BaZ: Die Befürworter der AHV-Revision sagen, die Rentenvorlage sei ein Kompromiss. Sie haben die Differenzbereinigung im Ständerat erlebt. Was haben Sie gegen einen Kompromiss?

Damian Müller: Für mich ist ein Kompromiss, wenn Parteien aufeinander zugehen. Ich habe es anders erlebt. Die Mehrheit aus CVP und SP hat ihre Vorlage durchgedrückt.

Aber SP und CVP sind den Gegnern doch in einigen Punkten entgegengekommen.

Man hat beispielsweise die Mehrwertsteuererhöhung etwas zurückgenommen, damit ist die Reform noch schlimmer unterfinanziert. Doch die Vorlage blieb ein Flickwerk. Sie geht die grundsätzlichen Fragen rund um die Altersvorsorge nicht an und verschiebt sie mit zusätzlichem Geld in die Zukunft. Die Vorlage ist keine langfristige Lösung für die nächste Generation.

Für die «Übergangsgeneration» der heute 45- bis 64-Jährigen ist aber mit dieser Vorlage gesorgt.

Diese Generation bekommt den Umwandlungssatz garantiert und darüber hinaus auch noch 70 Franken und Paare 220 Franken zusätzlich. Diese Überkompensation ist schlichtweg Klientelpolitik, mit der man sich deren Ja-Stimmen kaufen will. Ausbaden müssen das jene, die jetzt noch nicht 45 sind. Sie werden dann zusätzlich belastet.

Selbst Befürworter reden bei diesen Erhöhungen von «Schmiermittel».

In der Debatte habe ich immer wieder gehört, dass die 70 Franken für die Generation sei, die regelmässig an die Urnen gehe und dann der Reform eher zustimme. Absurd ist, dass man jene, die jetzt schon Rentner sind, nichts erhalten, sondern noch bestraft werden, indem sie mehr Steuern bezahlen müssen. Die Vorlage ist weit weg von der Realität der Senioren, dafür nah an der Partei- und Klientelpolitik.

Bundesrat Alain Berset warnt die Jungen, dass sie bei einem Nein keine AHV mehr erhalten würden.

Ich staune über diesen Erpressungsversuch. Bundesrat Alain Berset ist der Baumeister dieser Rentenreform. Wenn er jetzt droht, dass die Jungen keine AHV mehr bekämen, frage ich mich, wieso der Sozialdemokrat Berset nicht schon bei der Ausarbeitung dieser Vorlage an die nächsten Generationen gedacht hat. Bei einem Ja steht die AHV nämlich 2035 genau so schlimm da wie bei einem Ja 2030. Das ist nicht akzeptabel.

Bei der SP kommt man dann vermutlich mit der nächsten Mehrwertsteuererhöhung.

Das ist eine Trickserei. Man bringt immer gerade so viel an zusätzlicher Mehrwertsteuererhöhung, wie man glaubt, durchbringen zu können. Das zeigt: Die Vorlage ist keine Reform, sondern Pflästerli-Politik mit dem Griff ins Portemonnaie anderer Leute, der heutigen Rentner und der Jungen. Das kann nicht die Lösung sein.

Was ist die Alternative?

Wenn wir eine ehrliche und sachliche Rentenreform machen wollen, müssen wir bei den Fakten bleiben. Dann müssen wir weg vom Rechts-Links-Schema, weg von Wahlkampfversprechen und Geschenken für die eigene Klientel mit dem Geld der jungen Generation. Dann müssen aus jeder Partei Politiker hinstehen, die miteinander auf der Basis der Fakten eine Lösung erarbeiten wollen. Heute haben wir einfach eine ideologieschwangere Scheinreform der Linken.

Welche Fakten meinen Sie?

Die heutigen gesellschaftlichen Realitäten sind anders als die Realitäten von 1948, als die AHV eingeführt wurde. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass wir da in ein Problem hineinlaufen. Mit einer Mehrwertsteuererhöhung und dank der Zuwanderung wurde die Lösung hinausgeschoben. Aber jetzt müssen wir echte Lösungen finden.

Haben wir die Zeit, noch einmal von vorne anzufangen?

Ja. Bei einem Nein haben wir acht bis zehn Jahre Zeit. Im Notfall muss der Bundesrat schon nach geltendem Gesetz Massnahmen ergreifen. Wir müssen eine Reform machen, welche die Altersvorsorge für die nächsten zwanzig Jahre sichert, nicht nur bis 2030, wie das vorliegende Paket. Eine neue Vorlage ist nur eine Frage des politischen Willens.

Und wie sieht eine solche Vorlage aus?

Es ist ziemlich klar, dass die Altersvorsorge mehr Geld braucht. Aber im Gegenzug braucht es beispielsweise einen Mechanismus, der das Referenzalter in kleinen Schritten erhöht.

Sie sind für Rentenalter 67?

Nein. Ich bin der Überzeugung, dass sich eine Rentenreform an der Wirklichkeit orientieren muss. Wir haben die Babyboomer, die zu Tausenden in die Rente gehen. Das müssen wir ehrlich verarbeiten. Für mich heisst das eine Überbrückung mit schrittweiser Erhöhung um einige Monate, weil sonst das Geld nicht reicht. Wenn diese Entwicklung vorbei ist, dann geht das Referenzalter auch wieder zurück. Nur so ist die Finanzierbarkeit langfristig gesichert und die Generationensolidarität gewährleistet. Zudem müsste man offen die Frage stellen, ob in Sachen Altersvorsorge mehr Eigenverantwortung gefordert werden sollte. Nur so – und nicht mit einer Vorlage, welche den Älteren die Pension gar noch erhöht – haben die Jungen die Gewähr, dass sie auch einmal eine AHV erhalten.

Wie erklären Sie das einem Rentner oder einem älteren Arbeitnehmer, der darauf hinweist, er habe doch sein ganzes Leben gearbeitet und in die AHV einbezahlt?

Ich habe Verständnis, wenn Rentner und Arbeitnehmer vor der Pensionierung sich auf die Rente freuen. Aber diese Vorlage belastet die Generationensolidarität auf unzulässige, ja gefährliche Weise. Sie privilegiert lebenslang zwanzig Jahrgänge – alle, die heute 45 bis 65 sind. Die Zeche bezahlen die jetzigen Rentner und jene, die jünger sind als 45. Die Frage ist: Machen wir eine solidarische Rentenreform, bei der alle einen Beitrag leisten müssen, die dann aber langfristig funktioniert? Oder eine einseitig auf Kosten der jungen Generation?

Der Bundeskasse fehlen bei einem Ja 700 Millionen Franken pro Jahr. Wo werden die eingespart?

Fragen Sie das Alain Berset.

Er hat vor den Medien gesagt, er wisse es nicht.

Klar, die Befürworter reden natürlich nicht gerne darüber. Es ist einfach: Kurzfristig kann man nur bei den ungebundenen Ausgaben sparen. Es wird die Landwirtschaft, die Entwicklungshilfe, Bildung und Forschung, das Bundespersonal und die Armee treffen. Ich verstehe Bauern, Sozialdemokraten und Bürgerliche nicht, die mit einem Ja das in Kauf nehmen. Gerade für die Bauern kann das zu einem üblen Bumerang werden.

Die Befürworter sagen, weil in den letzten zwanzig Jahren jede Revision gescheitert sei, müsse es diesmal unbedingt klappen.

Das ist absolute Augenwischerei. Wenn eine Vorlage schlecht ist, weil sie das Problem nicht löst, ist es besser, wenn man sie ablehnt. Das Problem liegt daran, wie sie entstanden ist. Sie wurde von SP und CVP ausgeheckt und im Rat durchgedrückt, statt sachlich in einem Dialog verhandelt. Das sieht man schon daran, wie knapp – mit einer einzigen Stimme – sie im Nationalrat durchgekommen ist. Ein echter Kompromiss hätte mehr Stimmen gemacht. Bei einem Nein haben wir die Chance, eine sachliche statt ideologische Rentenreform zu gestalten – im Dialog mit allen konstruktiven Kräften. (Basler Zeitung)