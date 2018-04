Der neue Gefährte der EU-Freunde

Er blieb in zentralen Punkten vage. Roberto Balzaretti, der neue Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, hat am Mittwochabend in Bern über die Zukunft der bilateralen Beziehungen zur EU referiert. Die Frage «Schweiz – EU: Was nun?» füllte die Aula der Universität Bern fast bis auf den letzten Platz. Ehemalige und amtierende Bundesangestellte waren da, vor allem Mitglieder der EU-freundlichen Schweizerischen Gesellschaft für Aussenpolitik (SGA), die geladen hatte. Auch der eine oder andere EU-Kritiker war da. In der ersten Reihe aber sass EU-Botschafter Michael Matthiessen.

SP-Frau Gret Haller, die Gesellschaftspräsidentin und frühere Nationalratspräsidentin, führte Balzaretti lobend ein. Er sei als junger Diplomat dabei gewesen, als die Schweiz 1992 den EU-Vertretern ihr Beitrittsgesuch übergeben habe. «Das waren noch Zeiten.» Mit einiger Wehmut strich Haller diese Bemerkung rhetorisch gekonnt heraus, zur breiten Freude im Publikum.

«Gemeinsame Weltanschauung»

Dann kam Balzaretti. Er zählte gemeinsame Interessen und Werte von Schweiz und EU auf. Meist habe man dieselbe Wellenlänge. «Wir sind praktisch immer auf EU-Linie», sagte er und meinte die Zusammenarbeit in UNO und OSZE. Als weitere gemeinsame Aktionsfelder, bei denen man gleich «tickt», nannte er die Entwicklungszusammenarbeit und die Migration. Hier sei man sich einig darüber, der Migration am besten mittels Hilfe vor Ort Einhalt zu gebieten. Balzaretti erwähnte auch die Friedensförderung auf dem Balkan. Aussenwirtschaft sei natürlich wichtig, «noch wichtiger aber ist dieselbe gemeinsame Weltanschauung». Dann schwenkte Balzaretti über zur Wirtschaft und zum angestrebten Rahmenabkommen mit der EU, «über das derzeit aktiv verhandelt wird».

Der Tessiner Balzaretti referierte gut verständlich, auch hier. Sein Bemühen wirkte echt, offenen Fragen ehrlich und transparent zu begegnen. Er strich die Bedeutung von Nachbarregionen heraus; Baden-Württemberg und Bayern seien für die Schweiz bezüglich Handelsvolumen gleich bedeutend wie China, alleine die Lombardei entspreche der Wichtigkeit Japans. «Und was wir mit Indonesien in einem Jahr an Waren austauschen, handeln wir mit der EU an einem einzigen Tag.»

Bei den Verhandlungen mit der EU agiert die Schweiz nach den Ausführungen Balzarettis gegen aussen heute «transparenter und offener» als früher. Bundesrat und Aussendepartement beabsichtigten, mit Fakten zu arbeiten und zu überzeugen. Entsprechend liege das Verhandlungsmandat heute offen auf dem Tisch, was erstmalig sei. Mit dem neuen Rahmenabkommen gehe es darum, das effiziente Funktionieren fünf bestehender Abkommen (Bilaterale I) zu gewährleisten und Grundlage für den Abschluss neuer Marktzugangsabkommen zu liefern. Balzaretti erwähnte das Strommarktabkommen als Beispiel.

«Das ist wie beim Handy …»

Einen Unterschied der heutigen Verhandlungen gegenüber früheren bilde auch der Umstand, dass ein Scheitern in Kauf genommen werde. «Wenns kein Abkommen gibt, dann gibts keins.» Doch im selben Atemzug erwähnt Balzaretti die Nachteile, die in diesem Falle resultierten. Es sei wie beim Handy, bei dem man keine «mühsamen Updates» zulasse. Die Funktionen würden so immer unzuverlässiger – «eine Zeit lang kann man noch telefonieren, aber plötzlich geht auch das nicht mehr».

Keinen Schritt weitergekommen

In wichtigen Punkten, für einen Volksentscheid wohl die zentralen, blieb Balzaretti aber erstaunlich vage. Der Eindruck drängte sich beim Zuhören auf, die Schweiz sei keinen einzigen Verhandlungsschritt weiter im Vergleich zu früher. Zwar sagte Balzaretti deutlich, würden die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit beschnitten, gebe es kein Abkommen. Ähnlich klare Aussagen zu roten Linien bei strittigen Kernthemen wie Rechtsübernahme, Streitbeilegung und Guillotine-Klausel blieben aber aus. Weshalb Bundesrat und nachgelagerte Diplomatie bei diesen drei Punkten nicht die gleichen Pflöcke einschlagen wie beim Arbeitnehmerschutz, bleibt auch nach dem Vortrag Balzarettis gänzlich unklar.

Zwar spricht Balzaretti heute anstelle von «automatischer» Rechtsübernahme durch die Schweiz von «dynamischer», er betont auch die Unterschiede. Aber dass es einer roten Linie entsprechen würde, bei der Übernahme von EU-Recht letztlich frei zu sein, insbesondere dann, sollte der Souverän Nein sagen – darüber sagte Balzaretti nichts Fassbares. Dasselbe gilt für die Überwachung der Einhaltung von Verträgen sowie die Streitbeilegung.

Zwar präsentierte er das von EU-Kommissionspräsident Juncker öffentlich eingebrachte Schiedsgericht als grosse und gangbare Lösung. Doch ob hier tatsächlich das Ei des Kolumbus gefunden wurde, ist zu bezweifeln. Denn Balzaretti musste gleichzeitig erklären, der Europäische Gerichtshof (EuGH) habe bei Uneinigkeit dann halt doch das letzte Wort. Der Eindruck drängte sich auf, man sei auch hier keinen Schritt weitergekommen. Unklar bleibt letztlich auch, weshalb Bundesrat und Diplomatie es nicht zur Bedingung machen für einen Vertragsabschluss, dass die Guillotine-Klausel bei den Bilateralen I nicht weiter toleriert werden kann.

Diplomatie ist nicht gleichzusetzen mit Vagheit, und euphemistisch heisst nicht diplomatisch. Doch beim Vortrag Balzarettis galten exakt diese Gleichungen für die entscheidenden Punkte. (Basler Zeitung)