrenzte Zuwanderung und für EU-Hörigkeit.

Mehr noch: Offenbar ist es möglich, quasi im Schlafwagen, gleich auch noch jene konservative Opposition zu erledigen, die sich inhaltlich eigentlich bestätigt sieht. Die Folgen einer ausser Rand und Band geratenen Asylpolitik sind im Kanton Bern noch stärker spür- und sichtbar als anderswo, etwa wenn ein Afghane damit droht, die Heiliggeistkirche mitten im Zentrum in die Luft zu sprengen. Und zahlt Bern nicht mit, wenn die EU die Schweiz erfolgreich erpresst und dafür noch mit einer Kohäsionsmilliarde belohnt wird? Wahrscheinlich wiegt Bern solcherlei mit jener Milliarde auf, die man seitens der SVP mehr oder weniger schulterzuckend bis in alle Ewigkeit aus dem Finanzausgleich beziehen will.

Unrühmlicher Höhepunkt

Die Berner SVP, die sich eben für ihr hundertjähriges Bestehen selbst feierte, sollte sich an die 1970er- und 1980er-Jahre erinnern. Sie war damals reine Verteilorganisation für Pfründe. Im Bundeshaus gabs Diskussionen, ob der Zehn-Prozent-Partei noch ein Bundesratssitz zustehe. Unrühmlicher Höhepunkt war der Berner Finanzskandal.

Wird der Wahlkampf von 2018 zum Normalfall, droht sich eines Tages die Geschichte zu wiederholen. Gewinnen werden dann auch auf kommunaler und kantonaler Ebene jene, die beschlossene Volksinitiativen (Verwahrung, Ausschaffung krimineller Ausländer, Masseneinwanderung) einfach übergehen. (Basler Zeitung)