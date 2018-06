Erschreckende Befunde der Experten

216 Seiten dick ist der Untersuchungsbericht der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard. Weitere 29 Seiten umfasst das Gutachten dreier unabhängiger Experten, nämlich von Wirtschaftsprüfer Stephan Bachmann; früheres Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats bei PwC, Andreas Donatsch; emeritierter Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich, Experte für Wirtschaftsstrafrecht, sowie Felix Uhlmann; Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich. Ihr Befund spricht über weite Strecken eine klar deutlichere Sprache als jene, die Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller und Bundesrätin Doris Leuthard gestern verwendet haben.

Keine befriedigende Antwort

Dass Postchefin Susanne Ruoff nicht länger zu halten war, wird aufgrund mehrerer Sachverhalte klar, die seit gestern öffentlich sind. Im Expertengutachten sticht besonders eine Begebenheit aus dem Jahr 2013 hervor. Preisüberwacher Stefan Meierhans hinterfragte 2012 die Gewinne von Postauto. Er stellte eine massive Differenz zwischen dem Betriebsergebnis nach IFRS und dem Ergebnis nach RKV fest. IFRS steht als Abkürzung für «International Financial Reporting Standards». Diese Standards beinhalten Grundsätze und Regeln für die Darstellung von Transaktionen und Positionen in Abschlüssen. RKV ist die Verordnung des Verkehrsdepartements (Uvek) über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen. Meierhans drückte gegenüber dem Leiter Postauto schriftlich sein Erstaunen darüber aus, «dass ein abgeltungsberechtigter Betrieb des öffentlichen Verkehrs wiederholt derart hohe Gewinne schreibt und unvermindert Abgeltungen von der öffentlichen Hand einkassiert». Offenbar erhielt der Preisüberwacher daraufhin keine befriedigende Antwort, weshalb er sich mit einem Brief direkt an Post- Konzernchefin Susanne Ruoff wandte. Das war am 21. Dezember 2012.

Im März 2013 kam es dann, nach verschiedenen Kontakten, zu einer Besprechung zwischen Postauto, Bundesamt für Verkehr (BAV) und Meierhans. In den Feststellungen des Preisüberwachers ging es konkret um den Gewinn des Betriebsjahres 2011. Genauer um die Positionen «Div. Erträge und Nebenerlöse» von 7,4 Millionen Franken sowie um «Andere Produktgewinne Übrige» von gut drei Millionen Franken. Zusammengezählt passt der Betrag gemäss Experten «auffälligerweise» zu jenen 10,4 Millionen Franken, die im Jahr 2011 unter einem bestimmten Titel umgebucht wurden.

Alles verläuft im Sand

Doch was geschah? – Genau nichts. Gemäss Expertengutachten war der letzte Kontakt zwischen Preisüberwacher und dem Leiter Postauto ein Telefongespräch am 14. August 2013. Es geschah abermals nichts. Die Experten halten dazu fest: «Es war allerdings dem Bundesamt für Verkehr (BAV) aufgetragen, die Gewinnherkunft und die aufgeworfenen, aber letztlich nicht restlos geklärten Fragen des Preisüberwachers abschliessend zu klären.» Das Bundesamt für Verkehr habe, soweit ersichtlich, die Angelegenheit auf sich beruhen lassen. Die Experten folgern: «Es ist schwer verständlich und nicht nachvollziehbar, dass das BAV untätig blieb, als der Preisüberwacher im Jahr 2013 intervenierte und die richtigen Fragen stellte. Der Bericht der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard geht davon aus, dass über die Gründe für die Untätigkeit nur spekuliert werden könne. Eine beabsichtigte Untätigkeit kann demnach nicht belegt werden.

Wirtschaftsprüfer in der Kritik

Susanne Ruoff hätte auch bei einem anderen Punkt als Chefin nachhaken müssen. So nahmen Wirtschaftsprüfer von KPMG die Überleitungsrechnung Jahresergebnis gemäss Verordnung des Uvek zum Betriebsergebnis nach IFRS-Standard unter die Lupe. Im Expertengutachten heisst es dazu: «Hier fällt unter anderem auf, dass in den Jahren 2007 bis 2011 der überwiegende Teil des Gewinns des Segmentes Personenverkehr im Stammhausteil Postauto ausgewiesen wurde, obwohl dieser Stammhausteil ausser der Finanzierung der privaten Postauto-Unternehmer keine operative Tätigkeit ausübte.» Gemäss Experten wäre diese Information zu hinterfragen gewesen.

Andernorts heisst es im Bericht von Kellerhals Carrard: KPMG habe es bewusst sein müssen, dass gemäss Bundesamt für Verkehr im abgeltungsberechtigten Bereich von Postauto systematische Gewinne nicht zulässig seien. «Dementsprechend hätte das kommunizierte Ziel der Gewinnsicherung im Bereich regionaler Personenverkehr Fragen zur bisherigen Buchhaltungspraxis aufwerfen müssen.»

Kopfschütteln verursacht hat aber nicht nur das Verhalten externer Prüfer sowie jener im Bundesamt für Verkehr, sondern auch jenes der internen Revision bei der Post. Diese wusste offenbar Bescheid. So steht in einer Aktennotiz: «Postauto Schweiz AG hat aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften IFRS keine Möglichkeiten zur Gewinnsteuerung (keine stillen Reserven möglich). Deshalb werden im Zusammenhang mit der Erstellung des regulatorischen Abschlusses (Spartenrechnung) Kostenumbuchungen zulasten öffentlich finanziertem Verkehr vorgenommen. Diese werden von der Geschäftsleitung Postauto verabschiedet. Im Jahr 2011 betrugen diese Umbuchungen elf Millionen Franken und im Jahr 2012 19 Millionen Franken. Der IFRS-Abschluss ist davon nicht betroffen. Aus Sicht Interne Revision wird dadurch der vom Regulator genehmigte Wertefluss übersteuert. Die Geschäftsleitung von Postauto ist sich des Risikos bewusst, sieht aber in Anbetracht der für Postauto definierten Gewinnziele zurzeit keine andere Möglichkeit. Postauto sucht zurzeit zusammen mit dem Managementbereich Finanzen und der Konzernleitung nach einer Lösung. Postauto ist auch in Kontakt mit dem Regulator sowie der KPMG, um die Akzeptanz von künftigen Lösungen sicherzustellen (...).»

Fazit: Die Untersuchung zeigt, die unrechtmässigen Buchungen bei Postauto sind einem erheblich grossen Personenkreis bekannt gewesen. (Basler Zeitung)