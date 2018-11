Die Unschuld ist männlich

Die Waadtländer SP-Ständerätin Géraldine Savary setzt ein bemerkenswertes Zeichen. Sie beendet ihre politische Karriere 2019, weil sie 2011 von Milliardär Frederik Paulsen eine Wahlkampfspende erhielt, die sie ihrer Partei verheimlichte. Sie hätte womöglich nicht so weit gehen müssen. Schon gar nicht, wenn man ihre Situation mit den Verfehlungen diverser männlicher Westschweizer Politiker vergleicht, die logen, Luxusgeschenke akzeptierten, Steuergelder verprassten und Gesetze verletzten.

Doch Géraldine Savary spürte ein moralisches Versagen – gegenüber ihrer Partei, gegenüber der Öffentlichkeit. Sie plagten Gewissensbisse. Die Moral gewichtet sie hoch. Anders als die Männer, die sich in Unschuld wähnen und sich trotz mannigfaltiger und verbriefter Verfehlungen kaltschnäuzig an der Macht halten. Selbstkritik scheinen sie nicht zu praktizieren. Fremdkritik prallt an ihnen ab. Sie halten sich für unverzichtbar. Sie räumen ihr Büro erst, wenn sie den Strafbefehl eines Staatsanwalts oder das Aufgebot für einen Strafprozess bekommen. Bis dahin versuchen sie mit allerlei Manövern den Respekt und die Zuneigung des Volkes zurückzugewinnen.

Zeichen von Schwäche nützt der politische Gegner rasch aus.

Sie schüchtern Kritiker ein, um sie zum Schweigen zu bringen. Und sie reden in diesen Tagen mit Vorliebe über die Wichtigkeit ihre Regierungsgeschäfte: verbaler Dünger, damit über ihre Affären möglichst rasch Gras wächst. Ihr Spiel ist schamlos und wirkt erbärmlich. Aber es funktioniert. Zumindest vorläufig. Auch weil ihnen Parteigegner kaum Grenzen aufzeigen und auch von ihren Parteien, bürgerlich und männlich dominiert, kaum Widerspruch kommt. Man will keine Macht hergeben. Zeichen von Schwäche nützt der politische Gegner rasch aus. Solches wollte sich Géraldine Savary nicht antun. Um Zuneigung musste sie in den 25 Jahren als Politikerin nie kämpfen. Sie bekam sie von allein, von den Wählern, von ihrer Partei, auch von Journalisten. Erst in den letzten Wochen wandten sich Teile der Waadtländer Sozialdemokraten, ihr innerster Zirkel also, von ihr ab. Den Rückhalt ihrer politischen Verbündeten zu verlieren, hielt sie nicht aus. Die Kritik der Medien traf sie. Sie stellte ihr eigenes Handeln infrage.

Sie war in den letzten Jahren wiederholt mit dem pauschalbesteuerten Milliardär Frederik Paulsen in die Ferien verreist. Sie hatten sich in dessen Freundeskreis getummelt. Ihr musste bewusst sein: Kapitalisten mag die SP nicht sonderlich, die Pauschalbesteuerung schon grad gar nicht. Die Wende kam erst, als Géraldine Savary gestehen musste, 2011 für ihren Ständeratswahlkampf von Milliardär Paulsen 2500 Franken mehr angenommen zu haben, als die Partei erlaubt. In ihr wuchs die Scham, in den Genossen die Wut. Géraldine Savary kündigte ihr Karriereende an.

Wer nun denkt, Géraldine Savarys Entscheid würde den Druck auf die diversen irrlichternden Westschweizer Politiker erhöhen, irrt. Es braucht mehr. Es braucht Savarys Parteikollegen in den Kantonen, welche die Courage aufbringen, Lügen zu entlarven, Missstände anzuprangern und fehlbare Regierende in die Schranken zu weisen. Selbst auf die Unabhängigkeit der Justiz kann man nicht in jedem Fall zählen. Géraldine Savary hat mit ihrem Entscheid jedenfalls Massstäbe gesetzt, die auch für andere gelten müssen. Gerade für jene bürgerlichen Politiker, die sich noch immer für zu brillant und unverzichtbar halten, um das eigene Handeln, die eigene Moral und den Respekt vor ihrem Amt infrage zu stellen.

(Redaktion Tamedia)