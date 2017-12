Ein Lob auf den Schlagbaum

«Ein Prosit auf eine Schweiz ohne Schlagbäume!» So euphorisch kommentierte die Südostschweiz am 13. Dezember 2008. Am Tag zuvor hatte die Schweiz am Dreiländereck in Basel den Beitritt zum Schengen-Raum gefeiert. Seither gibt es an der Grenze nur noch Waren- aber keine Personenkontrollen mehr.

Die damalige Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf versprach, der Beitritt werde vor allem Vorteile bringen: Als Tourismusland profitiere die Schweiz von Erleichterungen im Reiseverkehr. Besser werde auch die internationale polizeiliche Zusammenarbeit und dank des Direktzugriffs auf das Schengener Informationssystem würden sich mehr Fahndungserfolge einstellen. Fortschritte versprach sich die Bundesrätin auch vom parallelen Beitritt zum Dubliner Asylabkommen. Gesuchsteller könnten nun einfacher in Erst-Asylländer wie Italien abgeschoben werden. Mehr Sicherheit und weniger Asylbewerber, und das quasi zum Discounttarif.

Im Abstimmungsbüchlein von 2005 hiess es, die beiden Abkommen würden die Schweiz jährlich 7,4 Millionen Franken kosten. Und besser noch: Man werde durch Schengen und Dublin, versprach der Bundesrat damals, jährlich 80 bis 100 Millionen Franken einsparen.

Bundesrat verschätzt sich

Es gibt Angebote, die einfach zu gut sind, um wahr zu sein. Tatsächlich folgte auf die aufgekratzte Champagner-Stimmung bald der Kater. Allein bei den Kosten hatte sich der Bundesrat total verschätzt: Bis 2011 kosteten die beiden Abkommen mit 43 Millionen Franken pro Jahr fast sechs Mal so viel wie im Abstimmungsbüchlein behauptet. Von 2007 bis 2011 hatte die Schweiz insgesamt 216 Millionen Franken für Schengen/Dublin hingeblättert. Dann kündigte die damals neue Justizministerin Simonetta Sommaruga an, die Kosten würden ab 2012 noch einmal auf jährlich 80 bis 85 Millionen Franken steigen. Ob das stimmt, ist noch unklar. Das mittlerweile zuständige Aussendepartement verweist auf einen Bericht zu den volkswirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Schengen/Dublin, den der Bundesrat im Frühjahr vorlegen will. Allerdings nicht aus freien Stücken, sondern aufgrund eines vom Parlament überwiesenen Vorstosses aus den Reihen der SP.

Sommaruga erklärte die Mehrkosten damals vor allem mit den teuren Informatiksystemen. Dabei hatte die Schweiz nicht einmal einen direkten Zugriff auf alle relevanten Datenbanken ausgehandelt. Laut dem Abkommen mit dem Europäischen Polizeiamt (Europol) kommen die helvetischen Ermittler nur über einen in Den Haag stationierten Verbindungsbeamten, der die Anfrage seinerseits an Europol-Mitarbeiter weiterleiten muss, an die Informationen im Europol-Informationssystem (EIS) heran. Aber auch das Schengener Informationssystem (SIS), auf das die Schweiz direkten Zugriff hat, ist nur so gut wie jene Behörden, die es mit Informationen füttern. Im Zuge von Attentaten und Gewalttaten wurden fatale Lücken offenbar. Etwa im Fall der ermordeten deutschen Studentin Maria L. in Freiburg. Der Täter konnte als angeblicher Flüchtling nach Deutschland einreisen, obwohl er bereits in Griechenland wegen eines Gewaltverbrechens straffällig geworden war: Die griechischen Behörden hatten den Mann nicht zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Berlin-Attentäter Anis Amri stand zwar zwecks Einreiseverweigerung im SIS – aber weil der Tunesier in Deutschland verschiedene Identitäten angab, merkte das kein Mensch.

Ohne Papiere unterwegs

Auch abgesehen von den Kosten hat sich der Bundesrat verschätzt. Das Dublin-Abkommen hat noch nie funktioniert. Weil die Schweiz abgesehen von ihren Flughäfen keine Schengen-Aussengrenze hat, hätte die Zahl der Asylbewerber seit 2008 dramatisch sinken müssen. Laut dem Abkommen ist jenes Land für die Prüfung eines Asylgesuchs zuständig, in dem ein Gesuchsteller erstmals europäischen Boden betritt. Tatsächlich stieg die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz von damals 16'606 aber auf nahezu 40'000 im Spitzenjahr 2015 an. 2017 sind die Zahlen zwar stark rückläufig, was allerdings nicht am Dublin-Abkommen liegt, sondern daran, dass die EU-Aussengrenze nicht mehr offen ist wie ein Scheunentor. Sowohl die Balkan- als auch die Mittelmeerroute sind für illegale Migranten dicht gemacht worden. Zumindest weitgehend, denn immer noch gelangen jeden Monat rund 15'000 Asylbewerber nach Deutschland – die meisten über die Balkanroute, wie Recherchen der Welt am Sonntag zeigten. Einer der wichtigsten Gründe dafür sei, dass EU-Mitgliedsstaaten wie Griechenland und Bulgarien die Aussengrenze bewusst nachlässig sichern und Migranten entgegen den EU-Regeln weiter nach Mitteleuropa durchwinken würden – eine Mehrheit von ihnen ist ohne Identitätspapiere unterwegs.

So kann Schengen keine Sicherheit bringen. Einige der Attentäter von Paris hatten sich unter die Migranten und Flüchtlinge gemischt, die 2015 unkontrolliert über die Balkanroute eingereist waren. Und wer erst einmal im Schengenraum ist, der kann sich darin vom Nordkap bis Sizilien, von Lissabon bis Narwa vor den Toren von St. Petersburg frei bewegen. Dies gilt für Terroristen genauso wie für Touristen. Dass die breite europäische Öffentlichkeit das erst nach der Flucht des Berlin-Attentäters Amri durch verschiedene Länder schockiert feststellte, grenzt an jahrelange Realitätsverweigerung. Schengen kam Amri übrigens bereits vor der Tat zupass: Er, der polizeibekannte Kleinkriminelle, Asylbetrüger und Gefährder, reiste unbehelligt auch in die Schweiz. Ebenso andere islamistische Attentäter.

An der Realität zerschellt

Für viele EU- und Schengenländer ist der Traum eines grenzenlosen Europas spätestens an der Realität der Pariser Anschläge von 2015 zerschellt. Frankreich, das bereits seit dem G8-Gipfel in Deauville an seiner Grenze zu Italien rigoros gegen illegale Migranten vorgeht, rief nach dem Terror den Ausnahmezustand aus und kontrolliert seither wieder seine Grenzen. Dies tut auch Deutschland, das Land, dem im Herbst 2015 die zuvor ausgerufene Willkommenskultur über den Kopf wuchs. Wenig später führten auch Österreich und Schweden wieder Grenzkontrollen ein. Norwegen, das wie die Schweiz nur Schengen-Mitglied ist, zog ebenso nach wie Dänemark im Januar 2016. Angesichts der Terrorbedrohung wollen die Staaten wieder wissen, wer ein- und ausreist.

Was als Ausnahmeregelung begann, wird zum Dauerzustand: Seit Herbst 2015 haben die Länder die eigentlich nur zeitlich begrenzt möglichen Grenzkontrollen immer wieder erneuert – zuletzt kurz vor Weihnachten. Allein in Frankreich wurden laut Medienberichten vergangenes Jahr über 83 Millionen Reisende kontrolliert. Dänemark hat seine Kontrollen sogar noch intensiviert: Der nördliche Nachbar Deutschlands baut an allen Grenzübergängen automatische Nummernschild-Scanner auf, Polizeistreifen machen Stichprobenkontrollen, die grossen Übergänge bekommen Kontrollhäuschen. Die Dänen begründen das neue Regime laut deutschen Medienberichten mit der Terrorgefahr, die von der grossen Zahl irregulärer Migranten und abgelehnter Asylbewerber in Nachbarländern wie Deutschland ausgehe.

Als wäre nichts gewesen

Die Renaissance des Grenzschutzes ist eine Reaktion auf die Polizeierkenntnisse nach den verschiedenen Anschlägen in europäischen Städten. Sie ist aber auch das Eingeständnis, dass die EU-Aussengrenze noch immer ungenügend geschützt ist.

Und was tut die Schweiz, während sich die Schlagbäume in Europa wieder senken? Sie hält sich weiter an die Abkommen von Schengen und Dublin, als wäre nichts gewesen. Diesen Eindruck erweckt zumindest die Oberzolldirektion, die auf Anfrage sagt, man führe an der Grenze nach wie vor nur auf Verdacht hin Personenkontrollen durch. Ist das standhaft oder sorglos? Oder liegt es schlicht daran, dass hierzulande bisher noch kein islamistischer Anschlag verübt worden ist?

Ein grenzenloses Europa kann es nur geben, wenn der Schutz der EU-Aussengrenzen Realität ist. Wenn der Informationsaustausch im Schengenraum besser, schneller und schrankenlos ist und sich die Länder auf eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik geeinigt haben. Bis es so weit ist, wünsche ich mir auch für die Schweiz wieder Schlagbäume und Grenzwächter an allen Übergängen. Oder um es mit den Worten von Alt-Bundesrat Kaspar Villiger zu sagen: «Eine offene Gesellschaft bedarf nicht offener Grenzen. Eine Gesellschaft, die ihre Eigentumsrechte nicht zu schützen weiss, gräbt am Fundament, auf dem das erfolgreiche Sozialmodell entstanden ist.»

In der Serie «Rückrufaktion» schreiben wir über Gegenstände, Gesetze, Gegebenheiten oder Personen, die wir gerne loswerden würden oder die wir uns zurückwünschen. (Basler Zeitung)