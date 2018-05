Die Kuckucksväter erhalten Hilfe

Manchmal gibt es Parlamentsdebatten lustige Momente. Am Mittwoch zum Beispiel, als der Ständerat die Revision des Gesetzes über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) diskutierte, da ging es auch um das Recht der Väter, ihre biologische Vaterschaft mittels Test abzuklären.

Der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann sagte dazu, er habe zu diesem Thema in seinem Umfeld ein bisschen herumgefragt, und die meisten hätten ihm gesagt: «Um Himmels willen, die Männer sind doch froh, wenn sie nicht wissen, dass sie der Vater eines Kuckuckskindes sind. Das möchte man ja nicht sein.»

Trotzdem ist Germann der Ansicht, dass es hier einen Missstand gebe. Dass Väter wie Kriminelle behandelt würden, wenn sie wissen wollen, ob sie der leibliche Vater ihres Kindes sind, «damit habe ich grösste Mühe», sagte er. Heute haben Männer, die Zweifel an ihrer biologischen Vaterschaft haben, kaum Chancen, diese abklären zu lassen.

Für einen Gentest brauchen dafür das Einverständnis der Mutter, solange das Kind minderjährig ist. Und die Mutter hat wenig Interesse, einem Vaterschaftstest zuzustimmen. Auf dem Spiel stehen der Familienfriede und Alimente. Doch selbst dann, wenn Testergebnisse vorliegen, ist eine Aberkennung der Vaterschaft schwierig. Der Betroffene muss den Rechtsweg beschreiten, er muss seine Vaterschaft gerichtlich anfechten. Dafür sind ihm enge Fristen gesetzt.

«Absurde Frist»

Das Bundesgericht hat Anfang dieses Jahres die Beschwerde eines Vaters abgewiesen, obwohl eindeutig belegt ist, dass er nicht der leibliche Vater des Kindes ist. Ein Gentest beweist es. Doch der Mann hatte die Klagefrist verpasst. Er hätte nach Aufkommen erster Zweifel umgehend klagen müssen, innert eines Monats. Weil er das nicht wusste, focht er die Vaterschaft erst ein Jahr später gerichtlich an. «Eine absurde Frist», sagte er dem «Tages-Anzeiger». «Wie soll man in so kurzer Zeit einen Anwalt finden und eine Klageschrift verfassen?»

Dass es hier einen Missstand gibt, haben nun verschiedene Parlamentarier erkannt. Das wurde in der Ständeratsdebatte zur GUMG-Revision klar. Das Gesetz ist zwar erst seit elf Jahren in Kraft, wird aber jetzt schon überarbeitet, weil die Wissenschaft und die Technologie in der Zwischenzeit grosse Fortschritte gemacht haben.

Das neue Gesetz regelt insbesondere die Zulässigkeit gentechnischer Untersuchungen, die medizinisch nicht notwendig sind. Des Weiteren, sagen Väterorganisationen, wäre die Revision eine Gelegenheit, die Abklärung der Vaterschaft für straffrei zu erklären. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Forschung (WBK) des Ständerats hat diesen Punkt diskutiert, hat es aber abgelehnt, das Anliegen aufzunehmen. Diese Frage müsse im Familienrecht, namentlich im Zivilgesetzbuch, geregelt werden.

«Bekanntlich gibt es mehr Kuckuckskinder, als gemeinhin angenommen wird»: SP-Ständerat Claude Janiak. Foto: Keystone

Ständerat Claude Janiak (SP, BS) sagte am Mittwoch im Ständerat, dass die Schweiz bezüglich Vaterschaftsabklärungen verglichen mit den umliegenden Staaten die strengste Regelung habe. Und dass diese Regelung unter grundrechtlichen Aspekten wahrscheinlich angreifbar wäre. Es geht um das Recht auf Kenntnis der Elternschaft.

In Deutschland gibt es entsprechende Urteile, in der Schweiz steht das höchstrichterliche Verdikt noch aus zur Frage, ob es einen menschenrechtlichen Anspruch auf Abklärung der biologischen Verwandtschaft auch seitens des Vaters gibt. Bereits entschieden ist, dass das erwachsene Kind das Recht auf Kenntnis seiner biologischen Abstammung hat.

«Bekanntlich gibt es mehr Kuckuckskinder, als gemeinhin angenommen wird», sagte Claude Janiak. Es sei ein viel diskutiertes Thema. Der Rechtsanwalt und Familienrechtsexperte erwägt eine Motion, um mindestens die Fristen im Zivilgesetzbuch zu verlängern. Allenfalls werde die ständerätliche Rechtskommission eine Motion einreichen, sagt Janiak. Gespräche hierzu würden geführt.

«Die Abklärung der Elternschaft soll straffrei sein»: SVP-Nationalrat Claudio Zanetti. Foto: Keystone

Einen Vorstoss plant auch der Zürcher SVP-Nationalrat Claudio Zanetti. Beispiele wie jenes, das der «Tages-Anzeiger» publik machte, seien absolut stossend, sagt er. Man könne von den Betroffenen nicht erwarten, innert Monatsfrist zu klagen, noch dazu in einer Phase, die emotional für alle Beteiligten schwierig ist.

Zanetti will in der laufenden Session eine Motion oder eine parlamentarische Initiative einreichen mit dem Ziel, dass die Abklärung der biologischen Elternschaft sowie der eigenen Abstammung für jedermann jederzeit straffrei ist. An der Vermutung der Vaterschaft festzuhalten, mache aber Sinn, sagt Zanetti.

Ein Mann ist heute laut Zivilgesetzbuch in jedem Fall der Vater, wenn er mit der Mutter des Kindes zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet ist. Im Zivilrecht spricht man von der «Vermutung der Vaterschaft des Ehemannes». Diese kann nur durch ein Gerichtsurteil aufgehoben werden.

Den Wortlaut des Vorstosses gelte es aber genau abzuklären, sagt Zanetti. Denn es stellten sich zahlreiche Fragen und potenzielle neue Probleme, wenn Vaterschaftstests ohne Einschränkungen erlaubt werden. Es gelte, die Mütter zu schützen, die Familien, und Missbrauchspotenzial auszuschliessen.

«Ich bin dafür, dass man das anschaut. Ich sage nur: Die Frage ist komplex»: FDP-Ständerat Ruedi Noser. Foto: Keystone

Das sagt auch FDP-Ständerat Ruedi Noser. Das Anliegen der Väter sei auf den ersten Blick plausibel. Die gesetzliche Umsetzung sei jedoch mit zahlreichen rechtlichen und ethischen Fragen verknüpft. Beispielsweise: Kann jeder daherkommen und behaupten, er sei der leibliche Vater eines Kindes, und einen Gentest verlangen?

Oder: Wenn nach Jahren herauskommt, dass der rechtliche Vater nicht der biologische ist – kann die rechtliche Vaterschaft bestehen bleiben, wenn das Kind und der soziale Vater das wollen? Und wie ist die Erbsituation des betroffenen Kindes? «Ich bin dafür, dass man das anschaut», sagt Ruedi Noser. «Ich sage nur: Die Frage ist komplex.» (Tages-Anzeiger)