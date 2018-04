Die Baustellen Jean-Philippe Gaudins

Mit der Ernennung des 55-jährigen Waadtländers Jean-Philippe Gaudin zum Direktor des Nachrichtendiensts (NDB) hat der Bundesrat eine vielversprechende Wahl getroffen. Verteidigungsminister Guy Parmelin (SVP) beantragte dem Plenum gestern erfolgreich die Wahl des Verteidigungsattachés in Paris und Divisionärs. Gaudin tritt damit am 1. Juli die Nachfolge von Markus Seiler an.

Zugute kommt Gaudin, dem Berufsmilitär seit über 30 Jahren, dessen nachrichtendienstliche Erfahrung als früherer Mitarbeiter im militärischen Nachrichtendienst (MND). Diesen leitete er von Juni 2008 bis Dezember 2015 als operativer Chef. Gaudin gilt in Nachrichtendienstkreisen und darüber hinaus als ausgezeichnet vernetzt. Gestern zeigte er sich ergriffen von seiner Ernennung: «Als Patriot, der ich bin, ist das eine grosse Ehre. Es berührt mich zutiefst», sagte er.

Gleichzeitig liess er durchblicken, die Neutralität, die im Nachrichtendienst hilfreich sein könne, im Interesse der Schweiz nutzen zu wollen. Er arbeite gerne auch mit kleineren Diensten im Ausland zusammen. Die Interessen der Grossen seien «nicht immer deckungsgleich» mit Schweizer Interessen. Parmelin sagte: «Der Bundesrat erachtet es als grossen Vorteil, dass Gaudin von extern in den Nachrichtendienst des Bundes eintritt, gleichzeitig die Themen aber bereits von der militärischen Seite her sehr gut kennt.»

Mehrere Baustellen

Kernaufgabe des Nachrichtendiensts des Bundes ist die rechtzeitige Erkennung von Gefahren für die Sicherheit in der Schweiz. Stichworte dazu heissen Prävention und Lagebeurteilungen für politische Entscheidungsträger.

Der Nachrichtendienst ist somit keine Polizeiorganisation, als die er sich zuletzt aber öfters dargestellt sah. Er hat nicht Straftaten zu ermitteln und darauf zu reagieren. Der Dienst muss vielmehr proaktiv handeln, um rechtzeitig über entscheidende, relevante Informationen zu verfügen, sodass Gefahrenentwicklungen mit Mitteln ausserhalb des Nachrichtendiensts rechtzeitig begegnet werden kann. Um dies gewährleisten zu können, muss der neue Nachrichtendienstchef zuerst intern Vertrauen unter den Mitarbeitern zurückgewinnen. Dieses ging gegenüber der obersten Führung zuletzt teilweise verloren. Gegenüber der Politik muss Gaudin zudem vermehrt klarmachen, dass nachrichtendienstliches Handeln im Ausland immer mit dort illegalen Aktivitäten verbunden ist. Gerade Aussagen von Ständerat Claude Janiak (SP, BL), der sich als Mitglied der Geschäftsprüfungsdelegation über dieses Faktum zuletzt öffentlich entsetzte, zeigen, dass im innenpolitischen Umfeld des neuen Nachrichtendienstchefs grundsätzlicher Informationsbedarf über das Wesen von Geheimdiensten besteht.

Perspektiven für Mitarbeiter

Innerhalb des NDB wurden sodann letzte Konsequenzen aus dem Datendiebstahl durch einen Mitarbeiter von 2012 noch nicht gezogen. Verschärft wurden zwar interne Kontrollen, die immer aber auch Misstrauen gegenüber allen Angestellten demonstrieren. Daneben muss es dem neuen Chef NDB deshalb vermehrt gelingen, die Angestellten durch berufliche Ausbildung und persönliche Weiterentwicklung auf Kurs zu halten. Sonst drohen sie zu «versauern». Und Vorgesetzte merken gar nicht, wenn Mitarbeiter auf «dumme Ideen» kommen, in einem Datenkeller verkümmern und vom Gesetzesweg abkommen.

In wichtigen Ländern inaktiv

Der Nachrichtendienstchef sollte sodann die Dienstleistungen seiner Organisation gegenüber Bundesräten, Chefbeamten und auch gegenüber der Wirtschaft aktiver vertreten. Bundesräte sollen für ihre Arbeit, etwa wenn sie beruflich reisen oder Empfänge in der Schweiz abhalten, über sehr gute Informationen über ihre Gegenüber verfügen, Informationen, die ihnen sachgemässe Konversationen ermöglichen und Chancen auf Verhandlungserfolge verbessern. Was im Ausland diesbezüglich systematisch betrieben werde, sei hierzulande noch stark Zufällen überlassen, ist zu vernehmen.

Zu hinterfragen ist sodann, weshalb im Aktionsfeld des NDB Staaten fehlen, in denen die Schweiz wirtschaftlich aber mittlerweile stark präsent ist. Zu nennen sind etwa Malaysia oder auch Kasachstan. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsnationen hat der NDB gemäss politischen Vorgaben in solchen Ländern keinerlei Aktivität zu entfalten. Allein in Kasachstan sind aber rund 40 Schweizer Firmen tätig. Sicherheitsfragen stellen sich aufgrund solcher Konstellation im präventiven Bereich stets.

Und schliesslich hinkt die Schweiz in Sachen Cyber Intelligence nach wie vor der Bedrohung hinterher. Ungesetzliche Attacken und Aktionen «laufen» heute nicht selten über zehn und mehr Staaten – die Schweiz schaut ziemlich ratlos zu. Ein ernst zu nehmender Player im eigenen Interesse ist sie jedenfalls nicht. Eine Schweiz mit Servern, die zwielichtigen Kreisen im Darknet als Hub dient, kann aber nicht im Sicherheitsinteresse liegen. Die Herausforderungen für den neuen Chef NDB, sie sind vielfältig. (Basler Zeitung)