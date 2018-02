Die grosse Einigkeit unter den Sozialpartnern

Die Präsidenten von Gewerkschaftsbund und Arbeitgeberverband haben sich in der Sonntagspresse gestern für einen Erhalt der flankierenden Massnahmen zu den Bilateralen Verträgen mit der EU ausgesprochen. Bei Verhandlungen über ein neues Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz dürften die flankierenden Massnahmen kein Thema sein, sagte der Präsident des Gewerkschaftsbundes, SP-Ständerat Paul Rechsteiner, im Interview mit dem Sonntagsblick. Die Arbeitsbedingungen in der Schweiz seien weiterhin zu schützen. Rechsteiner sagte unmissverständlich: «Über den Lohnschutz wird nicht verhandelt, es gibt in dieser Frage keine Konzessionen, er darf kein Bestandteil eines Rahmenabkommens sein.»

Vogt übt Kritik an der SVP

In einem Interview in der NZZ am Sonntag machte sich auch Valentin Vogt als Arbeitgeberverbandspräsident stark für den Erhalt der flankierenden Massnahmen. Diese seien Teil der Verhandlungen bei der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU gewesen, sagte Vogt. Die Arbeitgeber stünden weiterhin hinter diesen flankierenden Massnahmen. Vogt betonte: «Das Entscheidende aus meiner Sicht an den flankierenden Massnahmen ist, dass in der Schweiz Schweizer Löhne bezahlt werden.»

Vogt reagierte im Interview auch auf die Kritik der SVP von vergangener Woche an den flankierenden Massnahmen. Der liberale Arbeitsmarkt, ursprünglich eine Stärke der Schweiz im Vergleich zu anderen Staaten, sei zunehmend in Frage gestellt, denn die flankierenden Massnahmen führten zu einem stark regulierten und staatlich überwachten Arbeitsmarkt. Diese Kritik geisselte Vogt nun als einseitig. Die SVP rede die Sozialpartnerschaft schlecht, weil sie die Personenfreizügigkeit kündigen wolle. Man habe es hier mit einem Vorboten der nationalen Wahlen von 2019 zu tun.

Es gebe Branchen, in denen die Gefahr von Lohndumping besteht. Da müsse man eingreifen. Auf die Frage, ob die Flankierenden Mängel hätten sagte Vogt: «In der Bauwirtschaft und im Gastgewerbe ist die Arbeitslosigkeit übermässig hoch. Das steht aber nicht in direktem Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit. Wir führen jetzt wie vom Parlament beschlossen schrittweise den Inländervorrang ein und gehen von einer positiven Wirkung bei den Berufsgruppen mit einer überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit aus.» Der Arbeitgeber-Präsident machte sich gleichzeitig für den Abschluss eines Rahmenabkommens mit der EU stark. Die Wirtschaft brauche einen guten Zugang zum EU-Markt, Rechtssicherheit sei unabdingbar.

Bundesrat soll sich Zeit nehmen

Gefragt sei aber eine Lösung, «die den Test der Volksabstimmung überstehen wird», so Vogt. Qualität komme aber vor Zeit: «Um jeden Preis muss man das Rahmenabkommen aber nicht anstreben – es bringt nichts, eine Vereinbarung zu treffen, die dann vor dem Volk durchfällt.»

Ob das Rahmenabkommen mit der EU noch dieses Jahr ausgehandelt werden kann, ist für Vogt ebenso offen wie für Gewerkschaftspräsident Rechsteiner. «Ich bin kein Prophet», sagte dazu Rechsteiner. Die Verhandlungen bewegten sich auf sehr schwierigem Terrain. Die bilateralen Verträge seien ein Erfolgsmodell. Diesen Weg weiterzugehen, sei allerdings nicht einfach.

Pfister kritisiert Burkhalter

Position bezogen hat nach den europapolitischen Diskussionen im Bundesrat auch die CVP. In einem Interview, das in der Zentralschweiz am Sonntag erschienen ist, sagte CVP-Präsident Gerhard Pfister, der neue Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) habe von seinem Amtsvorgänger Didier Burkhalter (FDP) ein schwieriges Erbe angetreten. «Burkhalter hatte sich im Europa-Dossier im Bundesrat völlig isoliert und ist dann ziemlich spontan zurückgetreten. Daraufhin war unsere Landesregierung in diesem Bereich zwar nicht ganz handlungsunfähig, es ist aber ein Vakuum entstanden. In dieser wichtigen Phase war das sicher nicht zum Vorteil der Schweiz,» analysiert Pfister. Bei den Von-Wattenwyl-Gesprächen hätten die vier Bundesratsparteien zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat eine Auslegeordnung vorgenommen habe und sich in drei Wochen zu einer Klausursitzung treffe, «an der er ein bisschen weiterkommen will». Der Bundesrat müsse sich jetzt Zeit nehmen. Mit Blick auf die Kritik der SVP sagt Pfister, er hoffe, «dass dort auch mal die pragmatischen Kräfte die Oberhand gewinnen». (Basler Zeitung)