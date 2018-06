Der juristische Staatsstreich

Wir haben es mit der wohl bedeutendsten politischen Diskussion seit Jahren zu tun. Diese Diskussion verdiente es, in genügender Distanz zu politischen Befindlichkeiten und persönlich-parteipolitischem Geplänkel zu erfolgen – Entscheidungsfindung inklusive. Unbesehen des Getöses im Bundeshaus in der Debatte über die Selbstbestimmungs-Initiative der SVP gilt es deshalb, das zentrale Faktum herauszustreichen, das dem Volksbegehren zugrunde liegt.

Unbesehen des politischen oder wirtschaftlichen Zustandes von Vertragspartnern schliesst die Schweiz immer mehr völkerrechtliche Staatsverträge ab. Die Vertragsinhalte ändern sich nach Vertragsunterzeichnung laufend – in der Regel, ohne dass die Schweiz dazu einen Beitrag geleistet hätte. Die hiesige Polit-Elite legitimiert solch neue Vertragsbestimmungen, wenn sie die bilateralen Abkommen mit der EU betreffen, jeweils mit dem grundsätzlichen, seinerzeitigen Ja des Stimmvolks. Man wusste zum Zeitpunkt des Entscheids zwar, dass sich die Verträge «weiterentwickeln»; um welche Inhalte es dereinst gehen würde, war aber schlicht nicht vorhersehbar.

Nüchtern festgehalten

Die aktuellen Themen «Ausschaffungs-Initiative» und die «Überführung der EU-Feuerwaffenrichtlinie» ins schweizerische Recht belegen, dass beim Abschluss der entsprechenden Verträge in keiner Art und Weise voraussehbar war, worum es einmal gehen könnte. Die Politik erklärte es gar als explizit ausgeschlossen, worüber heute die Räte und später wohl auch das Stimmvolk in Tat und Wahrheit zu entscheiden haben, nämlich über ein erneut verschärftes Waffenrecht mit Gesetzesnormen, die vom Volk innerhalb der letzten sechs Jahre zwei Mal verworfen wurden. So zu tun, als stelle solcherlei kein Problem dar, ist politisch unredlich.

Die ehrlichen Fragen, auf die die Selbstbestimmungs-Initiative eine Antwort gibt, lauten: Bis zu welchem Punkt soll sich der Bund durch internationale Verträge einschränken lassen? Haben Stimmvolk und Stände auch dann das letzte Wort, wenn ihre Mehrheitsentscheide dem widersprechen, was ausländische Regierungen, Behörden und internationale Gerichte wollen?

Nüchtern festzuhalten und nochmals in aller Klarheit zu unterstreichen ist deshalb die inhaltliche Forderung der Selbstbestimmungs-Initiative: Sie will in exakt dieser Frage jenen Zustand wiederherstellen, der bis im Oktober 2012 galt. Verträge sind (natürlich) einzuhalten. Die Schweiz beachtet sie, wie es in Artikel fünf der Bundesverfassung heisst. Daraus entwickelte sich die Gerichtspraxis, dass bei einem Widerspruch das internationale Recht, das Völkerrecht, auf Stufe Bundesgesetz angesiedelt ist. Ist bei einer Abwägung eine allseits verträgliche Lösung nicht möglich, gilt die später erlassene Regelung. Der Gesetzgeber hat damit die Möglichkeit, bewusst neue Bestimmungen zu schaffen, die im Widerspruch zum internationalen Recht stehen. Diese Praxis galt bis zu jenem mittlerweile berühmt-berüchtigten Urteil von Oktober 2012, mit dem drei von fünf Bundesrichtern in der zweiten zivilrechtlichen Abteilung die Verfassung änderten. Ein Akt, der sonst Volk und Ständen vorbehalten ist. Im Entscheid legten diese drei Richter fest, dass das internationale Recht der Bundesverfassung vorgehe.

Dynamik, Auswüchse und Wirren

So kam es beispielsweise, dass aufgrund des Vorrangs des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU ein Brutalst-Schläger aus Deutschland nicht des Landes verwiesen werden konnte. Der im Schweizer Gesetz festgehaltene Landesverweis konnte nicht angewendet werden, weil der völkerrechtliche Vertrag über die Freizügigkeit mit der EU Vorrang hatte. Hält man sich solcherlei Grundsätzliches vor Augen, sind Dynamik, Auswüchse und Wirren der aktuellen Nationalratsdebatte über die SVP-Initiative einfach einzuordnen: Wer steht wo, wer hält mehr zu einer eigenständigen Lösung, wen drängts hin zu Internationalismus? Hat man es mit primitiven Anwürfen an den politischen Gegner zu tun oder mit zugespitzten Aussagen, die im Kern zutreffen?

Prägnante, korrekte Aussagen müssen Teil einer Debatte sein, die zentral ist und den Kern des Staats betreffen. Als leuchtendes Beispiel hierfür anzuführen ist ein ehemaliger Bundesrichter, der nie der SVP angehörte und ihr parteipolitisch auch nicht nahe steht: der frühere Bundesgerichtspräsident und Rechtsprofessor Martin Schubarth. Er schrieb in der Basler Zeitung im vergangenen November: «Insgesamt grenzt es an einen juristischen Staatsstreich, wenn eine Abteilung des Bundesgerichts der Sache nach die Auffassung vertritt, die teils bedenkliche Rechtsprechung des EGMR – und nicht Parlament, Volk und Stände – bilde die oberste Gewalt im Bunde. Insofern kann man Verständnis haben für eines der Kernanliegen der Selbstbestimmungs-Initiative.» (Basler Zeitung)