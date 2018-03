«Die Quote ist für die SRG nicht relevant»

BaZ: Am Tag eins nach dem sehr deutlichen Nein zur No-Billag-Initiative stellt sich die Frage nach dem «Wie weiter?». Ist von der Bundespolitik überhaupt noch ein Schritt in Richtung freiheitliche Medienlandschaft zu erwarten?

Gregor A. Rutz: Selbstverständlich. Das Nein zur No- Billag-Initiative ist vor allem darum zustande gekommen, weil die Initiativgegner fast durchwegs versichert haben, dass nun umgehend Reformen an die Hand genommen würden. An diesen Versprechungen sind die Initiativgegner zu messen. Das Parlament hat nun eine fundierte Diskussion zu führen, wie der Service-public-Auftrag zu formulieren ist, wie die SRG «abspecken» soll und wie privaten Unternehmen mehr Freiraum gewährt werden kann. Ein erster Schritt dazu ist, dass der Bundesrat umgehend die Revision der Radio- und Fernsehverordnung sistiert, ebenso wie die Revision der SRG-Konzession. Der Bundesrat darf uns hier nicht vor vollendete Tatsachen stellen – sonst wäre die Diskussion im Parlament ja obsolet

Inwiefern stehen CVP, FDP und die übrigen Parteien in der Pflicht?

Auch seitens CVP und FDP wurden Versprechen abgegeben. Die FDP fordert, die Mediensteuer für Unternehmen abzuschaffen. Dasselbe fordere ich in einer Parlamentarischen Initiative. Seitens von CVP-Vertretern wurde ins Feld geführt, die SRG müsse sich vermehrt auf ihren Kernauftrag konzentrieren. Bundesrätin Leuthard hält eine weitere Senkung der Mediensteuer für denkbar. Dies wiederum fordert Kollegin Natalie Rickli in einem Vorstoss. Auch der Verzicht auf Online-Werbung, die Einschränkung der Online-Aktivitäten der SRG oder der Ausstieg aus der Werbeallianz Admeira sind Forderungen, welche breit gestellt worden sind. Hier erwarte ich nun Unterstützung.

Die SRG hat versprochen, hundert Millionen einzusparen, online keine Artikel ohne Sendebezug zu publizieren und auf Werbegelder zu verzichten. Welche Erwartungen haben Sie in Bezug auf diese Versprechen?

Das ist ein erster Schritt, der in die richtige Richtung geht. Die Einsparungen von hundert Millionen haben wir vor Monaten auch gefordert, damals erklärte uns die SRG, dies sei absolut unmöglich. Ich stelle mit Freude fest, dass sich etwas bewegt.

Der Gewerbeverband und Sie hatten einen Achtungserfolg 2015 bei der Abstimmung über das Radio- und Fernsehgesetz RTVG. Die No-Billag-Initiative relativiert das Resultat von 2015. Wie realistisch ist es, dass sich die nächsten fünf Jahre in Sachen SRG überhaupt noch etwas bewegt?

Die No-Billag-Initiative hat verschiedene Diskussionen in Gang gebracht – das ist durchaus wertvoll. Entscheidend sind nun die nächsten Beschlüsse der Bundesversammlung.

Was erwarten Sie von der SRG in naher Zukunft?

Eine vermehrte Konzentration auf den Kernauftrag. Dieser wiederum ist durch die Politik zu formulieren. Meines Erachtens trifft es die heutige Konzession nicht schlecht: Mit einigen Korrekturen und Anpassungen könnten wir diese zielführend revidieren. Das Problem ist nicht der Auftrag, den die SRG hat, sondern all die Aktivitäten, welche die SRG ausserhalb dieses Auftrags betreibt – also Online-Angebote, Werbevermarktung und so weiter. Dort müssen wir ansetzen.

Welche konkreten Schritte unternehmen Sie, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, neben der mächtigen SRG überhaupt bestehen zu können?

Service public ist immer etwas Subsidiäres. Das heisst: Der Staat muss nur diejenigen Angebote bereitstellen, die unbedingt vorhanden sein müssen und welche der Markt – also die privaten Anbieter – nicht erbringen können oder erbringen wollen. Wo der Markt spielt, soll sich der Staat nicht einmischen. Konkret heisst das: Die SRG muss nicht amerikanische Filme und Serien zeigen. Kochsendungen und Boulevard-formate können und wollen private Sender machen. Die SRG muss sich wieder deutlicher unterscheiden von privaten Sendern. Zudem ist die Quote für die SRG nicht relevant, da ihr Auftrag ja durch öffentliche Gelder entschädigt wird. Halten wir uns an diese Grundsätze, haben die Privaten automatisch mehr Freiraum und Entwicklungsmöglichkeiten.

War die No-Billag-Initiative ein Fehler?

Ich habe den Initianten damals von dieser Initiative abgeraten und sie auch nicht unterschrieben. Ich habe mir diese Abstimmung so nicht gewünscht, weil ein Ja und ein Nein falsch waren. Aber was ich dann während der Debatte erlebte, zeigte mir, dass die Initiative wertvoll ist: Sie hat es geschafft, eine medienpolitische Diskussion in Gang zu bringen. Ich hoffe, dass das Parlament nun in der Lage ist, die richtigen Schwerpunkte zu setzen.