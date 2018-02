«Die meisten Moscheen sind problematisch»

BaZ: Frau Keller-Messahli, in Ihrem Buch «Islamistische Drehscheibe Schweiz» warnen Sie vor erzkonservativen Moscheen – sind alle problematisch?

Leider die meisten, denn wir haben es primär mit dem politischen Islam zu tun.

Tatsächlich? Die Sonntagszeitung wählte den Berner Imam Mustafa Memeti 2014 zum Schweizer des Jahres, weil er einen moderaten Islam vertritt.

Mustafa Memeti setzt sich zwar im Gegensatz zu seinen radikalen Kollegen für den Pluralismus in der Gesellschaft und für die Anpassung von Muslimen an die Gesetze des Staates ein. Dennoch dürfen auch in seiner Moschee Frauen und Männer nicht im selben Raum beten, und es bleibt ein Rätsel, weshalb er eine Charta mit der salafistisch orientierten Union Albanische Imame Schweiz (UAIS) unterzeichnet hat.

Konservativ zu sein, ist doch kein Verbrechen.

Nein, solange diese religiöse Haltung keine politischen Ansprüche erhebt.

Wann ist eine Moschee problematisch?

Probleme entstehen, wenn Werte vermittelt werden, die im Widerspruch zu grundlegenden Menschenrechten stehen. Beispielsweise wenn kleine Mädchen zum Tragen eines Kopftuchs gezwungen werden oder wenn die Moscheevertreter radikale Prediger einladen – wie den vorbestraften, salafistischen, kosovarischen Prediger Shefqet Krasniqi, der durch schweizerische, deutsche und österreichische Moscheen tourte. Nehat Ismaili, mazedonischer Imam in Aarburg und Präsident der UAIS, und viele andere mazedonische Imame in der Schweiz, darunter auch Bekim Alimi aus Will hofierten ihn. Ich finde es inakzeptabel, dass die Schweizer Behörden nicht genauer hinschauen, denn diese Leute vertreten ein Gegenmodell zur demokratischen Gesellschaft, zu Freiheit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung.

Sie kritisieren auch die Vereinigung der Islamischen Organisationen (VIOZ), den nach eigenen Angaben grössten kantonalen islamischen Dachverband. Was ist das Problem mit den Verbänden?

Sie repräsentieren höchstens 15 Prozent der Schweizer Muslime und stehen mehrheitlich für den politischen Islam. Sie verfolgen politische Ziele und sind dem rückwärtsgewandten Salafismus der Muslimbruderschaft verpflichtet. Das ist auch der Grund, weshalb der Verein von Mustafa Memeti aus der Föderation Islamischer Dachverbände Schweiz (FIDS) ausgetreten ist.

Immerhin stellt die VIOZ die muslimischen Seelsorger für das Pilotprojekt Asylzentrum des Bundes.

Bald wird ihr auch der Zugang zu muslimischen Patienten im Kanton Zürich offiziell und mit tatkräftiger Unterstützung des Schweizerischen Zentrums für Islam und Gesellschaft in Freiburg (SZIG) erlaubt sein. Dem SZIG ist es bereits vor einem Jahr im Kanton St. Gallen gelungen, dem Dachverband islamischer Gemeinden der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (Digo) von Bekim Alimi den Zugang zu muslimischen Patienten zu ermöglichen. Das ist äusserst problematisch, wenn man sieht, was für radikale Moscheen in diesen Verbänden vertreten sind. Auch die Winterthurer An’Nur-Moschee, aus der junge Leute in den IS gezogen sind, war unter dem Dach der VIOZ. Ebenso die Moschee von Volketswil, die Scheich Youssef Ibram führt, der die Steinigung von Ehebrecherinnen befürwortet. Ibram ist Mitglied des Europäischen Rats für Fatwa und Forschung (ECFR), der sich um die Anwendung islamischer Normen auf europäische Verhältnisse bemüht. Der Vorsitzende des ECFR ist Yusuf al-Qaradawi, der oberste Chef der Muslimbruderschaft, der klar zum Jihad aufruft. Das wäre fast so, als würde man einen Verband mit der Seelsorge beauftragen, zu dessen Mitgliedern Neonazis gehören.

Nach Ende des Pilotprojekts wird es vorerst keine muslimischen Seelsorger in Asylzentren geben, weil die muslimischen Verbände das nicht finanzieren können.

Dass die Verbände kein Geld haben, ist ein Witz. Die VIOZ hat unter anderem eine grosse Moschee an der Zürcher Rötelstrasse, die ihr 1982 vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate gespendet wurde – das sagt ihr Stiftungsratspräsident, der Algerier Abdelwahab Dehbi, den die Öffentlichkeit nicht einmal kennt. Und sie hat in Volketswil eine Moschee errichtet, die Millionen gekostet hat. Dehbi sagt auch: «Als Muslime sollten wir eine Gewissheit haben, nämlich, dass der Islam triumphieren wird.»

Laut dem Staatssekretariat für Migration musste die VIOZ vor dem Pilotprojekt ihre Finanzen offenlegen.

Investigative arabische Journalisten berichteten über die Finanzströme der Muslimbruderschaft in der Schweiz, zu der sie die VIOZ zählen. Da werden Millionen verschoben – auch in die Schweiz. Geld ist sicher vorhanden, aber die Verbände wollen Geld vom Staat, weil damit ihre politische Legitimation steigt.

Die Solothurner SVP schrieb kürzlich in ihrem Parteiblatt, dass es nicht nur in Winterthur und Biel, sondern auch im Kanton Solothurn radikale Imame geben soll. Kennen Sie die Moscheen?

Es sind etwa acht türkische oder albanische Moscheen. Eine der albanischen Moscheen ist in Trimbach. Dort trat schon Gezim Kelmendi, ein salafistischer Politiker aus dem Kosovo, auf. Und in Olten gibt es eine von 20 Milli-Görüs-Moscheen in der Schweiz. Milli Görüs ist türkisch, bedeutet «nationale Sicht» und ist eine weltweite Bewegung, die auf den ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan zurückgeht. Er war Islamist und propagierte einen Staat, der auf der islamischen Ordnung beruht. In Deutschland steht Milli Görüs unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Mit der zunehmenden Islamisierung der Türkei wurde die Zusammenarbeit der türkischen Religionsbehörde Diyanet mit Milli Görüs immer enger. Milli Görüs vertritt übrigens dieselbe Ideologie wie die arabische Muslimbruderschaft. Man arbeitet auch eng zusammen. Wie eng, zeigt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der bei seinen Auftritten oft das Emblem der Muslimbruderschaft macht – die ausgestreckte Hand mit vier erhobenen Fingern und eingeklapptem Daumen, das «R4bia»-Zeichen. Das tat er auch bei seinem Besuch in Deutschland. Die Deutschen verstehen das Zeichen allerdings nicht. Als Erdogan das Zeichen kürzlich in Tunesien machte, wurde er dafür vom Präsidenten zurechtgewiesen.

Die Schweizerisch Islamische Gemeinschaft (SIG) bemängelt, dass Sie nie mit den Verantwortlichen gesprochen hätten. Warum nicht?

Weil es nichts bringt. Zwar sagen die Moschee-Vereine von sich, sie würden die Demokratie und das Schweizer Recht achten. Im Hintergrund verfolgen sie jedoch ganz andere, meist politische Ziele. Der Begriff «legalistischer Islamismus» fasst das gut zusammen.

Die Solothurner Regierung sieht im Zusammenhang mit der Oltner Moschee keine Probleme. Ist das naiv?

Ja. Viele Behörden sind auch überfordert. Unter dem Stichwort Religions- und Glaubensfreiheit liess man die Leute machen, anstatt sich mit der Entstehung der Moscheen auseinanderzusetzen. Das war ein grosser Fehler, denn so konnten sich in den Moscheen Parallelgesellschaften bilden. Hinzu kommt noch Unwissenheit. Viele Leute hier wissen nicht, was Milli Görüs ist. Diese Unwissenheit und auch das fehlende Interesse wurde von den Moscheebetreibern schamlos ausgenutzt.

Bei uns gilt die Meinungs- und die Religionsfreiheit, und wenn jemand gegen das Gesetz verstösst, dann wird er bestraft. Wo ist das Problem?

Jede Radikalisierung beginnt im Kopf. In vielen Moscheen findet ein Diskurs statt, der eher einer Gehirnwäsche gleicht. Heute haben wir in der Schweiz 90 Jihadisten, von denen wir wissen, und zahlreiche Gefährder, die die demokratische Gesellschaft, die sie ernährt hat, ablehnen.

Sie schreiben in Ihrem Buch, Islamisten würden unsere Gesellschaft gezielt unterwandern und gerade bei jüngeren Menschen missionieren – unter anderem mit Geld aus Saudiarabien. Mit welchem Ziel?

Die zentrale Idee im politischen Islam ist die, dass der Islam die einzig wahre Religion ist und daher überall verbreitet werden muss.

Sie beziehen sich auf die Resolution von Strassburg von 1975, sie soll eine Grundlage dafür sein, dass Menschen aus dem arabisch-islamischen Raum in Europa ihre Religion verbreiten dürfen.

Die damals neun EWG-Länder, die das Abkommen unterzeichneten, waren erpressbar, weil sie auf vernünftige Erdölpreise angewiesen waren. Die ölproduzierenden muslimischen Länder haben das ausgenutzt und Punkte ins Abkommen geschrieben – wie jenen, dass die Muslime in Europa nach der Scharia leben dürfen. Das erlaubte den Golfstaaten, überall in Europa grosse islamistische Zentren zu etablieren. Die Europäer waren sich nicht bewusst, was sie sich mit dem Abkommen einhandelten. De facto gaben sie damit grünes Licht für die Etablierung von Parallelgesellschaften und Paralleljustiz. In England existieren beispielsweise mehr als 80 Scharia-Gerichte. In Brüssel hat man endlich gemerkt, dass das orientalische Pavillon, das man 1969 den Saudis zur Nutzung als «Grosse Moschee» gegen billiges Erdöl abgetreten hatte, sich zum sozialen Gift entwickelt hat, und so hat man kürzlich dieses Abkommen mit den Saudis gekündigt. Auch die Schweiz könnte das in Genf und Basel tun.

Sie fordern eine Politik der Nulltoleranz – wollen Sie eine Gesinnungspolizei?

Nein. Aber wir müssen selber und unabhängig von Islamverbänden bestimmen, welchen Islam wir in der Schweiz haben möchten. Sonst droht uns dieselbe Entwicklung, wie sie in England, Belgien, Holland, Frankreich und Schweden stattgefunden hat. Dort ist die Gesellschaft auseinandergebrochen. Auf der einen Seite stehen die erzkonservativen Muslime, auf der anderen die Europäer. Dort gibt es No-Go-Quartiere, wo man nach der Scharia lebt, wo es Scharia-Gerichte gibt und eigene muslimische Schulen, ein Gegeneinander anstatt ein Miteinander.

Was fordern Sie von der Politik und den Behörden?

Dass wir die Debatte darüber führen, welchen Islam wir hier haben wollen, und dies dann konsequent durchsetzen. Ich könnte mir ein Islamgesetz vorstellen, wie es Österreich schon seit über hundert Jahren kennt. Dieses wurde übrigens 2015 verschärft. Heute schaut man den Moscheen und den Kindergärten auf die Finger, Auslandfinanzierungen sind verboten, und es gibt einige Moscheen, die geschlossen werden können.

Wenn nur 15 Prozent der Muslime in der Schweiz ein Problem sind, warum wehrt sich dann nicht in erster Linie einmal die Mehrheit der anderen Muslime gegen die Radikalen in den Moscheen?

Das müssten sie tun. Viele fürchten aber, dass sie oder ihre Familien in den Herkunftsländern Probleme bekommen. Denn sie wissen, dass die Moscheen mit internationalen Organisationen verbandelt sind.

Es gibt Stimmen, die eine Anerkennung des Islam fordern – eine gute Idee?

Nein, damit würde man nur die Islamverbände stärken. Die Anerkennung der «Gemeinschaften», also der Verbände, ist das Ziel einer islamistischen Minderheit, die so ihre Macht und ihren Einfluss ausdehnen will.

Der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze von der Universität Bern kritisiert Ihr Buch. Sie würden darin Einzelfälle zu stark verallgemeinern.

Dasselbe könnte man auch ihm vorwerfen.

Weshalb?

Er ist nicht neutral, sondern den Verbandsfunktionären verpflichtet, er protegiert sie und tut so, als ob diese Minderheit alle Muslime in der Schweiz repräsentieren würde. Schulze hat schon im Jahr 2001 ein Buch mit Tariq Ramadan in Berlin herausgegeben: «Der europäische Islam. Eine reale Perspektive». Im Herbst 2014 nahm er teil an einem Kongress des saudischen Oxford Center for Islamic Studies. Reinhard Schulze hat auch Nicolas Blancho und Patric Illi, die Gründer des salafistischen Islamischen Zentralrats Schweiz akademisch «grossgezogen». Heute verharmlost er sie.

Kritik gab es auch für Ihren Beitrag im Buch zum Islam in Europa des österreichischen Integrationsfonds. Ein österreichischer Professor sagte, Ihr Text sei schlecht recherchiert, schlampig geschrieben, «von einer Person, die keine Ahnung vom Thema hat».

Ich habe höchste Bedenken wegen der Rolle dieses Professors im Bereich des politischen Islam in Österreich. Er ist Luxemburger und tritt oft im katarischen Sender Al Jazeera Balkans auf. Mein Text wurde übrigens vor der Publikation ganz genau intern beim Österreichischen Integrationsfonds überprüft.

Er wirft Ihnen in Ihrem Text einen serbisch-nationalistischen Ton vor.

Weil ich geschrieben habe, dass die Serben im Verlauf der Geschichte nicht nur Täter, sondern auch oft Opfer waren. Aus Sicht der Muslime ist das ärgerlich, weil sie nie Täter, sondern immer nur Opfer sind. Dieses Opfernarrativ gehört auch zum Instrumentarium des politischen Islam. Damit gewinnt man viele Sympathien und kann junge Leute aktivieren und radikalisieren.

Sie sind selber Muslima – wie ist es Ihnen bei Ihren Recherchen ergangen?

Ich empfand das Verhalten der Islamisten als Verrat. Meine Erinnerungen kann mir aber niemand nehmen. Ich bin in Tunesien aufgewachsen, weder meine Mutter noch meine Grossmutter trugen ein Kopftuch. Meine Schwestern und ich hatten dieselben Rechte wie unsere Brüder. Wir sind sehr frei aufgewachsen, in einer Zeit vor dem Erstarken der Muslimbruderschaft. Heute sehe ich in meinem Ursprungsland verhüllte Frauen, die in meiner Jugend im Minijupe durch die Gassen gingen. Aus diesem Geist habe ich die liberale Moschee in Berlin mitgegründet. Dort ist eine Frau Imamin, und es gibt nur einen Raum für Frauen und Männer – gleichberechtigt.

«Islamistische Drehscheibe Schweiz –ein Blick hinter die Kulissen der Moscheen» von Saïda Keller-Messahli, erschienen bei NZZ Libro, 2017. 152 Seiten, 34 Franken. (Basler Zeitung)