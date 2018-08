Meine heutige Kolumne befasst sich mit der Würde der Tiere, wobei im Schweizerischen Tierschutzgesetz die Anforderungen zur Tierhaltung und allfällige Verstösse dagegen klar geregelt sind. Zweck dieses Gesetzes ist der Schutz und das Wohlergehen des Tieres, wobei es im Kern darum geht, diesem keine Schmerzen, kein Leiden oder Schäden zuzufügen, es nicht in Angst zu versetzen oder zu erniedrigen. Bei den Vorgaben im Tierschutzgesetz handelt es sich lediglich um Minimalrichtlinien, welche zwingend erfüllt werden müssen.

Gerade bei der Haltung von Nutztieren, bei den Tiertransporten sowie im Schlachtwesen besteht auf jeden Fall noch Luft nach oben und es ist lobenswert, dass bereits heute viele Player nicht nur die Gesetzesbestimmungen erfüllen, sondern für zusätzlichen Spielraum zum Wohle ihrer Tiere sorgen. Schliesslich ist nach wie vor und völlig zu Recht das Schächten von Tieren verboten und ein entsprechender Verfassungsartikel wurde folgerichtig ins aktuelle Tierschutzgesetz überführt. Darin wird zudem festgehalten, dass Koscher- und Halalfleisch in die Schweiz eingeführt werden darf, um eine ausreichende Versorgung der jüdischen und islamischen Gemeinschaft mit Fleisch sicherzustellen.

Aufhebung des Schächtungsverbots

Die Schweiz handelt hier mit einer gewissen Prinzipienlosigkeit und überlässt das Schächten dem Ausland, das Ganze trickreich umdribbelt mit einer Einfuhrbewilligung. Vielleicht wäre ja auch die Zeit reif für Reformen, da weder aus hygienischer noch aus gesundheitlicher Sicht Bedenken bestehen, Schlachttiere vor dem Ausbluten zu betäuben. Die heutige Tendenz geht leider in die andere Richtung und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte die Schweiz sehr wohl wegen Einschränkung der Religionsfreiheit zwingen, das Schächtverbot aufzuheben.

Erstrebenswert wäre es dennoch, das Wohlergehen und die Würde der Tiere weitreichender auszulegen. Kein Elefant in der freien Wildbahn balanciert auf einer farbigen Kugel und macht Männchen, kein Tiger im indischen Dschungel springt durch einen Feuerring und sitzt zusammen mit afrikanischen Löwen auf einem Barhocker. Auch Bären fahren weder in Alaska noch in Finnland mit dem Rollscooter durch die Wildnis und Schimpansen im afrikanischen Regenwald tragen keine Partyhütchen und verzichten auf das Rauchen von Zigaretten. Ein Stier sorgt in seiner Herde für Nachwuchs und sein genetischer Bauplan ist nicht darauf ausgerichtet, sich auf einem Sandplatz mit glitzernd bekleideten Männchen zu duellieren, um dann nach ausreichendem Blutverlust abgestochen zu werden. Und Sanfermines, die Stierhatz im spanischen Pamplona, findet erstmals im Jahre 1591 seine geschichtliche Erwähnung. Wer in diesem Zusammenhang von Tradition spricht, sollte bedenken, dass im 16. Jahrhundert keine besoffenen Engländer mitgetorkelt sind und Traditionen sich sehr wohl ändern können, ja sollen. Ansonsten müssten im römischen Kolosseum noch heute Christen mit wilden Tieren kämpfen.

Wir täten alle gut daran, bei unseren Freizeit- und Ferienaktivitäten im In- und Ausland das Wohlergehen und die Würde der Tiere zu beachten, dies auch ohne gesetzliche Verpflichtung. Schliesslich haben wir uns doch alle gefreut, als kürzlich in der afrikanischen Savanne drei Nashornwilderer von einem Löwenrudel aufgefressen wurden. Eben!

Markus Melzl ist ehemaliger Kriminalkommissär und Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. (Basler Zeitung)