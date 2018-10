Die Selbstbewusste

Es war dieses Lächeln, mit dem sie 2007 weit über Bern hinaus für grosses Aufsehen sorgte. In einem Dokumentarfilm zur Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher plauderte die damalige Chefin der SP-Bundeshausfraktion über den Coup – mit einem fast schon unverschämten, süffisanten Lächeln. Blanke Wut brandete ihr entgegen, aber auch Anerkennung für die taktische Meisterleistung. Ursula Wyss lässt niemanden kalt, weder damals noch heute.

Auch nach der gestrigen Ankündigung ihres Rücktritts aus der Berner Stadtregierung ist dem so. Es sei sehr schade, dass Wyss zurücktrete, habe sie sich doch mit grossem Engagement für Fussgänger und Velofahrer eingesetzt, war in Onlinekommentaren zu lesen. Tatsächlich ist es der Gemeinderätin gelungen, den öffentlichen Raum aufzuwerten und die Stadt lebendiger zu machen. Dies sei ein guter Tag für die Politik, jubiliert die Gegenseite, jetzt sei man diese sture Ideologin endlich los. Er habe ja schon den Verdacht gehabt, dass die SP mit Wyss die nächste Berner Bundesrätin stellen wolle, äussert sich ein Mann in den sozialen Medien erleichtert.

Kein abwegiger Gedanke, so zielstrebig und kompromisslos wie sie ihre Politkarriere vorangetrieben hatte: mit 23 Jahren Grossrätin, mit 25 Jahren damals jüngste Nationalrätin, mit 33 Jahren Fraktionschefin der Sozialdemokraten, bevor sie es 2012 in die Exekutive der Stadt Bern schaffte. Dafür waren eine Menge Eigenschaften notwendig, wie sie derzeit tatsächlich auf den Wunschzetteln von Parteistrategen stehen: Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit, gepaart mit Führungserfahrung und Kenntnissen der Bundeshausmechanismen. Doch so weit dürfte es nicht kommen: Denn Wyss hat gestern nicht nur ihren Rücktritt von der lokalen Politbühne bekannt gegeben. Sie hat auch betont, dass sie keine Lust mehr auf weitere politische Ämter habe.

Der Grund dafür liegt zwei Jahre zurück: Ursula Wyss und Alec von Graffenried, eigentlich politische Gesinnungsgenossen, bekämpften sich bis aufs Blut, als es um die Nachfolge des legendären Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät ging. Von Graffenried gewann, aber die Wunden bluten immer noch. Vor allem bei Wyss, die gestern keinen Hehl daraus machte, dass sie sich nicht nochmals in einen Wahlkampf stürzen will. Das Wahlteam des bisher ziemlich farblos gebliebenen neuen Stapi wusch viel dreckige Wäsche: So wurde publik, dass die Sozialdemokratin Wyss ihren Sohn auf eine Privatschule schickt. Und die Bernerinnen und Berner mussten erfahren, dass ausgerechnet der Verfechterin des öffentlichen Verkehrs der Führerausweis entzogen worden war – wegen Nichtbeherrschens eines Autos.

Mit Anfeindungen müssten sowohl Frauen als auch Männer leben, die sich in einem politischen Amt exponieren, ist Yvonne Schär, Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (EKF), überzeugt: «Aber es ist schon ein Phänomen, dass bei Frauen oft das Persönliche, das familiäre Umfeld stärker in den Vordergrund gestellt wird.» Die Angriffe und Verletzungen waren wohl auch der selbstbewussten Wyss zu viel, zumal sie mit 47 Jahren durchaus Chancen auf eine zweite Karriere hat – weitab von der Politik.

