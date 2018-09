Die schöne Glarnerin

Kilometer 40 bis 50: Die Schweiz ist schön. Das weiss jedermann nach der Rekrutenschule. Ich habe sie in meinen bisherigen Diensttagen von ihrer bezauberndsten Seite gesehen. Ich war auf knapp 3000 Meter Höhe und sah über ihre Alpenfirne hinweg. Ich lief durch tiefe Täler, dichte Wälder, auf kleinen und grossen Wegen. Ich lief durch gigantische Bunkeranlagen im Bergmassiv. Ich lief über die Plateaus im Jura und über Kuhweiden im Berner Oberland. Bei all diesen kleinen Spaziergängen oder diesen langen Märschen – waren sie noch so anstrengend – die Aussicht, die Landschaft, sie war schön.

Doch dieser Abschnitt des Abschlussmarsches meiner RS war wohl der schönste von allen. Wir sind zwischen Rickenbach im Thurgau und dem Glarner Sernftal – wo genau weiss ich nicht mehr. Um gegen die Schmerzen in den Beinen, der Schulter, den Füssen anzukämpfen, spare ich Energie. Ich verzichte aufs Sprechen. Ich hab mich in meinem Kopf eingeschlossen, während mein Körper selbstständig einen Fuss vor den anderen setzt.

Als wir um eine Kurve aus dem Wald kommen, erstreckt sich vor uns ein Bachbett. Kristallklares Wasser fliesst darin. Links ist der Wald, rechts ziehen sich grosse Weiden in die Höhe. Das Wasser blendet mich; so hell scheint die Sonne darauf. Fasziniert von der Landschaft merke ich nicht, wie die Zeit vergeht. Das Laufen wird ein wenig erträglicher. Dank der Pracht.

Weisse Schweissringe

Kilometer 50 bis 60: Wir nähern uns der Zivilisation. Wir treffen immer mehr Menschen an, die nicht Tenue Grün tragen. Ich schäme mich ein wenig, so nahe an diesen Spaziergängern vorbeizulaufen. Meine Uniform trage ich normalerweise gerne. Ihr Symbolwert ist mir wichtig. Doch jetzt erscheint sie mir nicht mehr so repräsentativ. Sie ist dreckig und müffelt. Wie auch bei meinen Kameraden drücken bei mir weisse Schweissringe durchs Camouflage. Ich sehe abgekämpft aus. Doch die sauberen Spaziergänger scheint das überhaupt nicht zu stören. Sie lächeln uns aufmunternd zu. «Das schaffet dir, Manne. Isch nümme wyt», sagt eine Mutter mit ihrem Sprössling an der Hand. Tatsächlich: Nach der Kurve sehen wir die Lichter von Glarus.

Kilometer 60 bis 70: Die Nacht ist angebrochen und die Kantonshauptstadt ist eingeschlafen. Wir halten uns gegenseitig an unseren Rucksäcken fest und schleppen uns wie eine Elefantenkolonne das Sernftal hoch. Da, irgendwo zwischen Glarus und Wichlenalp, war sie. Das schöne Mädchen aus dem Glarnerland. Sie steht auf einem Balkon, trägt ein schwarzes Kleidchen, raucht und sieht den Mond an. Die ganze Kompanie, ausnahmslos alle, schaut zu dem Mädchen hoch, das vom warmen Licht seiner Stube beleuchtet wird und barfuss auf dem Balkon steht. Ich weiss nicht mehr genau, wie sie aussah – aber wir waren uns alle einig: Sie war wunderschön. Sie merkt, dass sie von 120 Mann beobachtet wird, kichert und winkt. Kaum jemand winkt zurück. Sie hat uns verzaubert.

Kilometer 70 bis 80: An die letzten Kilometer erinnere ich mich nicht mehr so richtig. Der Mond wird grösser und heller, je näher wir der Alp kommen. Die Menschen in Elm und Matt haben Lichtlein auf ihre Fenstersimse gestellt, damit wir die Dörfer schon von Weitem sehen. Kaum angekommen, werfe ich mich auf den Boden. Erleichtert bleibe ich liegen. Erleichtert, die persönlichen Grenzen überschritten zu haben. Erleichtert, dies nie mehr tun zu müssen. (Basler Zeitung)