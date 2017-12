Die Migros hilft Ausländern bei der Einbürgerung

Ab 2018 gelten höhere Hürden für die Einbürgerung in die Schweiz: Zwar müssen Anwärter neu nur noch zehn statt zwölf Jahre in der Schweiz gelebt haben, doch werden die Integrationskriterien anderweitig verschärft. Einen roten Pass erhalten nur gut integrierte Ausländer, die über eine Niederlassungsbewilligung verfügen. Die Migros Klubschule bietet ab nächstem Jahr Kurse an, die auf den Einbürgerungstest vorbereiten.

«Sie kennen die wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Strukturen unseres Landes. Sie setzen sich mit dem Zusammenspiel und der Funktion des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft sowie den Rechten und Pflichten des Bürgers auseinander», lautet das Lernziel in der Kursbeschreibung.

An vier Abenden – zwölf Lektionen à 50 Minuten – werden Kenntnisse über die schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Bräuche vermittelt. 300 Franken kostet der Kurs, der an verschiedenen Standorten der Klubschule angeboten wird.

Einbürgerungstests für Kanton Bern

Wie Klubschul-Sprecherin Manuela Hanschin gegenüber der «NZZ am Sonntag» sagt, wurden bereits in diesem Jahr solche Kurse angeboten. Die Migros Klubschule führt im Auftrag der Gemeinden auch Einbürgerungstests für den Kanton Bern durch. In 90 Minuten werden Anwärter auf den Schweizer Pass unter anderem zu Demokratie, Föderalismus, Rechte und Pflichten der Bürgerinnen und Bürger befragt.

Die Nachfrage nach dem Schweizer Pass ist zum Jahresende so hoch wie lange nicht mehr, wie es im Bericht der «NZZ am Sonntag» weiter heisst. Dies zeige sich unter anderem an den 40'000 Einbürgerungen, die bereits Ende November den Stand von 2016 erreicht hätten. (kaf)