Bern trauert um seinen Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät, der nur anderthalb Jahre nach seinem Rücktritt mit 66 Jahren gestorben ist. Schon bald wird man sich seiner ebenso wie bei seinem Vater nicht ohne das Attribut «legendär» erinnern.

«Alex» Tschäppät war mit der halben Stadt per Du, wurde im Volksmund schlicht «dr Tschäppu» genannt und kultivierte seinen Ruf als Lebemann manchmal bis zur Schmerzgrenze. Mit dem Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit verband ihn nicht nur eine persönliche Freundschaft, die beiden waren auch Brüder im Geiste. Selbst den schönen Seiten des Lebens zugetan, war ihre Politik darauf fokussiert, in den Städten die Lebensqualität zu heben und grosse Würfe zu landen – wer auch immer die Rechnung dafür bezahlen musste.

Das volle Risiko

Alexander Tschäppät nahm als Politiker mehr als einmal mit bewundernswerter Kaltschnäuzigkeit das volle Risiko und ging am Schluss meist als Sieger oder zumindest ohne Totalschaden aus der Sache hervor. Sein politischer Mut, gepaart mit einem ansteckenden Enthusiasmus für Bern und einem ebenso schnoddrigen Desinteresse an allem, was ihm nicht wichtig oder unangenehm war, trug Tschäppät glühende Verehrer und leidenschaftliche Gegner ein. Respekt hingegen hatten beide Seiten vor diesem unberechenbaren, im politischen Nahkampf gelegentlich brüsken und mit einem sicheren Instinkt ausgestatteten Animal Politique.

Als Tschäppät 2012 für seine letzte Amtsperiode kandidierte, stand er in voller politischer Blüte. Obwohl von achtbaren Gegnern herausgefordert, überragte er die Konkurrenz wie ein Monument. Nirgends kamen seine Stärken so gut zur Geltung wie im Wahlkampf, wenn er schlagfertig und mit gekonnt dosiertem Witz alle Anfechtungen parierte und mit jedem Gegenschlag Punkte holte. Tschäppät konnte aus dem Stand so reden, dass ihn jeder verstand, ohne billige Phrasen zu dreschen. Seine Wahlwerbung, die er jeweils zusammen mit seinem Freund, dem bekannten Plakatkünstler Claude Kuhn ausheckte, war etwas vom Geistreichsten und Erfrischendsten in der ansonsten eher biederen politischen Werbung hierzulande.

Ein Sozialdemokrat alter Schule

Die hintersinnigen Werbebotschaften können auch als Hinweis auf den anderen Tschäppät gelesen werden, auf dessen Existenz seine engen Freunde immer wieder hinweisen. Den disziplinierten Schwerarbeiter, der den Tag am frühen Morgen mit einem Hundespaziergang beginnt, der auch in Ungnade gefallene Weggefährten nicht vergisst und der seine Pläne mit eiserner Hartnäckigkeit verfolgt. Obwohl Jurist, war Tschäppät alles andere als ein Formalist. Seine Würfe landete er nicht mit papierenen Konzepten, sondern durch persönliche Überzeugungsarbeit und Tatkraft. Mit einer klugen Wohnbaupolitik, dem grosszügigen Bundesplatz und dem Baldachin beim Bahnhof hinterlässt er Spuren. Mit Grossveranstaltungen wie der Fussball-Europameisterschaft und einem dreitägigen Besuch der Tour de France hat er das Selbstbewusstsein der Stadtbevölkerung in seiner zwölfjährigen Amtszeit wieder aufgemöbelt.

Dass all das aus der Beamtenstadt eine pulsierende Metropole gemacht hat, wie es jetzt in einigen Würdigungen heisst, dürfte trotzdem etwas übertrieben sein. Die Stadt lebt nach wie vor von ihrer Nähe zur Bundesverwaltung und ihrem historischen Glanz. Daneben waltet in ihr rotgrüne Biederkeit, die für verkehrsberuhigte Strassen und viel subventionierte Kultur sorgt, aber nicht unbedingt Dynamik und Pioniergeist ausstrahlt.

Tschäppät selbst war ein Sozialdemokrat alter Schule, der mit den politischen Veganern und akademischen Theoretikern der nachfolgenden linken Generationen das Heu lange nicht immer auf derselben Bühne hatte. Im kleinen Kreis sparte er nicht mit Spott über die reglementierfreudigen Mitstreiter. Aber er hatte genug Machtinstinkt, die Differenzen nie auf die politische Bühne zu zerren. Die sozialdemokratischen Biotope in der seit Jahrzehnten links regierten Stadtverwaltung rührte er so wenig an wie die Reitschule. Ob er seine schützende Hand tatsächlich aus Solidarität oder doch eher aus politischem Kalkül über den Jugendtempel hielt, wurde nie ganz klar. Klar war hingegen, dass er als Stadtpräsident deutlich mehr Solidarität mit seinen Polizisten hätte üben können, die sich von den zerstörungswütigen Revoluzzern der Reitschule in demütigender Weise auf der Nase herumtanzen lassen mussten.

Es gibt eben nie alles ganz, auch wenn es immer wieder versucht wird. Alexander Tschäppät hat gar nie versucht, ein perfekter Stadtpräsident zu sein. Er war eine politische Saftwurzel und ein kluger Stratege. Ein Mensch mit bewundernswerten Stärken und offensichtlichen Schwächen. Für diese Authentizität wurde er geliebt. Den Ehrentitel «legendär» hat er sich redlich verdient. (Basler Zeitung)