Der Vielflieger der Nation

Hello, Regierungschefs: Eine Frau verkauft neben dem Regierungspalast in Lima Luftballons. In der peruanischen Hauptstadt beginnt am Freitag der achte Amerika-Gipfel, der unter dem Motto «Demokratische Regierungsführung gegen Korruption» steht. (10. April 2018)

(Bild: Ivan Alvarado) Mehr...