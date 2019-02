EU-Staaten stellen sich hinter Brüssel

Wer sich Hoffnungen gemacht hat, die eine oder andere europäische Hauptstadt könnte der Schweiz im Streit mit Brüssel um das Rahmenabkommen noch beispringen, muss sich jetzt enttäuscht sehen. Die EU-Staaten stützen in einem gemeinsamen Bericht die harte Linie der EU-Kommission. Diese sogenannten Schlussfolgerungen sollen formell nächsten Dienstag bei einem Ministertreffen in Brüssel verabschiedet werden.

Die Mitgliedsstaaten bedauerten es «ausgesprochen», dass der Bundesrat im Dezember das ­Verhandlungsergebnis beim Rahmenabkommen nicht verabschiedet habe, heisst es im Entwurf. Die EU-Staaten rufen den Bundesrat auf, sich hinter das verhandelte Rahmenabkommen zu stellen und es dem Parlament zur Annahme zu unterbreiten, sobald die Konsultation im Frühling abgeschlossen ist. Weiter wird daran erinnert, dass ohne die neue Grundlage für die ­bilaterale Beziehung die EU nicht bereit ist, mit der Schweiz neue Abkommen mit Marktzugang abzuschliessen.

Alle zwei Jahre

In den Schlussfolgerungen bewertet die EU alle zwei Jahre die Beziehungen zu Drittstaaten wie der Schweiz. Diese Zeitung hat am 18. Januar über einen früheren Entwurf berichtet, der seither von den Experten der Mitgliedsstaaten bereinigt worden ist. Auf den fünf Seiten findet sich auch viel Lob, wie etwa zur Zusammenarbeit im Bereich Migration und Asyl. Unübersehbar ist allerdings auch die Ungeduld mit Blick auf den Kohäsionsbeitrag. Die EU-Staaten erwarteten eine rasche Annahme durch das Schweizer Parlament – ohne neue Bedingungen.

Im Fokus steht aber vor allem die mühsame Suche nach einem Neuanfang in der bilateralen Beziehung. Mit der Positionierung geben die Hauptstädte der EU-Kommission Rückendeckung. Der Bericht ist gleichzeitig der Rahmen für den Umgang mit der Schweiz. Die Mitgliedsstaaten hätten die Schweiz bereits seit 2008 darauf hingewiesen, dass das bilaterale Verhältnis wegen seiner «Komplexität, Unvollständigkeit und des daraus entstehenden Mangels an einheitlichen Bedingungen für Bürger und Unternehmen» an seine Grenzen stosse, heisst es in den Schlussfolgerungen. Mit dem verhandelten Entwurf für das Rahmenabkommen habe man nun «faire und ausgeglichene Lösungen» unter anderem bei der dynamische Rechtsübernahme und der unabhängigen Streitschlichtung gefunden.

Ein Rahmenabkommen ist für die EU nicht nur Voraussetzung etwa für ein Strom- oder Finanzdienstleistungsabkommen, sondern auch «wesentliches Element zur Entscheidung über weiteren Fortschritt zu gegenseitig vorteilhaftem Marktzugang». Mit der verklausulierten Formulierung wird die Drohung von EU-Kommissar Johannes Hahn aufgenommen, von Fall zu Fall künftig auch die Aktualisierung von bestehenden Abkommen als Druckmittel einsetzen zu wollen.

