Economiesuisse muss nachsitzen

Jeder Polizist, jeder Grenzwächter, jeder Milizsoldat weiss, dass ein kleiner Raum einfacher zu kontrollieren ist als ein grosser. Die kleine Schweiz ist im Vergleich zur grossen EU somit einfacher zu kontrollieren. Auch wenn die kleine Schweiz mit ihren 1935 Kilometern Landesgrenze plötzlich sehr, sehr gross sein kann.

In den unüberschaubaren Verhältnissen europäischer und deutscher Asylpolitik wird aktuell in fast jedem Polittalk zum Thema betont, wie wichtig es doch sei, die EU-Aussengrenze verlässlich zu schützen. Seit Jahren dieselbe Litanei. Ohne sichtbare Ergebnisse. Deshalb kontrolliert Deutschland seit bald drei Jahren seine Grenze zu Österreich. Im Wesentlichen an drei Grenzübergängen von über 50. Man werde dies so lange tun, bis die EU-Aussengrenze verlässlich gesichert sei, hiess es dazu bereits vor einem Jahr. Deutschland wird seine EU-Binnengrenzen nach diesem Massstab fortan stets kontrollieren müssen, denn eine «hermetische Schliessung» der EU-Aussengrenze, wie bei der Schengen-Dublin-Assoziierung der Schweiz auch hierzulande versprochen wurde, wird es nie geben können. Wer anderes behauptet, kennt entweder die Verhältnisse an den EU-Aussengrenzen nicht oder hat keine Ahnung von Schutz, Kontrolle, Bewachung.

Wer von «hermetischer Abriegelung» spricht, wer «effizienten Kontrollen» das Wort redet, die das Schlepperwesen verunmöglichen, verkennt die Realität.

Was ebenso negativ auffällt in der aktuellen Schengen-Diskussion mit Deutschland, ist die teils unreflektierte Verwendung von Floskeln, die unexakte Anwendung von Begriffen, mit denen Adressaten in die Irre geführt werden. Wer von «hermetischer Abriegelung» spricht, wer «effizienten Kontrollen» das Wort redet, die das Schlepperwesen verunmöglichen, verkennt die Realität. So etwas gibt es zu keinem Preis. Falsche Begrifflichkeiten in Deutschland wie in der Schweiz. Man sprach hierzulande selbst damals nie von «Sicherheitsgarantie», als die Schweiz noch mit 800'000 Armeeangehörigen jedes Jahr den Häuserkampf übte. Die Armee «garantierte» für gar nichts; aber man versuchte nach bestem Wissen einen hohen Grad an Sicherheit zu gewährleisten.

Und heute? Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse schwafelt in einem dreiseitigen Papier über das Waffenrecht und Schengen: «Die Schengen-Assoziierung ist eine Garantin für die Sicherheit in der Schweiz.» Beim Wirtschaftsdachverband weiss man offensichtlich nicht, was eine Garantie ist? Garantie bedeutet die hundertprozentige, rechtsverbindliche Erfüllung einer Leistung oder eines Handelns. Garantierte Schengen die Sicherheit in der Schweiz, würde hier kein Portemonnaie gestohlen, es käme keine Handtasche weg. Beim Thema Sicherheit von Garantie zu fabulieren, entspricht grobem Unfug. Was man aber versuchen kann, ist Sicherheit zu gewährleisten. Wortklauberei? Keineswegs.

Garantierte Schengen die Sicherheit in der Schweiz, würde hier kein Portemonnaie gestohlen, es käme keine Handtasche weg.

Vielmehr entlarven solche Begriffsverwirrungen ihre Absender als unüberlegte, oft unlautere Phrasendrescher, die Gutgläubigen ein X für ein U vormachen wollen. Wer Menschen glaubhaft machen will, Schengen «garantiere» Sicherheit in der Schweiz, ist sicherheitspolitisch unzurechnungsfähig. Und auf sicherheits-strategischer Ebene ist Nachhilfe angesagt.

Etwa beim Ökonomen und Finanzwissenschaftler Hans-Werner Sinn. Er schrieb diese Woche in der FAZ, «die Rückweisung der über Italien kommenden Flüchtlinge an der französischen Grenze, die seit langem herrschende Praxis ist, belegt, dass die vielfach zu hörende Behauptung, das EU-Recht sei nicht mit den Rückweisungen von Migranten kompatibel, bloss vorgeschoben ist.» Und im gleichen Artikel hält er fest: «So wie das bewachte Werkstor eines Unternehmens, das dem Schutz von Eigentumsrechten dient, den Freihandel nicht behindert, sondern im Grunde überhaupt erst ermöglicht, stehen auch Grenzkontrollen nicht im Widerspruch zu den EU-internen Freiheitsrechten, sondern helfen, sie zu sichern und die Eigentumsrechte der Staatsbürger an ihrem Land, der Infrastruktur und den Versicherungsleistungen des Sozialstaates vor Missbrauch zu schützen.» (Basler Zeitung)